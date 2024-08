«Esta campaña de bous al carrer se presenta como una de las más difíciles por el alza de precios»

Germán Zaragoza, presidente de la Federación de Peñas Taurinas de Bous al Carrer de la Comunitat, advierte que al escollo por el alza de precios hay que añadir la exigencia de pagos que pueden suponer hasta 400 € extra por trámites burocráticos veterinarios inoportunos que podrían solventarse con voluntad entre las partes.

--¿Qué reivindicaciones hace a los nuevos consellers?

--Que defiendan todas nuestras costumbres y nuestras tradiciones sin miedo, sin tapujos. Sin ellas, todas las comunidades autónomas o países serían iguales, sin distinción. Los bous al carrer junto con la música o la gastronomía quizá sean las tradiciones y cultura que mejor vertebren la Comunitat Valenciana de norte a sur, por lo que no cabe otra opción que protegerla y enseñarla a futuras generaciones.

--Cree que los acuerdos alcanzados con los anteriores equipos se van a mantener?

--Seguro. No tenemos ninguna duda de que, políticamente hablando, no va a haber cambios sustanciales en cuanto a los bous al carrer se refiere. Las líneas de trabajo se están manteniendo tal y conforme estaban antes de los cambios que ha habido.

--¿Cómo se presenta la campaña estival de bous al carrer? ¿se mantendrá el ritmo de festejos del año pasado?

--Se presenta como una de las más difíciles de los últimos años debido al auge de los precios sobre todo en la compra de toros cerriles. El periodo de inflación que estamos atravesando es un duro escollo aún más si cabe en el mundo del festejo popular, ya que casi la totalidad de las peñas se financian con el bolsillo del peñista. Aun así estamos viendo cómo las asociaciones se las ingenian para obtener los patrocinios necesarios para no bajar el listón de sus carteles, lo cual es de elogiar.

--¿Alguna cuestión que le preocupe respecto a la presente campaña? En materia de veterinario ¿se han solventado los problemas que venía denunciando?

--El tema del trámite veterinario para obtener la guía a matadero lleva ya unos meses coleando. Hilando esta pregunta con la anterior, bastante tiene el peñista con sufragar todos los gastos al alza que conlleva exhibir un toro para su barrio, como para que se les exija cuatrocientos euros más por trámites burócraticos que desde la Federación vemos inoportunos, y que pueden ser fácilmente solucionados si hay voluntad entre las partes. Acaba resultando un coste que difícilmente pueden asumir las peñas más humildes.

--¿Qué mejoras espera para esta campaña, en tema de seguridad, por ejemplo, o apoyo a los festejos?

--Desde la Federación no cesamos en nuestro empeño en formar debidamente no solo a los peñistas, sino a todos los aficionados en materias de seguridad y primeros auxilios. En el mes de marzo se repartió material a todas las peñas federadas de la provincia de Valencia tras una subvención (torniquetes, cartelería reflectante, equipos de transmisiones etc.). Para la provincia de Castellón esperamos negociarlas de cara a las próximas temporadas. Además, este año volveremos a contar con cursos de primeros auxilios totalmente gratuitos para el peñista, consistentes en aprender técnicas de control de hemorragias, RCP, o maniobras diversas que pueden salvar una vida incluso en el día a día.

--¿Qué valor económico suponen los festejos taurinos para la provincia de Castellón?

--Es indudable el impacto económico de los bous al carrer en toda la Comunitat, y en concreto en la provincia de Castellón, donde se celebran el 52% de los festejos de la Comunitat. No en balde es la provincia más taurina de España. Solo hay que ir una tarde a cualquier suelta de vaquillas para ver el pueblo abarrotado, y a los espectadores haciendo colas en los hornos y bares. Hay municipios donde hasta los hoteles cuelgan el cartel de completo meses antes de su feria.

--¿Cree que hay apoyo suficiente por parte de los ayuntamientos? ¿y de la administración?

--Creo que ha habido un cambio de tendencia en los últimos años. Si bien hace unos 10 años nos vimos grave e infundadamente atacados por algunas administraciones locales, pienso que el ciudadano medio ha abierto los ojos ante la imposición de la ideología antitaurina y ahora, aunque no le gusten los festejos taurinos, prefiere que exista la libertad de elegir. Por su parte, hay ayuntamientos que se vuelcan con los toros y hay quienes todavía siguen prohibiéndolos de manera extremista y dictatorial. Estoy seguro de que les pasará factura en próximos comicios.

--La sequía ¿está perjudicando a los festejos taurinos?

--Siempre que no se producen las condiciones climáticas que tenemos marcadas como normales ocurren cambios tanto en la agricultura como en la ganadería. En el caso del campo bravo, en años de sequía, el pasto no crece y por ende hay que alimentar a los animales a base de pienso, lo cual eleva el coste de su mantenimiento, repercutiendo finalmente en su precio para el consumidor final que vuelve a ser el peñista.

--¿Se han encarecido los costes de las reses? Si es así ¿qué repercusión tendrá en el bou al carrer?

--Sí, los precios de cualquier mercado están por las nubes. Significativamente han aumentado los precios de los toros cerriles debido a los recortes de camada que sufrieron los ganaderos en los años de la pandemia. Es la ley de la oferta y la demanda, hay menos toros en el campo que los que demandan las peñas, por lo que sube su precio.

--Con respecto a un posible decreto de bous al carrer, nuevo o reformado, ¿es necesario? ¿Por qué?

--En cuanto al nuevo Decreto, esperamos que se tengan en cuenta a todas las partes implicadas. Nosotros defendemos principalmente a las peñas, por lo que deseamos que cualquier modificación que se redacte afecte de manera positiva a las mismas, teniendo en cuenta su opinión ya que ellas son el motor de esta fiesta. De igual manera, los ganaderos deben participar de manera activa en su redacción del nuevo texto. El consenso entre partes debe ser primordial.

--Lo ocurrido hace unos fines de semana en Forcall con una médica que debido a su estado de embriaguez se hubo de suspender el bou ¿es un hecho aislado?

--Rotundamente sí. Personalmente no había conocido un hecho similar. Habrá que valorar qué medidas se pueden adoptar para que no vuelva a suceder un hecho como éste ya que compromete de manera grave la integridad física de los participantes en el festejo. Me gustaría agradecer la figura de los médicos, y que bajo ningún concepto una actuación aislada pudiera afectar a los grandes profesionales del colectivo sanitario

--¿Cuáles son sus objetivos al frente de la federación y qué balance haría de lo que va de año?

--Desde que empezamos a andar la nueva directiva, hemos querido tener un papel activo en la defensa de nuestra tradición, basada en la cercanía con las peñas, con el poder político y con los medios de comunicación. Conociendo de primera mano cuáles son las necesidades del peñista, podemos trabajar con las administraciones para conseguir soluciones. Me gusta no anticiparme y hacer el balance al finalizar la temporada, que la cerraremos con una reunión general en el mes de noviembre donde habrá alguna que otra sorpresa.

--Si hay algo más que quiera destacar...

--Pues sí, me gustaría agradeceros a vosotros y a los demás medios que sí dan voz al mundo taurino, dando la libertad al lector de elegir si leer este artículo como buen aficionado a los toros o de pasar al siguiente en caso de que no lo sea. Libertad, que no se nos olvide nunca defender tal facultad.

