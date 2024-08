Castellón se activa frente a la sequía

Castellón está empezando a pasar sed, al menos de forma metafórica. La provincia se ha activado ante a la fuerte sequía --sus embalses ya están por debajo del 16%, la segunda peor reserva de España, por detrás de Almería-- con partidas extraordinarias por parte de Diputación para garantizar el agua en Morella, campañas de concienciación para evitar la situación de emergencia en Castelló y con más restricciones por parte de los ayuntamientos, que no tienen más remedio que adoptar decisiones difíciles en plena cuarta ola de calorpara conservar sus mermadas reservas en un año donde la lluvia brilla por su ausencia y el calor sigue apretando sin piedad.

Si Benafer se vio forzado días atrás a cortar el agua por las noches como parche a la crisis hídrica, como contó este diario, ahora son otros pueblos del Alto Palancia (Barracas, Torás y El Toro) quienes recurren a medidas drásticas. No son los únicos. Entre otros, Canet lo Roig no tuvo más remedio que no abrir su piscina munipal este verano, mientras que Tírig ha precisado cubas al llegar a mínimos.

La situación del campo

El campo es uno de los mayores afectados por la falta de lluvias y es que, como viene denunciando el sector, hay cultivos en grave riesgo por los vetos al riego. Plantaciones como cítricos, caquis o nísperos del Alto Palancia llevan ya más de 10 días sin poder recibir agua.

Un problema al que se añade la situación de los ganaderos, que sufren por la sed que pasan sus cabezas de ganado, y que ha obligado a varios productores a tener que sacrificar animales.Para dar respuesta a este panorama, la Conselleria de Agricultura puso en marcha un mecanismo de envío de cubas de agua a las zonas afectadas y hace escasos días llegaron las primeras al municipio de Ares.

El asunto de la sequía ha desembocado ya en rifirrafe político, como suele pasar con las cuestiones medioambientales. Si días atrás era el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina quien cirticaba la «inacción» del Gobierno, ayer fue el portavoz de Agricultura del GPP, Luis Martínez,quien exigió al ejecutivo de Sánchez que convoque la Mesa de la sequía. «El Consell de Carlos Mazón sí está haciendo los deberes para paliar la sequía», recordando que desde la Conselleria de Barrachina se ha garantizado el suministro de agua para las explotaciones ganaderas.

PP critica y el Ministerio calla

En este sentido, Martínez ha recordado que «el pasado 14 de marzo la Confederación Hidrográfica del Júcar decretó la sequía extraordinaria», incidiendo en que el Consell «va a aportar un total de 3.500 camiones cisterna, unos 70 millones de litros en los próximos tres meses, que irán destinados a 338 explotaciones ganaderas con el objetivo de salvar la vida a más de 76.000 animales».

Este periódico trasladó ayer la pertinente consulta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que dirige Teresa Ribera, para conocer qué acciones tiene previstas el Gobierno para combatir los preocupantes efectos de la sequía en la provincia. Al cierre de esta edición, no había recibido respuesta al respecto.

Otra cuestión que preocupa en un momento en que el riesgo de incendios forestales es extremo es que los embalses de Castellón no tienen capacidad para asumir las recargas de los medios aéreos en caso de incendio forestal, como desveló recientemente el jefe de la sección forestal, Fernando Pérez, en conversaciones con Mediterráneo. La falta de lluvias aboca a los bomberos a recurrir a los depósitos del aeroclub del Grau y del aeropuerto, así como al mar, como sucedió recientemente en el fuego que calcinó 50 hectáreas en el Desert de les Palmes.

Sin fuentes, piscinas, riego y sin lavar coches

Tres localidades del Alto Palancia hicieron públicas nuevas restricciones ante la situación de déficit hidríco que atraviesan. Barracas, El Toro y Torás lanzaron un comunicado, alertando a la población de algunos esfuerzos que se hacen especialmente duros en plena ola de calor. Los alcaldes de Torás, El Toro y Barracas, anunciaron ayer que, debido a la situación de sequía y al aumento de la población durante el verano, «los niveles del acuífero que compartimos las tres poblaciones ha bajado considerablemente su nivel».

Por ello y, para evitar problemas de abastecimiento de agua potable en el futuro, rogaron a la población que haga un uso responsable del agua y dieron a conocer tres medidas contundentes: la prohibición de llenar o reponer el agua en piscinas de cualquier tipo (privadas, comunitarias, de obra o hinchables), la imposibilidad de regar jardines ante la delicada situación actual y también el veto a que se lleven a cabo lavados de vehículos. «Por parte de los ayuntamientos se ha suprimido el riego de parques y jardines, también el llenado de la piscina municipal y, además, se va a proceder al cierre de las fuentes municipales», han explicado. «Sin la colaboración de todos será imposible conseguir el descenso en el consumo del agua y evitar así los problemas de abastecimiento de agua potable», advierten las autoridades municipales.

Una familia se cobija del sol bajo su sombrilla en la playa del Grau. / TONI LOSAS

La humedad eleva por encima de los 40°la sensación térmica

Noches entre tropicales (a más de 20º) y tórridas (sobre los 25). Es lo que le espera al litoral provincial en las próximas jornadas, según las previsiones de Aemet. Las temperaturas se moverán entre los 23 y 35 grados tanto este fin de semana como el inicio de la siguiente en la capital de la Plana, donde las tormentas no están de momento contempladas. Donde sí se fía la suerte a la lluvia es en el interior, ya que los meteorólogos dan una elevada probabilidad a las precipitaciones entre el lunes y el miércoles. Hasta 90% de probabilidad de que el agua caiga sobre Morella, Sorita, Vilafranca, Montanejos o Traiguera, entre otras localidades. Según Aemet, lloverá en las comarcas del Alto Mijares, el Maestrat y Els Ports al comienzo de la semana.

La playa es un verdadero oasis en esta cuarta ola de calor. / TONI LOSAS

Aunque la peor parte de esta cuarta ola de calor se la lleva la provincia de Valencia (Castellón quedará lejos de los 41 grados a los que se llegó en Sorita la pasada semana), la Conselleria de Justicia e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, ha activado de manera preventiva la realización de un seguimiento específico para evaluar el impacto del aviso de ola de calor. Lo que sí es cierto es que, aunque esta cuarta ola no llegue al punto de la tercera, la elevadísima humedad en el litoral aumenta el bochorno y la sensación térmica. Por ello, aunque el mercurio marque una máxima de 35 grados, la sensación térmica puede llegar a superar los 40º ante una humedad relativa que llega a superar el 80% en el litoral y el 50% en el interior.

Sanitat recuerda las recomendaciones de evitar exponerse al sol en horas centrales, así como la práctica deportiva intensa. Es clave hidratarse (aunque no se tenga sed) y protegerse la cabeza.

