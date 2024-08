Emergencias contabiliza en Castellón 44 rescates acuáticos con 15 fallecidos

Piscinas

Las piscinas deben ser seguras y disponer de barreras acotando el acceso. Educar a los niños a no jugar o correr por el borde, a no manipular las rejillas , que no buceen cerca de los desagües y a reconocer los potenciales peligros. Vigilancia constante por parte de los padres u otro adulto tanto en el agua como cuando estén jugando. Durante el baño el cuidador no deberá alejarse a más de un metro del niño.

Pantanos

La flotabilidad es menor en agua dulce. A 50 cm. el agua suele estar caliente pero por debajo discurren corrientes muy frías que pueden dar lugar a un shock de temperatura. Pueden existir fuertes desniveles del terreno con cambios bruscos de profundidad aunque no se vean en superficie. Los fondos suelen estar muy embarrados y puede haber árboles sumergidos.

Acantilados

Por los saltos se pueden sufrir desde rotura de huesos a lesiones medulares.