Los apicultores de Castellón alertan de que la avispa asiática ya es una amenaza real

Si hasta el 2023, en Castellón, la Vespa Velutina o avispa asiática se consideraba una amenaza potencial, tras las confirmaciones en diferentes puntos del territorio provincial desde octubre del año pasado, esa consideración ha cambiado. Así lo advierten en la Asociación Provincial de Apicultores de Castellón (APAC), al plantear que, hoy por hoy, el problema ya no es si esta especie exótica invasora está en estas latitudes, sino en qué medida se ha implantado.

Conselleria de Medio Ambiente confirmaba a Mediterráneo la semana pasada que se había certificado la presencia de la Velutina en Benicàssim, la zona más al sur hasta ahora conocida. La costa se presentaba como un límite geográfico condicionado por sus altos porcentajes de humedad que, se creía, suponían un freno en la expansión. Han dejado de serlo.

Saül Gozalbo, apicultor aficionado y miembro de la APAC, fue quien se dio cuenta de que el insecto que rondaba los setos en una casa de la partida de Montornés de Benicàssim no era un avispón común. Conocedor de la existencia de esta amenaza exótica, reconoció de inmediato que lo que estaba viendo «era algo muy grande». Como sucede con cualquier avispa, «no pica si no se siente amenazada», por lo que se acercó, sacó fotografías y grabó un vídeo para enviarlo a la asociación. Su reflexión fue inevitable: «¡Qué cerca está!».

Bombero de profesión, recuerda que en septiembre del 2023 se organizaron charlas formativas sobre la avispa asiática para su colectivo profesional, los ayuntamientos, agentes forestales y apicultores. El Ayuntamiento de Castelló adquirió trajes de bombero especiales para la eliminación de sus nidos . También lo hizo el Consorcio Provincial.

Entonces no se sabía de su implantación. Según Gozalbo, la preocupación no solo está justificada por el escenario al que asisten otras autonomías como Cataluña, País Vasco o Asturias, un territorio este último en el que «tienen una problemática brutal». Si se analizan los hallazgos confirmados en Castellón desde el 2023, todo llama a no menospreciar el riesgo.

Amplitud geográfica

La primera confirmación del año pasado se produjo el 8 de septiembre en Morella, concretamente en Vallibona. Un par de días después se localizó un individuo en Culla. Y según Saül Gozalbo, el 25 de septiembre ya se acreditó su presencia en Benicàssim en las inmediaciones del ecoparque. En el 2024, las han localizado en Santa Magdalena de Pulpis, Borriol y de nuevo en Benicàssim.

Localizaciones confirmadas oficialmente. / MEDITERRÁNEO

En resumen, un ámbito geográfico «muy amplio», por lo que desde la APAC inciden en que «la cuestión no es que en el 2023 se eliminara el primer nido de Velutina de la provincia, sino el primero del que hemos tenido noticia». Y los habrá sin que se sepa.

Localizar esos nidos, una vez identificada una avispa, no es fácil, al estar ocultos en zonas arboladas y moverse, según se estima, en un radio de unos 500 metros, «aunque si tienen hambre o sed, irán más lejos, como pasa con las abejas, que pueden llegar a alejarse hasta tres kilómetros».

En esta época del año es cuando los nidos de Vespa Velutina evolucionan y se hacen más grandes

Las evidencias, como ya advirtió el veterinario y profesor de Apicultura del CEU de València, Víctor Lizana, invitan a no confiarse ni a bajar la guardia. Esta es una época del año sensible. En su evolución, la avispa asiática llega a fabricar hasta cuatro nidos y a estas alturas estarían pasando de los primarios a los secundarios, que es «cuando se hacen más grandes», indica Gozalbo.

El impacto para las abejas domésticas no es cuantificable. Los apicultores están muy atentos. Pero más difícil es estimar la amenaza para la biodiversidad, al no haber forma de saber cómo afectan a los polinizadores silvestres.