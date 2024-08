"Escándalo" en la naranja: los cítricos de fuera que vienen con plagas se duplica de enero a julio

El campo de Castellón no gana para sustos. Cuando no es por la sequía, es por los precios bajos. Y en medio de este panorama, sobrevuela de forma permanente la amenaza de una plaga que pueda poner al traste la campaña. Algo que conocen muy bien los productores de naranja, que en los últimos tiempos no solo han tenido que lidiar con los problemas fitosanitarios de toda la vida, sino que sufren la llegada de nuevos agentes infecciosos venidos de los cítricos de importación.

Las medidas que toma la Unión Europea a este respecto, lejos de encarrilar la situación, se demuestran poco efectivas, según se desprende de los datos más recientes de interceptaciones en el territorio de la UE, tal y como muestra la Unió Llauradora. "De las 64 interceptaciones de enero a julio de 2023, hemos pasado a las 122 de este 2024, es decir 58 más". Prácticamente el doble de un año para otro.

Hecho grave

Carles Peris, secretario general de la Unió, reitera que los datos de interceptaciones "son escandalosos, de suficiente gravedad para que las autoridades comunitarias reflexionen seriamente, pues países como Sudáfrica, Brasil o Argentina continúan sin ofrecer las garantías sanitarias para realizar envíos de cítricos de zonas libres de esas enfermedades. No comprendo lo que debe pasar más para que la Comisión Europea adopte medidas urgentes".

Si se observan las cifras mes por mes, se hace más evidente el alcance de lo que ocurre. "En julio de este año hubo 33 interceptaciones, un total de 6 más que en junio. De las interceptaciones del último mes contabilizado destacan las 15 de Brasil y las 11 de Sudáfrica, que prácticamente monopolizan el global", apuntan desde la organización agraria. Además, llama la atención cómo Sudáfrica, que tiene activado desde hace casi dos años un protocolo de tratamiento en frío para evitar, precisamente, la llegada de naranjas con plagas, mantiene un ritmo tan elevado de detecciones. Mientras, Brasil gana posiciones en esta preocupante clasificación.

"Von der Leyen es cómplice"

Las detecciones en envíos desde Sudáfrica es lo que más destaca la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), que también habla de "escándalo". Por eso reclaman a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, "que no siga siendo cómplice de este escándalo y tome medidas realmente eficaces para impedir el riesgo intolerable de entrada de nuevas enfermedades y plagas que supondrían una pérdida irreversible para nuestra citricultura".

AVA alerta de que Sudáfrica "continúa teniendo un grave problema con la mancha negra. Este año parece que lleva camino de repetir las más de 50 interceptaciones de 2023. El riesgo fitosanitario es alto y real. No podemos seguir dependiendo del azar, porque cualquier partida contaminada puede introducirnos esta enfermedad". La organización presidida por Cristóbal Aguado también afirma que "la detección de falsa polilla en un cargamento de naranjas sudafricanas evidencia, tal como hemos denunciado reiteradamente, que Sudáfrica no está haciendo bien el tratamiento en frío que estipula la legislación comunitaria. Así que o Sudáfrica hace lo que tiene que hacer para cumplir la ley o la UE hace lo que tiene que hacer para que su ley se cumpla".

Para Aguado "no podemos seguir así. Hay que racionalizar de una vez por todas una gestión tan fundamental como es el control de plagas y enfermedades en frontera. Durante décadas este ha sido un talón de Aquiles para la UE, incluso después de la reforma del reglamento de sanidad vegetal. No se puede seguir vendiendo la agricultura europea a cambio de otros intereses comerciales. No se puede seguir jugando con fuego. Jugársela a cara o cruz no es una opción".

Las principales amenazas

Por otro lado, la Unió insiste en poner sobre la mesa la presencia de varios casos de Falsa Polilla (Thaumatotibia leucotreta), Mancha Negra (Phyllosticta citricarpa), Cancro de los Cítricos (Xanthomonas) o Sarna de los Cítricos (Elsinoe), plagas letales y no presentes en la citricultura europea, lo que significa que algunos países siguen sin ofrecer las garantías sanitarias necesarias en sus envíos.

Por esto, consideran que las autoridades de la Unión Europea deben incrementar la presión inspectora en todos aquellos países que no son capaces de garantizar la seguridad sanitaria de sus envíos, como es el caso de Turquía, Egipto, Sudáfrica, Zimbabue, Botswana o Swazilandia y algunos países de Sudamérica como Argentina, Brasil o Colombia, fundamentalmente.

Sobre la Mancha Negra, hay un aumento de los casos en julio sobre junio. Se trata además de los primeros envíos de la nueva campaña de importación procedente del hemisferio sur, de países como Argentina, Brasil, Sudáfrica y otros países africanos.

La temida plaga del tryp sudafricano ya está en Castellón / Mediterráneo

El tryps de Sudáfrica como caso más reciente

La última plaga que ha llegado a los campos de Castellón es, como avanzó Mediterráneo, el tryps sudafricano. La Conselleria de Agricultura confirmó a la Unió la detección de positivos en campos de cítricos de Vila-real, y no se descarta que la afección esté presente en otros puntos de la provincia.

Cada entrada de una plaga "es una ruina para nuestra citricultura", menciona Peris. El secretario general de la Unió recalca que "la introducción de una nueva plaga en nuestro territorio cuesta miles de euros al sector y a las administraciones para su control, ya estamos combatiendo muchas plagas, con cada vez menos medios, a las que ahora sumamos este nuevo tryps importado o las que puedan ir entrando".

Igualdad de condiciones

Paralelamente al problema de las plagas está la competencia desleal por la falta de reciprocidad en materia fitosanitaria. Carles Peris indica que se debe "prohibir la entrada de todos aquellos productos importados que no cumplan con los compromisos del pacto verde europeo en su estrategia fitosanitaria. Hay que competir en igualdad de condiciones y no como hasta ahora. No podemos fomentar las importaciones mientras nuestros cítricos a veces se pudren en los árboles".