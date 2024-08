El principal turoperador británico plantea volar desde Castellón

El principal turoperador británico, Jet2Holidays, ha mostrado su interés por operar vuelos desde la provincia de Castellón dentro de su estrategia por incrementar la presencia en la Comunitat Valenciana.

Así lo ha asegurado este miércoles la propia consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, quien dentro de la planificación de la estrategia en dicho mercado ha viajado hasta Leeds para reunirse con el equipo directivo de la compañía, que el año pasado transportó a más de un millón de pasajeros a la autonomía generando un impacto económico de más de 200 millones de euros sobre el PIB de la región. “Desde el turoperador británico aseguran que quieren seguir ampliando sus operaciones con la apertura de la base de València y Castellón, que se unirá a la de Alicante que ofrece ya 11 conexiones”, ha afirmado la dirigente autonómica.

Ampliar el negocio a toda la Comunitat Valenciana

La consellera, en este sentido, ha destacado que “ambos aeropuertos ya están en nuestro punto de mira para poder hacer crecer nuestra colaboración con Jet2Holidays y ampliar su portfolio de negocio a todo el territorio de la Comunitat Valenciana”.

Jet2Holidays es una aerolínea de bajo coste y operador turístico que está enfocada en ofrecer vuelos y paquetes vacacionales a precios competitivos con una flota de más de 100 aviones y la operación de más de 200 rutas que unen fundamentalmente el Reino Unido con destinos de Europa, como España, Portugal, Gracia y Turquía. “Jet2 genera más de 1.500 empleos directos e indirectos en la Comunitat Valenciana”, ha puesto en valor Montes, añadiendo que la base de Alicante, abierta desde hace ya 20 años, “seguirá siendo crucial para las operaciones de la compañía, especialmente para sus rutas de vacaciones a destinos de la Costa Blanca”.

El interés por materializar el desembarco de la compañía en la provincia está por lo tanto sobre la mesa a falta de que se concreten cuestiones como los plazos. En caso de que el proceso llegue finalmente a buen puerto, supondrá un importante empujón a la llegada de turistas internacionales a suelo castellonense, una de las principales asignaturas pendientes para el territorio ante su gran dependencia de los visitantes nacionales. Y es que, según los últimos datos de Hosbec al cierre de julio, los españoles suponen el 86,5% de la clientela de los hoteles de la provincia, seguidos del 3,2% que alcanzan los franceses y el 2,3% del público británico.

Esfuerzo del sector

No obstante, en los últimos meses se están sucediendo los esfuerzos para equilibrar dichos resultados mediante contactos con diferentes turoperadores británicos desde entidades como el club de producto Introducing Castellón o a nivel de iniciativas concretas como es el caso de Magic World, que incluso se comercializa ya con otras compañías similares como Easyjet y On the Beach Holidays.

La llegada de Jet2Holidays a Castellón también supondría un impulso importante a la actividad del aeropuerto ubicado de Vilanova d'Alcolea, que viene batiendo récords de pasajeros año tras año y mantiene el objetivo de alcanzar el medio millón de usuarios en el 2026. Se da la circunstancia de que una de las rutas más consolidadas es la de Londres Stansted, con cuatro frecuencias por sentido a la semana ahora en la temporada estival.