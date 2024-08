La prohibición de riegos por la sequía amenaza ya la supervivencia de cultivos agrícolas en Castellón

Aumenta la preocupación por la falta de lluvias en Castellón, que desde hace unos meses supone restricciones para el riego y el suministro de cubas para garantizar el acceso a la población en algunos municipios. Desde hace unos días, la zona del Alto Palancia sufre de una prohibición para aportar agua a los campos de cultivo, algo que inquieta a los agricultores de la zona.

Temen que no solo la cosecha quede perjudicada, sino también que puedan morir plantaciones si no se toman medidas por parte de las administraciones. El origen está en la restricción total del riego, por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Hace unos días, las comunidades de regantes recibieron un escrito en el que se establece que, "en tanto no circule el caudal ecológico correspondiente en la rambla Seca-embalse de Algar, no se podrá derivar agua procedente del río Palancia".

Reunión

Una delegación de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) se ha reunido hoy con agricultores de Soneja y Sot de Ferrer, para conocer sobre el terreno la grave situación que supone la prohibición total llevar el agua a sus terrenos de cultivo. Por eso quieren reivindicar de manera conjunta a las administraciones "la puesta en marcha de medidas que incluyan un riego de emergencia con el que salvar los cultivos".

El vicepresidente de AVA, Celestino Recatalá, el secretario de esta organización en Castellón, Adrián Lobo, y la técnica del departamento de aguas, Rosa María Gómez, han recorrido campos de cítricos, caquis y nísperos que morirán en las próximas semanas si la Administración no establece las medidas solicitadas.

Situación inédita

El presidente de la comunidad de regantes de Soneja, Pedro Marín, ha afirmado que "una cosa es restringir el riego y otra muy diferente es prohibir totalmente la toma del río. Hemos conocido dos veces que el río Palancia se ha llegado a secar, y entonces pudimos regar, y ahora que discurre agua por el río las nuevas normativas no nos dejan por el caudal ecológico fijado.

Con poder regar cada veinte días, quizás perderíamos la cosecha de hortalizas y no lograríamos el calibre óptimo de las frutas, pero por lo menos salvaríamos parte de la cosecha y la vida de los árboles".

Petición de riegos de emergencia

Coincidiendo con la visita, AVA-Asaja ha concertado para mañana una reunión entre el presidente de la CHJ, Miguel Polo, y las comunidades de regantes de Soneja y Sot de Ferrer con la finalidad de buscar una solución inmediata que permita evitar la pérdida de cosechas e incluso de las plantaciones. Entre estas medidas estaría esta petición de poder hacer riegos de emergencia.