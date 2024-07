Guerra al mosquit en Castelló: insects esterilitzats i polvorització de larvicides

La regidoria de Salut Pública de Castelló continua les tasques contra els mosquits en les zones d'aigües estancades de la ciutat

La regidoria de Salut Pública assegura que s'està duent a terme un potent pla de xoc “amb la polvorització de larvicides en focus crítics, com en zones d'aiguamolls de La Marjaleria”, la finalitat de la qual és, com explica Ferrer, “anticipar-nos a les èpoques d'eclosió que se solen donar després de les pluges i l'augment de les temperatures”.

Així mateix, dins d'este pla de xoc s'inclou una campanya informativa amb recomanacions per a evitar la cria de mosquits en jardins, patis, piscines, balcons, jardineres, menjadores de mascotes, tendals, etc. “És molt important que els ciutadans sàpien la importància de mantindre nets els espais on es pot acumular aigua”, explica el regidor de Salut Pública, Luciano Ferrer.

Col.laboració ciutadana

El representant municipal anima als veïns de ciutat a continuar col·laborant, com fins ara, per a “evitar la proliferació de mosquits amb mesures preventives evitant l'acumulació d'aigua en terrasses o tests”. Tal com ha expressat Ferrer, “des de la regidoria de Salut estem fent un gran esforç” i ha recordat que “s'ha incrementat el pressupost per a esta comesa en un 50%, aconseguint els 90.000 euros”.

Tractaments pionerts

Finalment, cal assenyalar un dels tractaments més innovadors i pioners que s'estan desenrotllant a la nostra ciutat contra la proliferació del mosquit tigre en col·laboració amb la regidoria de Medi Ambient, que dirigix Cristian Ramírez, i la Generalitat Valenciana. Es tracta de la cria massiva d'insectes esterilitzats que han alliberat per zones estratègiques com els parcs Ribalta, Sensal, La Panderola, Rafalafena o Geòleg José Royo. Amb este sistema s'evita que els mosquits continuen criant. “És el mètode més eficaç per a les zones verdes d'alta densitat poblacional perquè d'esta manera ens avancem al problema”, conclou Ferrer.