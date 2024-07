Acaba un mes de julio con más banderas amarillas y rojas e imprudencias en las playas de la provincia de Castellón

Durante julio, en algunos municipios costeros de la provincia se ha repetido a menudo entre los bañistas la afirmación de que ha habido más días de mala mar. La máxima tiene matices, porque la valoración del estado del Mediterráneo varía considerablemente de un punto del litoral castellonense a otro, pero parece confirmado que, respecto del año pasado, el mes que acaba este miércoles ha tenido más banderas amarillas y rojas en la mayor parte de playas de las que ondearon el mismo mes del 2023.

Un indicador relacionado con esa valoración sobre el que las empresas de vigilancia llaman la atención es el de las imprudencias. Desde Provita, que gestiona las playas de Benicarló, Cabanes, Orpesa, Almassora, Burriana, Nules, Moncofa y Xilxes, afirman que «la gente no hace caso de las banderas y estamos teniendo muchos problemas que, por suerte, no están teniendo consecuencias graves».

Para no ir más lejos, su coordinador, Roberto Vicent, explica que el pasado fin de semana «en cuestión de un rato los socorristas tuvieron que sacar a nueve personas del agua en Xilxes, porque no hicieron caso de las indicaciones y se vieron atrapadas por la corriente». Afirma que «no hacen caso de las banderas, ni de los socorristas, pero tampoco de la policía, quieren bañarse y no atienden a nada. Te dicen que solo se mojan los pies y acaban metidos en el agua», explica.

Afirma que las postas de vigilancia están muy preparadas, lo que evita males mayores. Aun así, en lo que llevamos de verano ya han fallecido nueve personas ahogadas en Castellón (dos en piscinas), y diversos bañistas han acabado en el hospital con síntomas severos de ahogamiento.

Vicent indica que la mayoría de los incidentes mortales o más graves se están produciendo «fuera del horario de vigilancia» y, casi en su totalidad, están protagonizados por personas mayores. «Confunden los efectos del calor con los síntomas de problemas graves, como los golpes de calor, y mueren por infartos fulminantes».

Una provincia diversa

El mismo día en el que en Nules ondea una bandera amarilla, en las playas de Castelló puede haberse izado la verde, y mientras en Morro de Gos de Orpesa son más habituales los días de mar picada, Benicàssim este mes se ha caracterizado por la placidez como tónica dominante. Es una realidad a tener en cuenta. Los datos y estadísticas no pueden generalizarse para todo el territorio provincial.

El jefe de operaciones del servicio de vigilancia en el litoral de Castelló confirmó este martes que en el 2024, el 18% de los días de julio ha habido bandera roja, frente al 5% del 2023; aunque el año pasado hubo un 11% más de jornadas con bandera amarilla (34%) que este año (23%). En cuanto a los días con bandera verde, en julio del 2023 fueron del 60%, frente al 58% que han registrado este verano.

Precisa, en cuanto a las diferencias entre unas playas y otras, que «hay más banderas rojas en el Planetario que en el Serradal». En Benicàssim, las estadísticas de estos dos últimos años han sido prácticamente idénticas, con predominio de las banderas verdes (63% en 2024 y 62% en 2023) y un testimonial 8% de rojas.

«Los socorristas suelen ser gente muy joven que se prepara para el rescate, pero se encuentran con situaciones realmente desagradables» Roberto Vicent — Coordinador de Provita en la provincia de Castellón

El resumen vendría a corroborar que las banderas amarillas en julio entran dentro de la normalidad. No deberían serlo las imprudencias. En Castelló y Benicàssim no han detectado un repunte significativo de las incidencias, pero en otras zonas preocupa el exceso de confianza de los bañistas.

«Los socorristas suelen ser gente muy joven que se prepara para el rescate, pero se encuentran con situaciones realmente desagradables», asegura Vicent.