Los consejos de una dietista para evitar aumentar de peso en vacaciones y soportar las olas de calor

Mercedes Gállego es dietista Nutricionista y Coach Nutricional. Socia fundadora de Natuc y divulgadora en @nocuentescalorias_com explica que en vacaciones prácticas como comer fuera de casa, ingerir más alimentos calóricos como helados, bebidas azucaradas o alcohol, o reducir la actividad física pueden contribuir a que ganemos hasta 5 kilos. Sin embargo, ofrece consejos para seguir una dieta más saludable aprovechando los productos frescos de temporada y la dieta mediterránea y da claves para afrontar las olas de calor o las comidas fuera de casa.

--¿Suele cambiar la alimentación durante la época estival con respecto a lo que hacemos el resto del año? ¿Por qué?

--Sí, la alimentación suele cambiar durante el verano en comparación con el resto del año, principalmente por las siguientes razones:

• Hay una mayor disponibilidad de alimentos frescos y de temporada. Así, durante estos meses se puede acceder a una mayor variedad de frutas y verduras frescas, como tomates, sandías, melones, melocotones, etc. Estos alimentos son ricos en vitaminas, minerales y fibra, y se pueden consumir crudos o en ensaladas, gazpachos y sorbetes, conservando mejor sus nutrientes que cuando se cocinan.

• Se produce una adaptación al calor del verano que nos predispone a tomar alimentos más ligeros y frescos y en menor cantidad porque disminuye el apetito. Se van a preferir ensaladas, gazpachos y cremas frías, en lugar de platos calientes y pesados. Esto ayuda a hidratarse mejor y a regular la temperatura corporal.

• La época estival se convierte en un buen momento para adoptar una alimentación más saludable, basada en la dieta mediterránea, que incluye más frutas, verduras, pescado azul, legumbres y aceite de oliva. Esto se facilita por la disponibilidad de estos alimentos en esta época.

--¿Qué hábitos no muy saludables o en qué errores se suele caer cuando estamos de vacaciones en términos de alimentación?

--Durante las vacaciones, muchas personas tienden a consumir más alimentos altos en calorías, como frituras, postres (helados y dulces) y comidas rápidas. Esto se debe a la relajación de las rutinas diarias, la necesidad de comer fuera de casa y a la tentación de disfrutar de la gastronomía que ofrecen los lugares de veraneo, lo que puede llevar a un aumento de peso, a digestiones pesadas y a molestias estomacales.

El aumento en el consumo de alcohol es otro error común en parte para soportar las altas temperaturas. Pero hay que tener en cuenta que las bebidas alcohólicas son calóricas, nos aportan 7 kcal por gramo de alcohol, y pueden contribuir a un aumento de peso, además de afectar la hidratación y la calidad del sueño. Esto puede generar un ciclo de deshidratación y fatiga.

Las vacaciones a menudo implican comer fuera de casa, lo que puede resultar en una dieta menos equilibrada dado que es más difícil controlar el tamaño de las raciones y la calidad de los productos. Aunque tenemos más disponibilidad de alimentos frescos, también hay un mayor riesgo de que se reduzca el consumo de frutas y verduras, mientras que se aumentan los alimentos procesados y azucarados, lo que puede provocar malestares gástricos y retención de líquidos.

Con el cambio de rutina, muchas personas también tienden a reducir su actividad física porque se alejan de los lugares donde solían hacerlo y de las personas que acompañaban. Si esta situación se prolonga en el tiempo puede ser contraproducente, ya que la falta de ejercicio puede contribuir al aumento de peso y a una sensación general de letargo.

También la presión social y el deseo de disfrutar de las vacaciones pueden llevar a una relación poco saludable con la comida, donde se siente la necesidad de "probar todo" o "no perderse de nada", lo que puede dar lugar a atracones o dejarse arrastrar por una alimentación compulsiva. Igual que es un error a principios de año hacer propósitos para cambiar lo que no se ha cambiado en todo el año también lo es pretender disfrutar de la comida y el alcohol durante el mes de vacaciones como no se ha hecho en ese tiempo.

Para evitar estos errores, es recomendable planificar las comidas, mantener una hidratación adecuada, y tratar de equilibrar los placeres gastronómicos con opciones más saludables.

--¿Qué efectos pueden tener en nuestra salud?

--Los excesos alimentarios impactan no solo en la salud física, sino también en el bienestar mental y emocional, pudiendo tener efectos negativos, tanto a corto como a largo plazo.

Entre los efectos físicos, los más habituales suelen ser:

• Aumento de peso y obesidad debido a la ingesta excesiva de calorías, lo que implica un aumento del riesgo de sufrir enfermedades crónicas.

• Enfermedades cardiovasculares, ya que dietas ricas en grasas saturadas y trans pueden aumentar el riesgo de hipertensión y enfermedades del corazón.

• Diabetes tipo II por el consumo elevado de azúcares y carbohidratos refinados que con el tiempo pueden provocar resistencia a la insulina.

• Trastornos gastrointestinales: principalmente cuando las dietas son bajas en fibra pueden causar problemas digestivos y afectar la salud intestinal.

Y no debemos olvidar que también pueden tener efectos psicológicos, que quizás sean menos conocidos:

• Impacto en la salud mental: una alimentación desequilibrada mantenida en el tiempo puede contribuir a la ansiedad y la depresión.

• Fomentar una relación poco saludable con la comida que pueda dar lugar a comportamientos disfuncionales y trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia.

• Fatiga y falta de energía al consumir alimentos con bajo valor nutricional y la falta de nutrientes esenciales puede resultar en cansancio crónico.

• Igualmente los alimentos con alto contenido de hidratos de rápida absorción provocarán altibajos en la energía disponible en el cuerpo.

--¿Y a nivel de bebidas?

--En esta época del año es posible que se descuide la hidratación, sobre todo en personas mayores. La deshidratación puede ser causa de problemas mayores como fatiga, dolor de cabeza, desorientación y problemas de concentración, y también aumentar el riesgo de infecciones urinarias y problemas renales.

Durante el calor del verano, es tentador recurrir a bebidas frías y refrescantes como refrescos, zumos envasados y bebidas deportivas. Sin embargo, muchas de estas bebidas están cargadas de azúcar añadido, lo que puede contribuir a un aumento de peso, problemas dentales y un mayor riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes. También es habitual asociar las vacaciones de este período a un aumento en el consumo de bebidas alcohólicas porque se dispone de más tiempo libre y menos obligaciones. Sin embargo, el exceso puede deshidratar, interrumpir el sueño y aumentar el riesgo de crear problemas de salud a largo plazo. Lo recomendable para cuidar nuestras costumbres durante el verano es elegir agua como bebida principal ya que es la mejor opción para mantenerse hidratado. Se le puede agregar rodajas de frutas o hierbas para darle sabor sin azúcar adicional y hacerla más apetecible. Limitar las bebidas azucaradas: si bebes refrescos o zumos, opta por versiones sin azúcar o con edulcorantes naturales. Moderar el consumo de alcohol y alternar con agua para mantenerte hidratado y que el cuerpo proceso. Evita beber en exceso alcohol, especialmente en días calurosos. Incluir bebidas ricas en nutrientes. Esto se puede conseguir de varias maneras como añadiendo frutas y verduras a las bebidas para obtener vitaminas, minerales y antioxidantes. Por ejemplo, se pueden hacer smoothies con yogur griego o yogur natural o vegetal, leche de almendras o leche de coco. Llevar agua siempre a mano. Eso asegurara que se acuerde de beber regularmente y que no falte cuando se necesite.

--¿En qué medida solemos engordar en vacaciones? ¿por qué?

Varios estudios han demostrado que es habitual que las personas aumenten de peso durante las vacaciones de verano, y este incremento puede variar entre 2 y 3 kilos de media. Por ejemplo, un análisis realizado por la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) indica que muchas personas tienden a dejar de lado sus hábitos saludables durante esta época, lo que puede resultar en un aumento de peso que, en algunos casos, puede alcanzar hasta 5 kilos.

Los factores que contribuyen a este aumento ya han sido mencionados, pero nos gustaría recordarlos brevemente. Durante el verano, es habitual consumir más alimentos calóricos, como helados, bebidas azucaradas y alcohol. Además, muchas personas tienden a reducir su actividad física, lo que agrava la situación. La combinación de comer fuera de casa con mayor frecuencia y disfrutar de comidas más abundantes también juega un papel importante en este fenómeno estacional.

--¿Qué consejos alimentarios darías para afrontar una ola de calor?

Afrontar una ola de calor puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de mantener una alimentación adecuada, pero seguir estas recomendaciones puede ayudar a mantenerse fresco y saludable durante los días más calurosos:

1. Hidratación constante: la clave para combatir el calor es mantenerse bien hidratado. Beber agua regularmente a lo largo del día, incluso si no se siente sed. Se pueden añadir rodajas de limón, pepino o hierbas frescas como menta para darle un toque refrescante. También considerar incluir infusiones frías o aguas saborizadas sin azúcar añadido.

2. Elegir alimentos ligeros: conviene optar por comidas ligeras y frescas. Las ensaladas son una excelente opción; se pueden combinar con vegetales de temporada, legumbres y proteínas magras como pollo a la plancha o atún al natural. Las ensaladas de frutas también son refrescantes y nutritivas y visualmente muy atractivas.

3. No deben faltar las frutas y verduras ricas en agua. Hay que incorporar frutas y verduras que contengan alto contenido de agua, como sandías, melones, pepinos y pimientos. Estos alimentos no solo ayudarán a mantenerse hidratado, sino que también aportan vitaminas y minerales esenciales.

4. Evitar comidas pesadas y procesadas. Durante el calor, es mejor evitar comidas pesadas y ricas en grasas, ya que elevarán la temperatura corporal y pueden hacer sentir más letárgico. Es mejor optar por métodos de cocción ligeros, como al vapor o a la parrilla, en lugar de freír.

5. Realizar pequeñas comidas frecuentes: en lugar de hacer tres comidas grandes, considera comer porciones más pequeñas a lo largo del día. Esto puede ayudarte a sentirte más ligero y a mantener tus niveles de energía estables.

6. Limitar el alcohol y la cafeína. Ambas bebidas pueden deshidratar. Si se decide consumirlas, hay que hacerlo con moderación y asegurarse de beber suficiente agua para compensar su efecto.

7. Planificar las comidas. Si el calor es intenso, cocinar puede ser incómodo. Preparar comidas con antelación y guardarlas en la nevera. Esto no solo ahorrará tiempo, sino que también permitirá disfrutar de comidas frescas sin necesidad de cocinar en el calor del día.

8. Escuchar al cuerpo. Es importante prestar atención a lo que se siente, para evitar que un síntoma leve se convierta en uno más grave. En ese sentido, si se notan signos de deshidratación, como boca seca, fatiga o mareos, habrá que aumentar la ingesta de líquidos y buscar un lugar fresco para descansar hasta que uno se recupere.

--¿Y qué deberíamos evitar en esas circunstancias?

--Además de lo que ya hemos indicado, hay que tener cuidado con algunos alimentos entre los que se pueden mencionar:

Infusiones diuréticas: algunas infusiones, como la de regaliz, también tienen un efecto diurético que puede contribuir a la deshidratación. Es mejor optar por infusiones sin cafeína y sin efectos diuréticos. Alimentos grasos: quesos, embutidos, patés y alimentos fritos son difíciles de digerir y pueden incrementar la temperatura corporal. Dificultan el proceso digestivo y no son recomendables durante las olas de calor. Comidas copiosas: las comidas abundantes y ricas en proteínas, como las de carne roja, generan más calor durante la digestión. Es mejor optar por porciones más pequeñas y sustituir la carne por pescado, que es más ligero. Alcohol: ya que tiene un efecto deshidratante y puede aumentar la sensación de calor. Debe consumirse con moderación o evitarse durante las olas de calor.

--Si salimos más a cenar o comer fuera ¿qué alimentos deberíamos escoger?

--En verano es habitual salir a comer fuera de casa tanto porque se está de viaje como porque se dispone de más tiempo y no hay que madrugar. Esta opción puede ser una experiencia deliciosa y una oportunidad de hacer vida social, pero también puede convertirse en un desafío para mantener hábitos alimenticios saludables. Estas recomendaciones pueden ayudarte a realizar mejores elecciones.

Asegúrate de incluir verduras en tu comida. Las opciones para lograrlo pueden ser muchas: puedes pedir una ensalada como entrada, elegir un plato que incluya verduras o pedir que se añadan a tu plato principal. Las verduras son ricas en fibra y nutrientes, y te ayudarán a sentirte saciado con menos calorías. Si el restaurante ofrece la opción de porciones más pequeñas o tapas, ¡aprovéchalas! Esto permitirá disfrutar de varios platos sin excederse en la cantidad. Compartir platos con amigos también es una excelente manera de probar diferentes sabores sin comer en exceso Otro truco que ayuda es servirse en el plato lo que vayas a comer así serás consciente de la cantidad. Cuando sea posible, hay que elegir platos que estén elaborados al horno, a la parrilla, al vapor o salteados en lugar de fritos. Estos métodos de cocción suelen ser más saludables y conservan mejor los nutrientes de los alimentos. Cuidado con las salsas y aderezos ya que pueden añadir muchas calorías y grasas no deseadas. Hay que pedir que sirvan las salsas por separado para controlar la cantidad que se toma, o elegir opciones más ligeras, como vinagreta en lugar de aderezos cremosos o las que lleven muchos ingredientes. Optar por agua en lugar de bebidas azucaradas o alcohólicas. No solo te mantendrá hidratado, sino que también ayudará a controlar la ingesta calórica. Si se desea algo diferente, se puede probar agua con gas o infusiones de frutas. Si se va a tomar alcohol, es recomendable altérnalo con agua. Y si se tiene antojo de algo dulce, una idea útil consiste en compartir un postre con los acompañantes. Esto permitirá disfrutar del sabor sin excederse en calorías. También se puede optar por frutas frescas o sorbetes como alternativas más ligeras.

Hay que recordar que salir a comer es una experiencia social y podemos disfrutar de la comida y la compañía sin sentirnos culpables. La clave está en encontrar un equilibrio y hacer elecciones saludables la mayor parte del tiempo.

--¿Y qué alimentos deberíamos evitar?

Los alimentos fritos que suelen estar cargados de grasas y calorías. Optar por opciones al horno o a la parrilla. Comidas muy saladas: el exceso de sal puede contribuir a la retención de líquidos y aumentar la presión arterial. Buscar opciones más equilibradas. Tampoco es recomendable abusar de las carnes procesadas como salchichas, embutidos y carnes curadas ya que suelen tener un alto contenido de sodio y conservantes. Optar por proteínas magras o pescado. Evitar los postres pesados como tartas, helados que son ricos en azúcar y grasa y suelen ser muy calóricos. Elegir frutas frescas y si se tienes “antojo” de dulce considera la opción de compartir el postre. El tamaño sí importa, ya que los platos grandes pueden llevarnos a comer calorías en exceso. Si es posible, pedir una porción más pequeña o compartir. Y para beber evita o reduce en la medida que puedas los refrescos azucarados, zumos procesados y alcohol que pueden añadir muchas calorías vacías. Elige agua, infusiones sin azúcar o kombucha como alternativas.

--En cuanto a bebidas, ¿qué opciones serían más recomendables?

--Además del agua podemos optar por otras alternativas saludables, refrescantes y deliciosas como:

Aguas saborizadas: añadir al agua frutas como limón, fresas, o pepino o hierbas aromáticas como menta, hierbabuena, etc. no solo le da un sabor delicioso, sino que también ayuda a mantenernos hidratados. Limonada casera: es un clásico veraniego. Podemos hacerla más saludable utilizando menos azúcar o sustituyéndolo por miel o estevia. Añadir hierbabuena o fresas puede darle un toque refrescante. Té helado: es una excelente opción para combatir el calor. Se pueden preparar con té negro, verde o de hierbas, y añadirle limón o frutos rojos para un sabor extra. Es refrescante y lleno de antioxidantes. Los smoothies son perfectos para el verano. Mezclar frutas congeladas, como plátano, fresas o mango, con un poco de yogur o leche de almendras. Además, agregar espinacas o kale puede aumentar su valor nutricional sin afectar el sabor. El agua de coco es una bebida tropical que no solo es refrescante, sino que también es rica en electrolitos, lo que la convierte en una excelente opción para rehidratarse después de actividades al aire libre. La kombucha es una bebida fermentada que ofrece beneficios probióticos de mejora de la microbiota intestinal. Podemos disfrutarla sola o mezclarla con frutas para crear cócteles sin alcohol refrescantes. Los granizados de frutas son una forma divertida de disfrutar de las frutas. Solo se necesita congelar trozos de fruta y triturarlos con un poco de agua o zumo. Son refrescantes y sin azúcares añadidos. Agua con gas y limón o lima es una opción refrescante y baja en calorías. Se pueden añadir hierbas frescas como menta para un extra de frescura.

--En verano resulta complicado a veces dormir ¿hay algún alimento que pueda ayudarnos con esto?

--Durante el verano, el calor y la luz prolongada pueden dificultar el sueño reparador. Sin embargo, incorporar estos alimentos en la dieta, especialmente en la cena o como snack antes de dormir, puede ayudar a mejorar la calidad del sueño:

Los cereales integrales, como la avena o el arroz integral, son ricos en carbohidratos complejos que pueden aumentar la producción de serotonina, un neurotransmisor que promueve la relajación y el sueño. Un tazón de avena antes de dormir puede ser una excelente opción. Los plátanos son una fuente natural de potasio y magnesio, minerales que ayudan a relajar los músculos. Además, contienen triptófano, un aminoácido que se convierte en serotonina y melatonina, hormonas que regulan el sueño. El yogur es rico en calcio, que juega un papel importante en la producción de melatonina. Además, los probióticos presentes en el yogur pueden contribuir a una mejor salud intestinal, lo que también puede influir en la calidad del sueño. Las nueces y las almendras aportan una buena fuente de magnesio y melatonina. Un puñado de nueces o almendras antes de dormir puede ayudar a relajarse y preparar para un sueño reparador. El pescado graso (azul) como el salmón y la trucha son ricos en ácidos grasos omega-3 y vitamina D, que pueden ayudar a regular la producción de serotonina. Las cerezas, especialmente las ácidas, son una fuente natural de melatonina. Unos cuantos puñados de cerezas pueden ser un delicioso snack nocturno que favorezca el sueño. Infusiones como la manzanilla, la valeriana o la lavanda son conocidas por sus propiedades relajantes. Tomar una taza de té de hierbas puede ayudarnos a calmar la mente y facilitar el sueño.

--¿Hay más riesgo de intoxicación alimentaria?

--Sí, en verano hay un mayor riesgo de intoxicación alimentaria debido a las altas temperaturas que favorecen el crecimiento de bacterias y otros patógenos en los alimentos, especialmente aquellos que requieren refrigeración.

Para minimizar el riesgo de intoxicaciones alimentarias podemos tomar algunas precauciones:

• Mantener la cadena del frío: asegurándonos de mantener los alimentos perecederos con la adecuada refrigeración y no dejar los platos fuera de la nevera durante más de dos horas.

• Lavarnos bien las manos antes de preparar alimentos o comer, utilizando agua y jabón para evitar la transferencia de gérmenes.

• Cocinar completamente los alimentos, especialmente las carnes, pescados y que los huevos estén bien cocidos.

• Evitar la contaminación cruzada. Para ello hay que utilizar tablas de cortar y utensilios separados para alimentos crudos y cocidos. Esto ayuda a prevenir la transferencia de bacterias.

--Si nos vamos de picnic, ¿qué alimentos podríamos escoger qué sean saludables y cómo deberíamos conservarlos para no intoxicarnos?

--Un recurso infalible es optar por ensaladas frescas. Podemos prepararlas con verduras de temporada, legumbres (como garbanzos o lentejas) y un aderezo ligero.