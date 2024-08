El plantón de los hoteles de Castellón al Imserso: ninguno firma su continuidad

El ruido de sables alrededor del programa de vacaciones sociales del Imserso vuelve a sonar. Y esta vez lo hace pronto, cuando todavía queda la segunda quincena de agosto. Una vez más, el problema se encuentra en los bajos precios con los que tienen que trabajar los hoteles participantes. De no haber cambios significativos en las próximas semanas, Castellón renuncia a este operativo. Así lo asegura el presidente de la agrupación empresarial turística de Peñíscola (Agretur), Francisco Ribera. Esta ciudad aporta la mayoría de hoteles de la provincia que acogen a estos grupos de pensionistas y jubilados.

«De los alojamientos que solemos ofrecer Imserso, ninguno hemos ofrecido plazas, y es por discrepancias con la empresa mayorista que coordina los viajes», detalla. Esta empresa es Ávoris, que el pasado año resultó adjudicataria del servicio. Agrupaciones empresariales como Hosbec reclamaron que este año volviera a salir a concurso, con la esperanza de un cambio en las condiciones. Finalmente, no se atendió la solicitud, y el ministerio optó por prorrogar sin atender a los cambios solicitados por el sector.

"Los números no salen"

Ribera justifica esta postura en la gran diferencia entre los costes que deben asumir los hoteleros y el dinero que aporta la compañía mayorista. «Los números no salen de ninguna manera, porque lo que quieren pagar no es razonable». Ávoris se puso en contacto con los negocios que habían participado en los años anteriores, y estos hicieron unas propuestas económicas. «Su respuesta es que no pueden aceptar nuestras peticiones económicas, por lo que nos hemos plantado», añade Ribera, que también es el vocal de hoteles en la agrupación provincial Ashotur.

Por el momento no parece que haya ninguna posibilidad de que se participe en la temporada de otoño, como ya ocurrió en años anteriores, y ahora también peligra la segunda parte, que comprende los meses de febrero a mayo.

Nuevas incorporaciones, en el aire

Este desacuerdo puede poner el traste con la posibilidad de ampliar plazas por primera vez en varios años. En el pasado año participaron nueve establecimientos: siete en Peñíscola, uno en Vinaròs y otro en Benicàssim. «Este año se había planteado la incorporación de hoteles de Magic World, en Orpesa, ya que su grupo propietario también suele ofrecer Imserso en sus establecimientos de Benidorm», comenta Ribera. De esta manera, serían hasta 12 los hoteles adheridos. Ahora, esta ampliación se queda en el aire.

Mientras, desde Ávoris afirman que en octubre empezarán a comercializar el Imserso, tras haber completado la contratación y la planificación para la nueva campaña. Según el presidente de Agretur «no es creíble que lo tengan todo cerrado, porque en Castellón no ha firmado nadie todavía y en otras provincias costeras pasa algo parecido; venden humo, y esto no pasaría si en las licitaciones no hubieran pujado tan a la baja». O se abordara un cambio de modelo.

Una diferencia de más de 10 euros

Un estudio encargado por la patronal hotelera autonómica Hosbec a la Universidad de Alicante establece en 34 euros por persona y día el punto de equilibrio entre los costes y los ingresos para albergar a visitantes del Imserso. Un precio que incluye no solo el alojamiento, sino también la alimentación, cuyos costes han crecido de forma abultada en los últimos años. El presidente de Agretur señala que el dinero que les ofrecen «está entre los 22 y los 24 euros, así que los hoteleros debemos asumir los 10 euros restantes», lo que supone tener que trabajar a pérdidas.

No es una situación inédita, porque estas tensiones ya se han producido en años anteriores. «Ha habido años en los que hemos tenido incentivos en forma de subvención de la Generalitat, pero no está previsto que siga, y en este punto es muy difícil seguir perdiendo dinero», asegura Ribera.

En algunas ocasiones se ha tratado de establecer una mediación por parte del Ministerio de Industria y Turismo, pero desde el área de Derechos Sociales no se ha abordado una reformulación para reforzar la sostenibilidad de este programa vacacional.

