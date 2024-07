La Universitat Jaume I serà la seu del major congrés internacional del món dedicat a l'ensenyament de l'espanyol

La Universitat Jaume I de Castelló serà la seu de la 35 edició del Congrés Internacional de l'Associació per a l'Ensenyament de l'Espanyol com a Llengua Estrangera (ASELE), que se celebrarà el 2025. Així ho ha aprovat l'assemblea plenària ASELE per unanimitat. La cita se celebrarà del 28 al 31 de juliol de 2025 sota el títol «Aprenentatge informal, immersió lingüística, divulgació i transferència».

La candidatura de l'UJI ha sigut presentada durant les sessions de la 34a edició del Congrés de l'Associació, celebrat a Edimburg (Escòcia), pels professors del Departament de Filologia i Cultures Europees Jorge Martí, vicedegà del Grau de Mestre/a d'Educació Infantil; Mercedes Sanz, directora del Màster en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües, i Javier Vellón, degà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials.

Alemanya, convidada

En la pròxima edició del congrés, que se celebrarà a Castelló, s'abordaran aspectes com ara l'aprenentatge informal de l'espanyol en diversos contextos juntament amb les últimes tecnologies que s'hi utilitzen; els programes i pràctiques d'immersió lingüística, inclòs el paper de la intel·ligència artificial en aquest àmbit, i la divulgació i transferència lingüística i cultural. A més, es comptarà amb Alemanya com a país convidat. Es tracta d'un dels països europeus amb el nombre més gran d'estudiants d'espanyol i on l'interès per aquesta llengua continua augmentant en totes les etapes educatives, gràcies en part als programes de l'Institut Cervantes i les institucions alemanyes (Volkshochschulen), entre altres.

La rectora de l'UJI, Eva Alcón, ha mostrat la seua satisfacció per l'elecció de la universitat pública de Castelló com a seu d'un esdeveniment de tanta rellevància, ja que contribuirà a una de les línies estratègiques de l'equip de govern, com és la internacionalització.

Sobre ASELE

ASELE va ser fundada en 1987 per a respondre al creixent interès a tot el món per l'aprenentatge de l'espanyol i de les cultures hispàniques. Compta amb més de 900 docents, estudiants i professionals d'uns 75 països en els cinc continents, dedicats a investigar i ensenyar l'espanyol com a llengua estrangera, segona llengua i com a llengua d'herència.

Al llarg de més de tres dècades d'existència, ha desenvolupat una rigorosa trajectòria professional establint fòrums científics per a la informació i formació, així com per a l'intercanvi d'idees i experiències dels qui es dediquen a aquesta disciplina acadèmica.