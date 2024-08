Una Isabel Pantoja muy emocionada regresa a los escenarios con su concierto en el Som Festival de Castelló: "Estoy muy feliz de estar aquí"

La noche de este pasado sábado será difícil de olvidar para las 4.000 mil personas que asistieron al Som Festival de Castelló -haciendo "sold out"- e incluso para una Isabel Pantoja que subió al escenario del Real Club Náutico en medio de la celebración de su 68 cumpleaños. Tras entonar la primera canción del show en homenaje a sus 50 años de carrera, 'Embrujá por Tu Querer', el público se arrancó a cantarle el cumpleaños feliz. Por su parte, la cantante sevillana agradeció al público sus palabras y recordó que "hacía muchísimo que no venía a Castellón". "Estoy muy feliz de estar de nuevo aquí. Es un honor estar con todos ustedes y deseo que lo paséis bien, porque eso es lo que pretendemos todos los que estamos aquí. Disfrutar es lo más bonito del mundo", exclamó la artista.

Isabel Pantoja hizo gala de su profesionalidad desde el minuto uno con un show que empezó a las diez en punto. Tras ello, ofreció un viaje por su repertorio musical que partió con la primera canción que grabó con 15 años hasta abarcar versiones de otros cantantes, como los boleros 'Si tú me dices ven' de Los Panchos, 'Dos Gardenias Para Ti' de Antonio Machín o 'Quisiera decir ¡no!' y 'Mi amigo' de Rocío Jurado, canciones que figuran en el disco recopilatorio que ha lanzado por su gira '50 años'.

"Si canto todas las canciones que he grabado, nos darán otros tantos años aquí. Voy a recordaros alguna y otra la cantaremos entera", explicaba también la tonadillera, quien intentó interpretar el máximo número posible de temas, aunque algunas veces fuera cantando solo una estrofa de éstos. Gracias a ello el público de Castelló pudo disfrutar en directo de 'Yo quiero pecar contigo', 'Que dile y dile', 'El señorito', 'Feriante', 'Nada', 'Veneno', 'Del olvido al no me acuerdo', 'Era mi vida él', y canciones tan esperadas como 'Hoy quiero confesarme', 'El Moreno', 'Se me enamora el alma' y 'Así fue'.

Isabel Pantoja desplegó todo su talento sobre el escenario del Som Festival. Un escenario que incluso en un momento determinado de la noche se convirtió en un tablado flamenco, con una Pantoja interpretando la sevillana 'Promesas del Camino'. También, cabe destacar el trabajo de la orquesta sinfónica que acompaña a la artista, dirigida por Victor Eloy López y con más de 70 músicos pendientes de ofrecer un espectáculo de más de dos horas en el que la música es la gran protagonista. Tuvo, en este sentido, también la orquesta su momento de solo, con el coro y los músicos demostrando su talento, mientras la sevillana se apartaba a un lado.

Con todo, la sevillana quiso recordar en Castelló, después de meses sin pisar un escenario al haberse cancelado hasta cinco espectáculos de su gira aniversario, que si tiene "una virtud y un gran defecto" es que "siempre" se deja guiar "por el corazón". La cantante se mostró muy emocionada en diferentes momentos del show, ante un público en pie y también muy emocionado y entregado. Si bien, la de ayer fue una noche de celebración e Isabel Pantoja se despidió con uno de sus temas más virales, el famoso 'Garlochí'. La artista estaba acompañada, además, como es habitual por su sobrina Anabel Pantoja.

Tras su actuación, el Som Festival se prepara ahora para recibir a Rodrigo Cuevas el 9 de agosto; a Omar Montes el 10 de agosto; Mikel Izal con la banda invitada Ciudad Jara el 14 de agosto; y el Souvenir Retro Fest cerrando su cuarta edición el 17 de agosto. Una edición que está siendo un éxito por encadenar tres "sold out" seguidos.