La Unió i el PSPV de Castelló van de la mà per tal d'exigir el pagament de les ajudes autonòmiques per la sequera

El PSPV de Castelló i la Unió de Llauradors coincideixen a exigir celeritat al Consell de Mazón a l'hora de resoldre i pagar les ajudes anunciades la setmana passada per la Conselleria per al sector primari.

El secretari general socialista, Samuel Falomir, destaca que les ajudes «arriben molt tard i després que molts agricultors hagen hagut de sacrificar els seus animals per la falta d'aigua sense que el PP i Vox feren res per evitar-ho».

Afegeix, alhora, que «la falta de previsió de la Generalitat ha portat els agricultors al límit, per això és urgent que es plantege un full de ruta a mig i llarg termini per a adaptar l'agricultura a episodis de llarga sequera. Han de projectar-se noves infraestructures i serveis que garantisquen l'aigua als camps i als animals perquè el sector primari puga subsistir i continue donant menjar a les nostres comarques. No volem parxes, necessitem accions ja».

Falomir critica la «indiferència» de Mazón cap a Castelló. «La província i els seus problemes són les grans desconegudes per al PP, com han demostrat aquest primer any de govern abandonant totalment els i les castellonenques».

El socialista recorda que «tant el PSPV com les associacions del camp portem mesos sol·licitant suport econòmic per al camp per a cobrir les despeses addicionals d'alimentació del bestiar i la contractació de cisternes d'aigua i hem rebut la callada com a resposta». Remarca que «han de posar-se les piles ja i treballar d'una vegada per sempre per a salvar un sector clau per a l'economia de l'interior de la província».

Ajudes per a l’oliva i l’ametla

D'una altra banda, Falomir reclama a la Conselleria que establisca ajudes directes per als cultius d'olivera i l'ametla. «Estan patint molt amb les conseqüències de la guerra d'Ucraïna i la pujada de preus i no està rebent cap tipus de compensació per part de la Generalitat Valenciana».