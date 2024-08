Día de la Planificación Familiar en Castellón: Cuando quieres y no puedes ser madre

En 1968, la ONU declaró la planificación familiar como un derecho fundamental, considerando como tal la libertad de decidir cuándo y cómo se tienen hijos, así como el derecho a evitar el embarazo y el de acceder a tratamientos que permitan lograrlo cuando, por distintas razones, no se puede.

Se eligió el 3 de agosto como el día en que reivindicar ese derecho, y se ha convertido en una fecha señalada para aquellas personas que han tenido que descartar una fecundación natural y, cada vez más, recurren a métodos de fertilidad.

No hay novedad en la afirmación de que la tasa de natalidad está experimentando desde hace 15 años una caída en picado. Los expertos señalan el año 1965 como el del inicio del retroceso en el número de nacimientos, pero es cierto que entre 1999 y el 2009, los años del boom inmobiliario y la bonanza económica, hubo un repunte, que en la provincia de Castellón marcó registros históricos en este milenio. El máximo fue el de 2009, cuando hubo 6.571 recién nacidos. Desde entonces, el retroceso es imparable.

En las estadísticas llama la atención otra realidad, también conocida. Cada vez las mujeres que optan por la maternidad, lo hacen más tarde. Si en el 2009, en Castellón, las que parían entre los 40 y 45 años suponían el 3,64% (el 44,42% lo fueron entre los 30 y 35 años); en el 2014, ese porcentaje se elevó al 5,46%, y casi una década después (los últimos datos del INE don del 2022), ya son 382 los bebés de mujeres de esa franja de edad (el 9,14%). En esta provincia, la mayoría se quedan embarazadas entre los 30 y los 40 años (en el 2022, el 58,02%),y está demostrado que a más edad, más dificultad para engendrar.

Según datos del Registro Nacional de Reproducción Asistida, en el 2020, en las 313 clínicas consultadas, cerca de 32.000 mujeres se sometieron a algún tipo de fecundación, 3.970 acabaron en parto y nacieron 4.321 bebés

En el año 2020, según datos del Registro Nacional de Reproducción Asistida, en las 313 clínicas de fertilidad que se incluyeron en el estudio, casi 32.000 mujeres se sometieron a algún tipo de fecundación, 3.970 acabaron en parto y nacieron 4.321 bebés.

Hablan las madres

Este sábado será especial para muchas de ellas. Personas como Inma Medina, de Nules. El lunes celebrarán los 14 años de su hija, fecundada in vitro. Su nacimiento fue la culminación de un proceso «muy largo y muy duro». Tuvo que descartar la fecundación natural por razones de salud, tras dos embarazos, uno que acabó en aborto y otro ectópico con graves consecuencias.

«Después de tener a nuestra hija decidimos donar los óvulos que tenía congelados. Yo habría vuelto a pasar por lo mismo por tener otro hijo, pero mi pareja dijo que no quería que sufriera más» Inma Medina — Madre de una niña fecundada in vitro

«Tienes que pincharte, esperar a que te baje la regla..., el tiempo y las esperas son lo peor», asegura. Casi tanto como los fracasos; por eso considera tan importante el acompañamiento. Inma tuvo varios intentos fallidos y tras dar a luz a su hija, decidieron donar los óvulos que tenía congelados. «Yo lo habría intentado otra vez, pero mi pareja no quería verme sufrir más», aunque no lo duda; lograrlo «lo ha compensado todo». Tras dos intentos fallidos en la Sanidad Pública, acabó optando por la privada.

Si algo tiene claro es que le gustaría poder ayudar a las mujeres que van a pasar o estan pasando por lo mismo que ella vivió, «porque hablar con personas que han vivido esta experiencia es un gran apoyo en un momento muy intenso».

Madre soltera

Ana fue madre de mellizos hace nueve años y medio. El suyo es otro de los casos que se encuentran las clínicas de fertilidad. Quería ser madre, pese a no tener pareja. En la Seguridad Social descartaron su caso, al no tener problemas para fecundar por su cuenta, así que no le quedó más remedio que acudir al Instituto Valenciano de la Infertilidad (IVI), donde invirtió «alrededor de 10.000 euros, a lo que hay que sumar otros 2.000 de medicación». Asegura que en ningún momento se ha arrepentido, porque tenía muy clara su elección y «ellos dos son mi razón de ser».

De lo público a lo privado

Maria, de la Vall, está a punto de dar a luz, quizás lo haya hecho cuando los lectores conozcan su historia. Será madre con 38, después de iniciar los tratamientos de fertilidad en marzo del 2021. Su primera opción fue hacerlo en la Sanidad Pública.

En verano del 2022 entraron en la lista de espera, tras realizarse distintas pruebas, y en enero del 2023 «nos llamaron para iniciar el tratamiento de inseminación artificial». Tras tres intentos fallidos, les indicaron que debían continuar para poder optar a la in vitro, aunque les anunciaban una nueva espera de un año.

Fue entonces cuando decidieron acudir al FIV de València, y tras la extracción de óvulos y esperma, y la congelación de los embriones resultantes, en noviembre le realizaron la primera implantación, que este agosto será su bebé. La diferencia: recortar plazos, pero también gastarse dinero. En su caso, rondaron los 8.000 euros porque, esta vez sí, funcionó a la primera.

«Hace falta hablar de este tema, seguro que ayuda a mucha gente, porque a veces es difícil de digerir» María — Embarazada in vitro en el 2023

María y su pareja estuvieron un año y medio buscando un hijo por su cuenta, un periodo que define como «muy frustrante» porque «ves pasar un mes detrás de otro mes sin que funcione» y a continuación el periodo de las inseminaciones, «que te estás estimulando hormonalmente, desestabilizándote, y a la primera no funciona, la segunda tampoco, ni la tercera y ves que eres una más entre otras muchas, pero porque no dan a basto».

El suyo, y el de tantas otras mujeres, es un periplo que María agradece que se exponga, porque «hace falta hablar de este tema, seguro que ayuda a mucha gente, porque a veces es difícil de digerir». Todo vale la pena, afirma, «se me han olvidado los pinchazos y el paso por los quirófanos, porque voy a conocer al amor de mi vida».

Proyecto pendiente

La Sanidad Pública es una opción, en principio, al alcance de cualquiera —los tratamientos de fertilidad cuestan miles de euros en las clínicas de fertilidad privadas— pero si el tiempo es vital para una madre que quiere y no puede gestar, las listas de espera son una doble tortura. En marzo del 2024, Sanitat reconoció que 137 mujeres de Castellón aguardaban a iniciar sus tratamientos. Un hándicap para ellas es que no haya novedades de la unidad de Fertilidad que se comprometieron a crear en el Hospital General.