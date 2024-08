De la obra al Crossfit: Desafiando a la ola de calor en Castellón

La provincia volvió a convertirse ayer en un verdadero horno, a cuenta de la ola de calor que, según las previsiones de Aemet, comenzará a remitir mañana, dando un respiro a los castellonenses tras una jornadas de bochorno diurno, calima y noche ecuatoriales.

Apenas pasaban unos minutos de las 12.00 horas cuando Sorita, el punto más caliente de Castellón, superó los 40 grados en una jornada en la que las previsiones meteorológicas se cumplieron. Y es que el calor fue una constante en toda la geografía provincial. Atzeneta (39°), Morella, Artana y Vilafamés (38), Eslida y Sant Mateu (37,5), Jérica y El Toro (36,5) lo sufrieron con creces. En la capital de la Plana la máxima fue también alta (36,5), pero el dato que sobre todo refleja la tórrida jornada vivida es que hubo poco más de diez grados de diferencia entre la máxima y la mínima (25).

Un operario retira escombros en una obra en el centro de Castelló. / MANOLO NEBOT

¿Y si no se pueden cumplir las recomendaciones?

Las recomendaciones son evitar las horas centrales de sol, en la medida de lo posible, y buscar las sombras durante la ola de calor que vive estos días Castellón y que mantiene activada la alerta roja sanitaria. Sin embargo, la teoría es en algunas ocasiones solo eso, teoría. ¿Qué ocurre si nuestro trabajo se desarrolla en la calle, soportando elevadas temperaturas y realizando esfuerzo físico? Son miles los profesionales de la construcción, repartidores, agricultores, jardineros, policías, socorristas o integrantes de brigadas municipales de la provincia que no tienen más remedio que desafiar al mercurio para cumplir con su labor.

"Bebemos tres litros de agua al día y tenemos dolor de cabeza"

«Esta ola de calor está siendo especialmente dura. Bebemos unos tres litros de agua durante la jornada laboral y sufrimos cefaleas por la exposición prolongada al sol», explican a este diario albañiles que trabajan en la construcción de nuevos residenciales en la zona del PAU Sensal de Castelló.

Repartidores de comida a domicilio esperan su próximo pedido debajo de unos árboles en la plaza Huerto Sogueros. / MANOLO NEBOT

Quienes dan el callo a pleno sol intentan buscar pequeños momentos de tregua. En la plaza Huerto Sogueros puede verse estos días a repartidores de comida de las plataformas Glovo y Just Eat hacer un parón entre avisos y cobijarse a la sombra de los árboles, con botellas de agua helada.

Varios atletas realizan su entrenamiento con remo en Crossfit Castellón. / BIGNÉ

Crossfit: un desafío para el cuerpo

Hay quien no tiene más remedio que llevar su cuerpo al límite en plena ola de calor por motivos laborales y hay quien elige no abandonar la práctica deportiva por la meteorología. Los corredores no abandonan la ruta del colesterol o la playa del Grau y en instalaciones que trabajan la alta intensidad, como Crossfit Castellón, las clases siguen llenas --incluso a mediodía--. Pesas de todo tipo, saltos, carrera, bici...estos deportistas parecen hechos de otra pasta. «Hablamos de gente muy habituada a este tipo de entrenamiento y exigencia. De todos modos, incidimos en la importancia de beber agua abundante y tenemos ventiladores industriales. Aunque es una práctica dura, no hemos tenido ni un solo golpe de calor o desvanecimiento», explica el copropietario Alejandro Aguilella.