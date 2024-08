Denuncian ante Europa los ‘pagos indebidos’ del Ingreso Mínimo Vital

Se han unido para denunciar ante Europa el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y lo han hecho mediante una reclamación colectiva. Así, la Organización ATD Movimiento Cuarto Mundo Internacional (formada por afectados, activistas sociales y profesionales del sector) presentaron el pasado 4 de junio una reclamación colectiva contra España y la ayuda del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ante el Comité Europeo de Derechos Sociales después de más de dos años de trabajo. Y lo han hecho porque entienden que dicha ley (que articula la ayuda diseñada para combatir la pobreza) «no cumple con la Carta Social Europea».

En la reclamación colectiva, además, se solicita la «suspensión inmediata» de los procedimientos de cobros indebidos que están actualmente en marcha y que están provocando «un endeudamiento mayor» a quienes han percibido el Ingreso Mínimo Vital, ya sea porque se les concedió de oficio (es decir, sin solicitarlo, a pesar de que la administración poseía todos los datos necesarios para conocer su inadecuación), o porque en el transcurso del tiempo ha cambiado su situación personal o económica y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha tardado más de dos años en revisar estas situaciones. Es más, necesitan que se paralicen los procedimientos que están en marcha y que implican la reclamación de miles de euros por «pagos indebidos» de esta ayuda.

«Es un mal préstamo»

«El Ingreso Mínimo Vital no es una prestación, es un mal préstamo que se hace a las personas en situación de pobreza», explica una de las afectadas. Y es que entre el colectivo más perjudicado por las «devoluciones» que exige ahora la Seguridad Social se encuentran las madres monoparentales o las familias con hijos a cargo, ya que el Gobierno concedió «de oficio» la ayuda a quienes cobraban una prestación por tener niños en casa y ahora reclama un dinero que la gran mayoría no puede devolver.

En esta situación se encuentra Mayte C., de 48 años y con tres hijos, vecina de Mutxamel, en Alicante. «A mí me dieron la ayuda sin pedirla. En enero de 2023 me exigían la devolución de 6.040 euros por cobros indebidos y me fueron quitando 135 euros de los 607 que cobraba. Luego me quitaron la prestación en abril pero me la devolvieron en agosto. Me pagaron atrasos y me acerqué a la oficina del INSS porque no entendía nada. Si debía dinero, pues no me pagues los atrasos y me los quitas de ahí. De agosto a enero de este año me redujeron la ayuda en 99 euros, pero cuando empezó 2024 recibí otra carta y me exigen la misma cantidad, exactamente la misma: 6.040 euros. Eso no puede ser. Es bastante caótico todo y no te justifican lo que te piden», explica.

Casos en Castellón

La provincia de Castellón también acumula multitud de personas en esta situación. «Estoy divorciada y me ofrecieron prácticamente de oficio el IMV en pandemia», relata una vecina de Vilafamés, que prefiere no publicar su nombre. No ha sido hasta años más tarde cuando le han enviado una carta reclamando que devolviera el dinero percibido. «Al final me reclamaron alrededor de 15.500 euros, con los intereses, y me pusieron un embargo al piso hasta que lo pague», detalla la castellonense, madre divorciada, que está devolviendo 360 euros cada mes. «Estoy muy endeudada, tengo que pagar además la hipoteca y no puedo con todo», lamenta, confiando en que la justicia le termine dando la razón a través de un recurso que interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y anule la deuda.

Violeta M., de 51 años, de Gandia, también recibió la prestación, de oficio en 2020, por ser beneficiaria de la ayuda a la infancia ya que tiene una hija. Dos años después le reclaman 3.664 euros que la mujer no puede pagar. Su situación, además, no ha variado. Una hija a cargo y parada de larga duración. «Tras preguntar y preguntar averiguamos que en la Seguridad Social figuraba mi exmarido como parte de la unidad familiar. ¡Y me separé en 2013! Me pidieron documentación para subsanar el error pero la realidad es que me reclaman un dinero que no puedo devolver».

Los testimonios de afectados por impagos indebidos del IMV se acumulan. Por ello, en la reclamación colectiva se exige la intervención de Europa para que frene los expedientes y revise una ayuda que «está mal diseñada y mal ejecutada».

«Esta situación de vulneraciones de derechos generados por el IMV, aún con sus múltiples reformas, es una situación conocida y denunciada por los afectados y por múltiples instituciones (desde el Defensor del Pueblo, a la AIReF, o la asociación de directoras y gerentes de servicios sociales, entre otras», dicen los denunciantes.