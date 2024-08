La afectada por las obras del tren al puerto de Castellón: "Adif me echa el lunes de casa, sin tiempo ni para hacer mudanza"

La construcción del nuevo acceso ferroviario al puerto de Castellón es una infraestructura largamente esperada. La parte negativa tiene que ver con las historias humanas que hay detrás de las expropiaciones. La más amarga es la de Nuria Viciano, que tiene que dejar de vivir en su casa, que será derribada para que pase la vía del tren.

Después de una larga discrepancia entre ella y la empresa pública Adif, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Castellón ha dado la razón al organismo público. «El lunes 19 a las 11.00 horas procederán a ocupar la propiedad, y yo no tengo tiempo ni de hacer la mudanza ni de saber dónde voy a vivir», explica.

Situación familiar

Ella es la cabeza de una familia monoparental numerosa, con un hijo menor que sufre una enfermedad rara, el síndrome de Aymé Grip, lo que complica todavía más esta situación.

La acción judicial de Adif llega después de que, en febrero, Nuria se negara a abandonar su casa, tal y como estaba fijado en las expropiaciones. Ella cree que es «injusto» tener que abandonar su hogar en estas circunstancias y sin alternativas: «Tengo 150.000 euros por pagar de la hipoteca, y aunque me la derriben tengo que seguir pagándola».

Pendiente del cobro

Además, esta afectada por las obras asegura que Adif no le ha pagado todavía el dinero correspondiente del justiprecio. «Son unos 226.000 euros, que me permitirían buscar un sitio donde vivir, pero si no los cobro no puedo hacer nada más», expone. Este periódico se puso en contacto con Adif, que por el momento no ha respondido a la petición de conocer la versión sobre este asunto.

Último intento el viernes

Esta madre de familia, que trabaja como oficial de pintura gracias a un programa de ayuda para familias vulnerables del Ayuntamiento de Castelló, detalla que este viernes su abogado se tiene que personar en el juzgado para ver si hay alguna manera de resolver esta situación. Mientras tanto, ya prepara las maletas con lo básico, y con la incertidumbre de saber cómo seguir con su vida. "Soy una humilde trabajadora que apenas llego a fin de mes", comenta.

Una vez se supere la situación del lunes, piensa seguir con la batalla legal contra Adif, con el fin de tener la mayor compensación posible ante la pérdida de un hogar que ha ido haciendo poco a poco, y que ahora pierde en un momento en el que la compra de una vivienda nueva no está al alcance de cualquiera.

