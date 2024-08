Una castellonense emprendedora en la República Dominicana: "El país me maravilló; pero no recomiendo Punta Cana"

Pese a contar solo con 31 años, la trayectoria vital de Sonia Figueredo Jovani es cuanto menos dilatada. Tras estudiar hasta la mayoría de edad en su población natal, Vinaròs, se trasladó a Barcelona para cursar Negocios y Marketing Internacionales y posteriormente recibió una beca ICEX de internacionalización empresarial que le llevó a la embajada española en la República Dominicana. También residió más de un año en Nueva York, pero fue su pasión por los viajes y la huella que dejó en ella su estancia en el país caribeño lo que le empujó a abrir su propia empresa, Tourimpact, que ha recibido premios como el de Operador turístico sostenible del año.

“Lo más conocido en la República Dominicana es el resort, pero como estuve un tiempo viviendo aquí vi que el país era mucho más que eso y me propuse mostrarlo”, reconoce la empresaria, reconocida también con el premio ‘Entrepreneur 2024’ en Estados Unidos. “Gracias a mi trabajo en la embajada recorrí todo el país y me maravilló. Creé la empresa un par de meses antes de la pandemia y aunque costó arrancar los últimos años está funcionando muy bien”, añade.

Su empresa atiende anualmente a unos 400 clientes que contratan excursiones sueltas o todo el viaje completo. A la hora de recomendar un recorrido por el país Sonia adelanta lo siguiente: “Harían falta entre 10 ó 15 días para conocerlo bien. Lo ideal es alquilar un coche o un coche con conductor que te lleve de punto a punto de la isla para poder ver todos los contrastes que hay”. Y es que Sonia desvela que “hay casi de todo; puedes hacer deportes de aventura, disfrutar de un ecosistema muy variado, por supuesto las playas son espectaculares y a diferencia de lo que piensan algunos es un país seguro. Santo Domingo, la capital, podría ser lo más conflictivo, pero hacemos alguna actividad ahí con turistas y nunca nos ha pasado nada”.

La naturaleza, uno de los puntos fuertes del país de adopción de Sonia. / MEDITERRÁNEO

En cuanto a los imprescindibles del país, la joven vinarocense afirma que lo que menos recomienda “es Punta Cana porque no te dice nada de República Dominicana. La experiencia que vivirás ahí en un resort es similar a la de cualquier país de la zona”. Los puntos obligados, destaca, son los siguientes: “Habría que ir sí o sí a Samaná, una península en la costa norte que a nivel paisaje de montañas de palmeras es espectacular. Es una región con playas vírgenes, cascadas… El sur también es muy interesante si quieres ir a la aventura porque parece que viajes 50 años atrás. Por último, las playas de la isla Saona son increíbles; además puedes ver delfines, tortugas y de enero a abril es temporada de ballenas”.

La empresa de Sonia cuenta en la actualidad con dos empleados fijos, así como un buen número de colaboradores, y a largo plazo no descarta expandirse por otros países. “Me gustaría poder vivir un tiempo aquí y otro en España trab ajando con otros destinos”. No en vano, admite que echa muchas cosas de menos de su país natal: “La familia, los amigos y la comida, por supuesto, pero también la cultura, que la gente no necesita excusa para salir, dar una vuelta y tomar algo”. Pese a lo dicho, a nivel gastronómico no oculta que en la República Dominicana “las frutas como el mango o la papaya son espectaculares; también destaca su comida callejera, las empanadas, habichuelas…”. En cuanto a los precios, “al ser una isla las cosas no son baratas porque hay que importarlas casi todas”.

Imágenes en la República Dominicana de la empresaria. / MEDITERRÁNEO