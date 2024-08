Prórroga de 48 horas para que la afectada por las obras del tren al puerto de Castelló deje su casa

Nuria Viciano es la propietaria de la vivienda que será destruida en Castelló para la construcción de los accesos sur en tren al puerto de Castellón, cuyo abogado ha logrado este lunes, según ha informado la afectada, una prórroga de 48 horas para abandonar definitivamente la casa. Por tanto, la nueva fecha es este miércoles, 21 de agosto, a las 11.00 horas

Ha señalado además que se siente "desamparada" porque "en estas fechas es casi imposible encontrar empresas de transporte para la mudanza o electricistas o gente de cualquier otro oficio".

La afectada por las obras del tren al puerto de Castelló tiene dos días más para dejar su casa / TONI LOSAS

Como publicó Mediterráneo, esta afectada por las obras asegura que Adif no le ha pagado todavía el dinero correspondiente del justiprecio. «Son unos 226.000 euros, que me permitirían buscar un sitio donde vivir, pero si no los cobro no puedo hacer nada más», expone.

Esta madre de familia, que trabaja como oficial de pintura gracias a un programa de ayuda para familias vulnerables del Ayuntamiento de Castelló, indica que "hemos ido sacando lo que hemos podido, pero faltan cosas". Añadió que vive con la incertidumbre de saber cómo seguir con su vida. "Soy una humilde trabajadora que apenas llego a fin de mes", comenta.

La versión de Adif

Este diario ha informado también de la postura de la empresa que realiza los trabajos del nuevo vial y que mantiene una larga disputa por el procedimiento con Nuria Viciano.

Adif aporta ahora su versión, en la que recalca que sus actuaciones han sido refrendadas por la justicia, y defiende haber «cumplido de forma rigurosa con el procedimiento regulado por ley».

Indemnización

Respecto a la indemnización, fuentes de la compañía mencionan que Viciano «ha cobrado la indemnización por rápida ocupación en concepto de importe de la mudanza (aproximadamente 6.000 euros)», mientras que el dinero del justiprecio dependerá de lo que decida «el jurado de expropiación forzosa de Castellón (una especie de mediador)» que decidirá el valor de los bienes entre el expropiado y Adif. «En una reunión con la propietaria, Adif presentó una valoración que no fue aceptada, la propietaria conoce la valoración presentada por la empresa, y de hecho la rechazó», recalcan.

El ente de infraestructuras ferroviarias también defiende que la afectada «ha tenido tiempo suficiente para la recogida de enseres y mudanza». Si bien hace unos días que Adif comunicó la fecha de la ocupación de la vivienda, el 18 de julio fue comunicada a las partes el auto judicial, en la que se daba la razón a la empresa.

En cuanto al proceso seguido, "en términos jurídicos, no se trata de un desahucio, sino de una autorización de entrada en domicilio, conforme a la resolución judicial", afirman.