Vicente Martínez Mus: "Las cifras demuestran hoy lo injusto que fue tratado el aeropuerto de Castellón"

Vicente Martínez Mus (Xilxes, 1970) tomó posesión el pasado 16 de julio como nuevo conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio tras la salida de Vox del gobierno valenciano. El castellonense afronta el desarrollo de proyectos centrales, como la prolongación del TRAM o la ronda Oeste de Castelló, pero también mantener el buen ritmo en el Aeropuerto, combatir la regresión del litoral o la implantación de las renovables.

Senador, director general de Costas, Puertos y Aeropuertos y ahora conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat. Todo en un año… o menos. Menuda progresión lleva usted. ¿Qué es lo que más le motiva en esta nueva etapa?

Lo mismo que me motivó la primera vez que opté a ser concejal en mi pueblo hace ya 20 años, las ganas de mejorar la vida de los ciudadanos, de colaborar a través de esa vocación que tenemos de servicio público. En mi caso en su inicio era en mi pueblo y ahora tengo la posibilidad de mejorarla para todos los valencianos. Con que terminemos la legislatura con la Comunitat mejor que cuando la empezamos me daría por satisfecho. Tengo además la ventaja de contar con la confianza y un magnífico líder como es Carlos Mazón, que yo estoy convencido de que va a significar un cambio sustancial en la Comunitat Valenciana a mejor. Ser partícipe de eso es un honor y un orgullo. Por tanto, el objetivo final es el mismo que el que tenía al principio, que la vida de los ciudadanos a los que debo servir sea mejor cuando yo pase por este cargo.

Usted es muy consciente que el aeropuerto de Castellón ha sido muy cuestionado en el pasado, y ahora esta infraestructura supera en pasajeros a muchos de los que gestiona AENA ¿Cómo están funcionando este verano los vuelos? ¿Prevé nuevos récords en número de pasajeros?

En este primer año de gestión los datos están demostrando que el aeropuerto de Castellón era una infraestructura necesaria y una verdadera palanca para dinamizar la economía y el turismo de la provincia. La campaña de verano está cumpliendo las expectativas y, a falta de datos definitivos, en el primer semestre hemos batido récords. Hemos cerrado la primera mitad del año con 122.051 pasajeros y 6.575 operaciones. Este registro implica más tráfico que en 18 aeropuertos gestionados por Aena, incluidas capitales de provincia con más habitantes que Castellón. La izquierda despreció el aeropuerto de Castellón durante años, pero las cifras nos han dado la razón y hoy demuestran lo injusta que fue tratada esta infraestructura. El futuro de Aerocas es muy prometedor, porque más allá del crecimiento de viajeros, nuestra estrategia de diversificación dará un nuevo impulso a la provincia, tanto como destino turístico como hub empresarial. Hablamos de actividades vinculadas a la industria aeronáutica y aeroespacial, además de consolidarnos como destino turístico de calidad.

Recientemente han activado una campaña para mantener la ruta a Madrid y captar una nueva a Palma de Mallorca desde el aeropuerto de Castellón. ¿Hay a la vista alguna otra licitación para la próxima temporada?

Ese es nuestro siguiente objetivo, pero hasta entonces ya tenemos cerradas nuevas incorporaciones. El verano que viene contaremos con una conexión con Palma de Mallorca y vamos a prolongar la conexión con Madrid. Pero estas no son las únicas novedades, ya que este mismo 2024 podremos viajar de forma directa a Asturias y trabajamos para poner en marcha en 2025 dos nuevas conexiones con Budapest y Polonia. Además, para 2026 están confirmadas dos rutas a París y Stuttgart y tenemos conversaciones para poder contar con otros destinos. El president Carlos Mazón nos encomendó superar el medio millón de pasajeros para el año 2026 y estamos trabajando intensamente para lograrlo cuanto antes.

Sobre la mesa está prolongar el TRAM a Benicàssim y el proyecto del bulevar de la Plana entre Castelló y Vila-real por donde circulará el TRAM. ¿Cómo está el proyecto? ¿Cree usted que al menos la conexión con Benicàssim será una realidad esta legislatura?

En primer lugar, quiero destacar la gran implantación del servicio de transporte público de Castellón, que en 2023 registró más de tres millones de usuarios, superando en un 30% el año anterior. Estos datos nos muestran la línea de crecimiento y aceptación del servicio y son la mejor demostración de que el TRAM de Castellón tiene futuro. Tras años de parálisis y de olvido, el Consell de Carlos Mazón avanza con hechos en la mejora del transporte público de la ciudad. Hace pocos días que circulan en pruebas los nuevos vehículos que se incorporarán a la flota e incluyen novedades y mejoras tecnológicas como el guiado óptico. De la misma forma, trabajamos en los futuros puntos de recarga para que estos modelos puedan incorporarse a la flota a la mayor brevedad posible. Sobre la expansión no hay que olvidar que el proyecto para extender el TRAM a Vila-real fue ignorado por el Botànic durante ochos años y el Consell de Carlos Mazón lo ha recuperado con el objetivo de consensuar el trazado con los diferentes municipios. Estamos en el proceso para licitar el estudio informativo para definir el trazado. Por otro lado, la expansión de la línea actual va a ser una realidad esta legislatura. La conexión con las playas de Castellón llegará primero y después la unión con Benicàssim.

"El Botànic se olvidó también de Castellón en el transporte interurbano"

¿Cuáles son sus planes para mejorar el transporte público interurbano en la provincia?

El Botànic se olvidó de Castellón también en el transporte interurbano. En el conjunto de la Comunitat Valenciana estaban caducadas el 95% de las concesiones, entre ellas todos los corredores de la provincia de Castellón menos uno. Nuestra apuesta era clara y nos pusimos a trabajar para actualizar el servicio lo antes posible. Desde la Dirección General de Transportes se ha hecho un esfuerzo inmenso y se tramitan ya la mitad de estas concesiones. De esta forma, los resultados se han comenzado a notar en la provincia, que ya cuenta con vehículos y rutas renovadas. Este 2024 ya hemos puesto en marcha el corredor Alto Palancia-Sagunto-Valencia para atender a más de 930.000 personas de 49 municipios, muchos de ellos en riesgo de despoblación. Además de invertir seis millones de euros hemos creado nuevas líneas para, por ejemplo, conectar el interior con la costa este verano y mejorado las conexiones con los diferentes núcleos de población. Por otro lado, en el último trimestre pondremos en funcionamiento otros tres corredores: l’Alcora-Castelló de la Plana, Onda-Castelló de la Plana y la Vall d’Uixó-Castelló de la Plana y en 2025 licitaremos los cuatro restantes para renovar por completo el mapa del transporte de la provincia. Si hay un campo donde se está notando de forma especial la buena gestión del Consell de Carlos Mazón es este.

Los problemas en Cercanías, con retrasos y cancelaciones, siguen a la orden del día. ¿Es partidario de que el Consell asuma la gestión del servicio?

El servicio de Cercanías no es propio de lo que se espera del transporte del siglo XXI. Soy partidario de que el ministro Óscar Puente haga su trabajo. Yo soy usuario de Cercanías y he vivido este curso innumerables episodios de hacinamientos, retrasos y cancelaciones. No puede ser que el Gobierno dedique un gran esfuerzo a las Cercanías de Cataluña para pagar los pactos de Pedro Sánchez mientras abandona a la Comunitat Valenciana y a la provincia de Castellón. El Gobierno cuenta desde 2017 con un plan de inversiones que en ocho años tan solo se ha ejecutado en un 25%. Y desde que en mayo fue cesado el coordinador de Cercanías no hay nadie al frente de este servicio en la Comunitat, lo que evidencia el maltrato del Gobierno. Es urgente que el Gobierno actúe para resolver el caos que miles de usuarios se ven obligados a sufrir a diario.

"Reclamamos al Ministerio que dé un empuje a la regeneración del litoral"

Estos días se ha dado a conocer un informe de Greenpeace que dice que cinco municipios del litoral provincial se sitúan entre los que sufrirán una mayor regresión en la autonomía por la subida del nivel del mar hasta 2030. ¿Cómo se combate esto? ¿Está haciendo el Gobierno lo suficiente para evitar la regresión de nuestras playas?

Este Consell es consciente que debemos adaptarnos a una realidad cada vez más marcada por el cambio climático, que acelera en muchos casos la regresión de las playas. Ante esta situación solo hay un camino a seguir, regenerar estos espacios. Reclamamos al Ministerio de Transición Ecológica que dé un empuje a los trabajos porque de las 61 actuaciones proyectadas en 2011 en la costa de la Comunitat Valenciana solo hay cuatro terminadas. La misma ciudad de Castellón, Burriana, Moncofa o Xilxes sufren cada día más la regresión y, en vez de ejecutar las obras programadas, el Gobierno se limita a imponer más y más deslindes de forma arbitraria.

¿Y qué tiene previsto hacer el Consell ante la inacción de Madrid?

Contamos con una doble estrategia, tanto judicial como política. Cuando un municipio está en contra de un deslinde nos tiene a su lado en toda la fase de alegaciones administrativas y, en el caso de que sea necesario, también a la hora de presentar un recurso ante los tribunales como ha hecho Moncofa. Pero no nos quedamos solo aquí, sino que también queremos desarrollar al máximo nuestras competencias con la futura ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana. Una norma que adaptará la legislación a la realidad de la Comunitat Valenciana para conjugar la actividad con la protección que es tan necesaria. La izquierda ha hecho mucho ruido con este anteproyecto, pero la realidad es que sus alcaldes la respaldan. De 22 Ayuntamientos costeros de PSPV y Compromís, solo tres han presentado alegaciones: Sagunto, Altea y Gandia. Qué casualidad que el municipio de Diana Morant sea el que más la critique sin hacer aportaciones constructivas. Pero dejando esto de lado, lo más relevante es que los 19 municipios costeros restantes callan porque saben que les beneficiará contra los deslindes arbitrarios del Gobierno. Ese Gobierno que, por cierto, no ha presentado ni una alegación a la futura ley de Costas que amenazó con recurrir al Tribunal Constitucional. Entendemos, por tanto, que después de estudiar nuestra futura norma están de acuerdo con ella.

La semana pasada la empresa promotora de la macroplanta solar Magda, muy contestada por vecinos y partidos políticos, pidió al Gobierno central el archivo de la tramitación. Cerca de su localidad natal, Xilxes, hay proyectada otra macroplanta. ¿Qué opinión le suscitan estos macroproyectos de renovables?

Las renovables son un aliado para desprendernos de los combustibles fósiles y ser más sostenibles, pero su implementación tiene que hacerse con consenso. Nuestra postura es clara, la propuesta debe tener en cuenta la opinión de los vecinos y los ayuntamientos, porque si no va a ser muy complicada sacarla adelante. El caso de la Magda era todo lo contrario y, por ello, nosotros también nos oponíamos a ella. El Gobierno, que es el que aprueba las instalaciones más grandes, tiene que ser consciente de que no hay que imponer estos proyectos sino consensuarlos. Y, sobre todo, lo que también tiene que hacer es escuchar a la Generalitat. En el caso de la Magda ya le avisamos que no cumplían nuestros informes, pero decidieron no escucharnos y seguir adelante con una tramitación que ha caído por su propio peso.

¿Cuándo está previsto que comiencen las obras de la ronda Oeste de Castelló?

Esta misma semana me he reunido personalmente con la alcaldesa de Castellón, con la que trabajamos de la mano para empezar cuanto antes las obras después de que el pleno del Consell desbloquease el plan tras tantos años en los cajones del Botànic. Contamos con una consignación de crédito de más de 37 millones y estamos del lado del Ayuntamiento para que finalice tanto el proyecto de construcción como las expropiaciones y así la Generalitat pueda comenzar las obras.

Uno de los temas que quedaban pendientes a este respecto era qué solución se le daba al entronque de este vial con la macrorrotonda de la ronda Sur y estaban negociando con la Dirección General de Carreteras del Gobierno. ¿Han llegado a algún acuerdo?

El Gobierno está presentando una actitud muy poco constructiva. Hemos mantenido varias reuniones con la Demarcación de Carreteras para presentarles diferentes soluciones técnicas con el objetivo de hacer la mejor conexión con la macrorrotonda, pero nunca han contado con el visto bueno del Gobierno. Trabajamos en otras propuestas, pero es el Ministerio el que debe ayudarnos a definir qué solución, viable para la Generalitat, es por la que apuestan. Y rápido para no retrasar las obras.

Su antecesora en el cargo, Salomé Pradas, destacó el importante papel que tienen los parques naturales como herramienta contra la despoblación. ¿Qué medidas prevén adoptar?

La Comunitat Valenciana cuenta con más de una veintena de parques naturales, siete de ellos en la provincia de Castellón. El Botànic se dedicó a prohibir su acceso a la ciudadanía y a tener ocurrencias que acabaron en estrepitosos fracasos. Nuestra visión es la opuesta. Hay que abrir nuestro patrimonio natural a los ciudadanos porque solo conociendo la riqueza natural de esa Comunitat podremos concienciar a la población sobre su valor y las oportunidades que aportan a nuestro territorio. Estamos impulsando la marca Parcs Naturals, que visibiliza los productos y las actividades que se desarrollan en estos espacios. También ponemos en valor los negocios socialmente responsables y nuestro objetivo es captar a más pequeñas empresas para que puedan generar más riqueza y empleo en los municipios de sus áreas de influencia. En el ámbito de las Infraestructuras, la estrategia de la Generalitat se centra en la mejora de las redes de comunicación de las comarcas de interior. Una medida que no solo ayudará a mejorar la calidad de vida de los vecinos de esas comarcas, sino que contribuirá a acercar a la ciudadanía el patrimonio paisajístico y la riqueza etnológica de los municipios del interior. El compromiso de este Consell es mantener y mejorar las infraestructuras en estas zonas de interior, al ser un elemento clave por su gran potencial turístico y medioambiental.

Suscríbete para seguir leyendo