Pedir cita previa para hacer trámites en Tráfico, una odisea en Castellón

El acceso a la Jefatura Provincial de Tráfico para hacer trámites se ha convertido en una odisea en Castellón. Si un ciudadano acude físicamente encontrará en la oficina un cartel en el que se avisa que no se atiende sin cita previa. Sin embargo, como explican los usuarios, ni por teléfono ni por internet conseguir el preciado turno es tarea fácil. Como ha comprobado este rotativo directamente no se podía solicitar cita, ya que el usuario recibía como contestación que el horario de atención al cliente está completo para los próximos días.

Como denunciaba una usuaria para «hacer un trámite en la DGT que directamente no te dan cita, siendo un departamento estatal y que si no tienes la documentación de tu vehículo te denuncian, sí o sí, y sin embargo no te dan opción a arreglar tu documentación. No cogen el teléfono y la sede electrónica no te da cita».

No es un caso aislado. Otros usuarios que acudían esta semana a la Jefatura Provincial relataban también la misma problemática.

Testimonios

Así, una persona de Barcelona que tenía que cambiar su dirección para que le llegaran las multas señalaba que intentaba entrar a pedir cita por internet pero que no había manera «Dicen que es de ocho a nueve, que entre en DGT en cita previa, pero yo he probado a todas horas, por la mañana por la tarde.... y lo intentado... Vengo aquí y no me dan cita», apuntaba.

"Yo he probado por internet a todas horas, por la mañana por la tarde.... y lo intentado... Vengo a la oficina y no me dan cita"

Otro vecino de Vila-real había intentado pedir cita en línea y también llamar por teléfono pero tampoco lo había conseguido, por lo que se había desplazado a la sede física de la Jefatura Provincial de Tráfico en Castelló y le habían dicho que tenía que coger cita en la página web. «Venía a poner el coche a mi nombre», señala este joven.

Dos jóvenes también salían de la oficina sin haber conseguido el preciado turno y con la orientación de que se tenía que pedir por internet, cosa que intentaron sin éxito. «Tenemos que intentarlo mañana porque hoy no hay citas. Nos dicen entre las 8.00 y las 9.00 a ver si nos dan», expresaban.

"Tenemos que intentarlo mañana porque hoy no hay citas. Nos dicen entre las 8.00 y las 9.00 a ver si nos dan"

También había personas que habían conseguido ser atendidas presencialmente, tras haber conseguido el turno. «Yo la pedí la semana pasada pero llevaba un tiempo intentándolo. Salía que están agotadas. Hay que entrar a las 9.00 de la mañana y si te pasas ya están todas cogidas. Empecé hace dos o tres semanas, para hacer una renovación», declara una usuaria.

Este rotativo ha consultado a la Jefatura Provincial de Tráfico, sin obtener respuesta alguna.

¿Vacaciones?

Por su parte la presidenta del colegio de graduados sociales de Castellón, Amparo Máñez, apunta que el motivo puede ser que haya mucho funcionario de vacaciones, al igual que ocurre en otros sectores, donde la actividad decrece por encontrarse en periodo vacacional.

Defensor del Pueblo

No obstante, no es un fenómeno nuevo ni circunscrito solo a Castellón, por desgracia, pues el Defensor del Pueblo, en su informe 2023 ya alertaba de que «el importante número de quejas recibidas evidencia que los problemas para la obtención de cita previa en las jefaturas provinciales de tráfico continúan existiendo, a pesar del esfuerzo de la Dirección General de Tráfico para resolverlos, implementando numerosas medidas, algunas de ellas muy novedosas y que ya había trasladado a la Dirección General de Tráfico su preocupación y la necesidad de reforzar los servicios para atender a la alta demanda que, por su propia naturaleza, vinculada al parque de vehículos y a las necesidades de movilidad, existe en este ámbito.

Suscríbete para seguir leyendo