Compromís exigirá garantías contra la infrafinanciación y no otro concierto

El ajustado aval de la militancia de ERC al pacto con el PSC para investir a Salvador Illa y que supone la modificación del sistema de financiación autonómica lleva el proceso a la siguiente pantalla. Con el sí republicano se encarrila el nombramiento del socialista, pero la profundidad de los cambios, sobre todo en fiscalidad, obligaría a reformar la ley de financiación para poder implementarlos. Al ser una ley orgánica, las modificaciones deben ser aprobadas en el Congreso y por mayoría absoluta. Y eso implica negociar con fuerzas minoritarias como Compromís, que ve como sus votos suben de valor.

El PSOE cuenta con 120 diputados y pese a las críticas de algunos territorios al pacto no parecen probables disidencias. A partir de ahí, serían seguros los 170 noes de PP y Vox y el respaldo de los siete de ERC. Lo demás son todo incógnitas. Con Junts (6), Bildu (6), PNV (5) y los ocho del grupo mixto, ninguno garantizado ni mucho menos, se alcanzarían los 152.

Compromís

Y Sumar cuenta con 27 representantes, todos vitales ante cualquier desmarque en ese bloque de la investidura. Entre ellos, dos de Compromís y un tercero electo por Valencia (Nahuel González, IU), que junto al de la Chunta Aragonesista ya han avisado de que no darán respaldo si no se aborda la financiación con los territorios que representan. Si los cuatro se oponen, la Lofca no se podrá reformar.

Compromís dijo tras anunciarse el pacto que no apoyaría ninguna medida «sin que se aborde la singularidad valenciana», que no es otra que haber sido durante las últimas dos décadas la autonomía peor financiada. ¿Y cómo quiere abordarla Compromís? Según confirman desde la dirección, desde el régimen común (sin pedir un concierto como el catalán) y con garantías de no ser PSOEizado, un término que se ha extendido por las redes y que hace referencia a las promesas socialistas que posteriormente no se cumplen.

Pese a que algunas voces en la coalición piden rescatar la petición del concierto, desde la dirección se inclinan por mantenerse en lo que se viene reivindicando los últimos años: reformar el modelo para acabar con los agravios del sistema a la Comunitat Valenciana, implementar mientras tanto un fondo de nivelación que compense el maltrato y condonar la deuda pública asociada a esa infrafinanciación sostenida en el tiempo.

Curiosamente, todos estos puntos han sido ya asumidos por el PSOE en este año previo. El pacto con Sumar para investir a Sánchez incluye la reforma del sistema y el fondo de compensación a las autonomías peor tratadas. Pero nada se ha sabido desde entonces. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ya evitó abrir el melón durante la pasada legislatura, volvió a hacer caso omiso a esos compromisos renovados tras el 23J en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera.

PSOEizados

Todos estos precedentes del PSOE en financiación tienen una doble derivada en Compromís. Por un lado, en el partido no ocultan su sensación de que este ambicioso preacuerdo del PSC con ERC podría terminar con los republicanos PSOEizados. Las fuentes consultadas señalan la necesidad republicana de evitar nuevos comicios en Cataluña, para lo que necesitaban vender un plan positivo en Cataluña. Otra cosa, matizan en Compromís, es que se ejecute. La propia Marta Rovira ha admitido que este podría no llegar nunca a votarse, lo que les ha hecho trazar un plan B, algo más descafeinado.

Pero si la financiación singular catalana va adelante y se vota en Madrid, Compromís quiere garantías de que sus demandas serían vinculantes. Es la segunda consecuencia de las experiencias pasadas con las promesas socialistas. Así, la idea es presentar enmiendas a la propuesta de reforma legislativa para dar encaje al concierto catalán e incluir en ella las exigencias antes mencionadas: reforma, nivelación y quita. «Y si no se aceptan, votaríamos en contra», zanjan

