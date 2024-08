Una vecina de Benicàssim: «Preparé mis pastillas por si me echaban de casa por el fuego»

Mari Carmen Balfagó tiene 85 años y es vecina de la urbanización El Refugio, donde vive muy a gusto porque el aire puro le ayuda a mitigar los efectos del asma que padece. El viernes por la tarde vivió con preocupación el incendio del Desert, aunque por fortuna no tuvo que abandonar su casa.

«Estuve nerviosa, pero me tranquilicé cuando me dijeron que si pasaba algo vendrían a por mí. Preparé una bolsa con mis medicinas por si acaso y la noche no la he pasado bien. Tenía miedo de quedarme dormida y no enterarme si la situación empeoraba», recordó ayer en conversaciones con este periódico, en compañía de sus nietos. «Hace muchos años hubo un incendio mucho peor, el fuego estuvo muy cerca. Entonces bajamos a la piscina y nos dijeron que nos teníamos que ir de casa, que el fuego estaba encima. No podíamos respirar por el humo. Esta vez no ha llegado a tanto. El aire iba hacia Castellón y eso nos ha salvado» explicó tras el suceso, aún con el susto en el cuerpo.

«La montaña está muy sucia y la deberían de limpiar. No sé por qué el Ayuntamiento no incide en eso. Tantas cosas que hacen y esa no es una de ellas. Esto es el pulmón de Castellón y hay que protegerlo», reivindicó.