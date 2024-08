El PP elevará a las instituciones de Castellón el rechazo al pacto fiscal para Cataluña

La presidenta provincial del Partido Popular de Castellón, Marta Barrachina, ha anunciado este miércoles el impulso de una iniciativa ante el pacto fiscal para Cataluña que elevará a las instituciones de la provincia para "defender sanidad, educación y servicios sociales en igualdad".

Así lo ha manifestado la líder del PPCS tras el acuerdo, que ha calificado como el "golpe de estado fiscal", alcanzado por el PSOE para la investidura de Salvador Illa en el Parlament. "Nos priva de lo más básico y no lo vamos a permitir", ha manifestado Barrachina.

Dicho pacto, para la presidenta del PPCS, supone "sembrar la desigualdad" y "boicotear los derechos de los castellonenses". "Y lo consigue con el silencio cómplice del PSOE de Castellón, a quienes todavía no hemos escuchado salir en defensa de los ciudadanos", ha reprochado Barrachina, quien considera que "es un ataque frontal al bienestar y a los servicios que merecen las familias de la provincia. Nosotros no vamos a dejar de defenderles porque frente a un PSOE que nos trata como ciudadanos de segunda, les decimos con firmeza que no lo somos".

Fórmula del referéndum

Asimismo, la presidenta provincial del PPCS ha puesto en valor la fórmula del referéndum defendida por el presidente del PPCV, Carlos Mazón: "Los castellonenses nos han elegido para que les defendamos y nosotros exigimos el derecho de los castellonenses a decidir. No nos van a callar", ha apuntado, incidiendo en que "somos un partido de Estado, que cree en la Constitución y defiende la separación de poderes. Que respeta los acuerdos de 1978 y apela a la concordia que nos dio una democracia que es un ejemplo para el mundo. La que hoy precisamente el PSOE traiciona".

El acuerdo "constituye la ruptura de la caja común" y, para la líder de los populares castellonenses, "se traduce en una merma de transferencias del Estado a nuestra provincia. Es decir, menos sanidad, menos servicios sociales y menos educación".

"El PSOE, con el silencio de los socialistas de Castellón, rompe el principio de solidaridad constitucional en favor del poder que Pedro Sánchez desea en Cataluña", ha insistido Barrachina, sentenciando que "por más que hoy nos preguntemos dónde está el PSOE de Castellón y, sobre todo, a quién defiende, las familias de la provincia pueden estar tranquilas porque el PP garantiza la defensa de sus derechos por encima de quien nos infrafinancia y ahora redobla el castigo con este golpe de estado a Castellón que es un atentado frente al que no vamos a ceder".