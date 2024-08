Las olas de calor dejan 16 muertos durante este verano en Castellón

Nadie niega el calor que está haciendo este verano, si bien como apunta el jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, «puede dar la impresión de que este verano no está siendo excesivamente cálido porque tenemos la referencia cercana de los dos anteriores». Ahora bien, el experto aclara que «lo cierto es que julio se ha calificado como muy cálido en la provincia, con una temperatura media 1.2 grados centígrados superior a lo normal».

No obstante, pese a dicho exceso de temperatura, el mes pasado se queda lejos de batir récords. Y es que, el séptimo mes del 2024 fue «menos cálido que los meses de julio de 1994, 2022, 2023 y, sobre todo, de 2015, que son los más cálidos en la provincia desde al menos 1950», detalla el responsable de Aemet. Esto no implica que no sea necesario extremar igualmente precauciones para intentar minimizar el grave impacto que causa el calor sobre la salud.