Solo un 12% de las atenciones en urgencias acaba en hospitalización en Castellón

Solo un 12% de las urgencias hospitalarias en Castellón acaba en ingreso. Así se desprende de la memoria anual del Comité Económico y Social de la Comunitat. De acuerdo con el balance del 2023, los 3 hospitales de Castellón atendieron 225.494 casos de este tipo, de los que 27.894 fueron hospitalizados. En el General la media de atención en urgencias fue de 310 diarias el año pasado, con un tiempo medio de espera de más de 3,5 horas. Sin embargo, este verano se han dado esperas de más de cinco horas, o incluso de 12, como ha venido publicando este diario.

Las causas de las largas esperas

Entre las causas, según explican los sindicatos, se hallan la saturación de la atención primaria, la no apertura de más consultorios de verano o el déficit de personal, que lleva a muchos pacientes a ir al hospital por dolencias que perfectamente podrían solventar en el médico de cabecera.

Desde CCOO señalan que «como está siendo habitual las urgencias están llenas; hay muchos pacientes». Desde este sindicato revelan que el motivo es «el aumento de población en verano, la desinformación en algunos casos sobre qué podrían asistir a los puntos de atención continuada (PAC) o la tardanza en el centro de salud en dar citas. Se ven muchas urgencias que podrían ser tratadas en Primaria». A ello se suman la falta de recursos humanos, agregan.

En la misma línea, Alejandro Calvente, del sindicato Médico CESM, advierte de que «si la atención primaria no filtra, el paciente acaba yendo a los hospitales». Calvente admite que muchos de estos procesos serían atendibles en la primaria y no colapsarían las urgencias, por lo que pide más concienciación. Sin embargo, alerta de que «si atención primaria no filtra, se acaba yendo a los urgencias de hospitales».

Reclaman un nuevo hospital

«Conselleria no abre todos los consultorios auxiliares en verano, cuando recibimos muchos turistas y se multiplica la población. Por tanto, igual que se saturan restaurantes, lo hacen los servicios sanitarios», recuerda Calvente. A esto se añade, además, el déficit de profesionales. Por ello, reclama «un nuevo hospital, solventar el déficit de profesionales con mejores condiciones laborales o profesionales, abrir más consultorios con personal incentivado o declarar las plazas de difícil cobertura y disminuir la carga burocrática de los facultativos».

Por su parte, desde CSIF censuran que en momentos en los que se incrementa la población de forma exponencial debido al turismo, sobre todo en zonas costeras, no se abran los centros de salud por las tardes. Apunta que de los consultorios auxiliares de la provincia solo uno lo haga (en Benicàssim) en horario vespertino, lo que también contribuye a saturar el ya de por sí colapsado General. Una situación que empeora, además, el colapso de los Puntos de Atención Continuada de Trullols y Fernando el Católico, así como la no sustitución del personal de libranza o vacaciones, lo que contribuye a elevar los tiempos de demora.

Aparte, tanto CCOO como CESM denunciaron los problemas de infraestructura, agravados por las obras de Urgencias del General. Así, Calvente insiste: «Castellón necesita un hospital nuevo ya».

