Las previsiones de la Aemet para el próximo otoño: más seco y cálido de lo normal

El otoño es la estación de las lluvias por excelencia en la provincia de Castellón y el conjunto de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta de que tanto septiembre como octubre podrían ser más secos de lo normal. Una previsión que, de cumplirse, será la puntilla al que por ahora es el año hidrológico más seco desde 1950 con una precipitación acumulada entre el 1 de octubre y el pasado 31 de julio de 180,1 litros por metro cuadrado (l/m²), menos de la mitad de lo normal (419,2 l/m²).

Si este agosto y septiembre, como prevé la Aemet, son más secos de lo normal, el año hidrológico 2023-2024 concluirá en lo alto del podio no solo en déficit de precipitaciones, sino también en altas temperaturas, porque, según el Jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat, José Ángel Núñez, «además de ser el más seco, simultáneamente es el más cálido».

70% de probabilidades

Y es que hay un 70% de probabilidades de que agosto, septiembre y octubre sean más cálidos de lo normal. Esta doble combinación, la escasez de lluvias y las altas temperaturas, agrava la «situación excepcional por sequía extraordinaria» que sufre desde mitad de marzo toda la demarcación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). «Todo el territorio de la Comunitat está en déficit pluviométrico, especialmente acusado en el sur de la provincia de Valencia y el norte de Alicante, donde no ha llovido ni una cuarta parte de lo normal», incide Núñez.

Precipitación media en la Comunitat Valenciana. / MEDITERRÁNEO

Si en septiembre, octubre y noviembre llueve menos de lo habitual las reservas de los embalses valencianos, que llevan 15 semanas seguidas vaciándose, no mejorarán y se agravarán las restricciones por la falta de agua.

La alarma ya está encendida

La alarma ya está encendida en ocho de las nueve unidades hidrológicas de la CHJ. La última de ellas en el sistema Túria, que abastece a 80 municipios en los que viven casi un tercio de la población valenciana, más de 1,6 millones de personas. En el caso de la provincia de Castellón, están en emergencia los sistemas del Palancia-Los Valles y el Sènia-Maestrat.

Ante este panorama es imposible eludir la pregunta del millón: ¿lloverá menos de lo normal este otoño como apunta la Aemet? Desde la propia agencia, Núñez, explica que «las previsiones estacionales en el caso de nuestro territorio no tienen la misma fiabilidad que en otras latitudes y, en consecuencia, siempre hay que interpretarlas en sentido probabilista». Dicho esto, añade, «la tendencia más probable es que el otoño sea más seco de lo habitual».

Lluvias acumuladas en el año hidrológico. / MEDITERRÁNEO

El experto de Meteored e investigador y divulgador del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA), Samuel Biener, no duda que el otoño «será más cálido respecto a la media, siguiendo la línea de lo que estamos viendo en los últimos años con el calentamiento global, pues la superficie del Mediterráneo ya presenta temperaturas de 28 o 29 grados, lo que aporta un plus de calor y humedad».

Sin embargo, respecto a que haya menos precipitaciones de lo habitual, Biener no las tiene todas consigo «porque este otoño van a coincidir una serie de circunstancias alrededor de la circulación atmosférica general que van a aumentar la incertidumbre sobre las previsiones de lluvia en áreas mediterráneas como la nuestra».

Pendientes de la Niña

Una de ellas, prosigue Biener, es que «estamos en una fase de ENSO neutral, de transición entre el Niño y la Niña», dos fenómenos oceánicos antepuestos de calentamiento y enfriamiento de grandes masas de agua que se suceden en el Pacífico y que producen variaciones climáticas a escala planetaria y pueden interactuar con el calentamiento global. ENSO son las siglas en inglés del cambio de predominio del Niño a la Oscilación del Sur, que es como se conoce técnicamente a la Niña. El experto detalla que la fase de ENSO neutral o de inicio de la Niña, en el Mediterráneo «se suele traducir en episodios de inestabilidad, porque a priori favorecería los descuelgues de aire frío en nuestras latitudes que podrían dar origen a una DANA o Depresión Aislada en Niveles Altos». No obstante, añade, «esto a veces pasa y otras no, con lo que aumenta la incertidumbre».

Otro factor que complica la previsión, relata Biener, es que «todo apunta a que al menos en la primera parte del otoño vamos a tener mucha actividad de huracanes y también de tormentas tropicales en el Atlántico, lo que puede alterar la circulación atmosférica». En esta situación, prosigue, «pueden pasar varias cosas en el Mediterráneo, una por ejemplo es que tengamos bastante circulación de poniente o que estos huracanes nos echen encima la dorsal o cresta anticiclónica del Atlántico Norte, o también puede provocar de forma indirecta episodios de lluvias torrenciales».

«Lo que va a dominar va a ser la incertidumbre, una situación en la que cualquier cosa puede pasar», recalca. No obstante, recuerda que en la Comunitat Valenciana «basta un único episodio de lluvias torrenciales para que en dos días cubramos la media de precipitaciones». «Ojalá que no se cumplan las previsiones, pues si no llueve podríamos tener problemas de suministro bastante graves», concluye.

Suscríbete para seguir leyendo