"Hay que facilitar la salida comercial de la carne ante la superpoblación de jabalí"

La presidenta del colegio de veterinarios de Castellón, Natalia Gil, reivindica la figura del veterinario en el bou al carrer, defiende que el seguro para mascotas que impulsa la Generalitat sea reembolsable e incluyera a todos los centros veterinarios valencianos y analiza la problemática de plagas como las garrapatas.

--¿Cómo proteger a nuestras mascotas en verano?

--Quizá solo haría falta aplicar el sentido común que -como decía un popular locutor- “no siempre es el más común de los sentidos”. Quiero decir que, en pleno agosto, las 15 horas no es el mejor momento para dar un paseo. Que a nadie se le ocurriría hacerlo, además, descalzo. Pues los perros, especialmente algunas razas cuya naturaleza no está preparada para estas latitudes y climas, son tan o más sensibles que nosotros al calor y a la humedad, con alguna diferencia: ellos no van calzados y no sudan como nosotros para transpirar. El golpe de calor o la hipertermia es una subida de la temperatura corporal que puede tener consecuencias permanentes e incluso letales en algunos casos. Si tras ese caluroso paseo, notas que el perro jadea, con respiración rápida, boca abierta y lengua fuera, con exceso de salivación, debes saber que los perros ‘sudan’ a través de la boca y de las almohadillas de sus pies. Notarás que las encías en vez de ser sonrosadas, color salmón se tornan en rojo ladrillo. Si además se producen vómitos y diarrea, si el animal no se mueve como de costumbre o sufre convulsiones incluso hay que actuar de forma inmediata: llamar al veterinario y tratar de bajar su temperatura, llevándolo a una zona con sombra y fresca, dándole agua también fresca (pero no muy fría), mojando su pelaje con una toalla o un spray… Cuestiones todas de sentido común también…

--¿Cuáles son las urgencias más frecuentes en esta época?

--Pues precisamente eso: deshidratación, golpes de calor o quemaduras en las almohadillas, intoxicaciones alimentarias derivadas del abuso de algunos insecticidas, las gastroenteritis por el cambio de dieta que suele darse en verano o derivadas también del propio calor.

--¿Ha aumentado el abandono de mascotas?

--Ese es uno de los problemas que tenemos, que andamos a ciegas en este asunto. Solo contamos con los datos parciales de las protectoras y con un estudio anual nacional, basado en estos datos precisamente, de la Fundación Affinity, que es muy de agradecer. Confiamos en que, con el tiempo, el que se ha demostrado que es el mejor instrumento contra el abandono, que no es otro que la identificación de nuestras mascotas con microchip, nos ayude, entre otras cosas, a sacar conclusiones en este asunto. Extender la obligatoriedad legal de la identificación de los perros, a los gatos y hurones ha sido un paso adelante importantísimo, no solo para luchar contra el abandono, sino también para delimitar responsabilidades, para cuestiones de salud pública, control poblacional, censos de perros y gatos, de colonias felinas, para controlar la vacunación antirrábica, para cuestiones vinculadas con la salud pública y proteger a nuestras mascotas.

--¿Cómo puede colaborar el colegio o los veterinarios en este ámbito?

Lo hacemos con campañas de concienciación sobre tenencia responsable contra el abandono, en las redes, en los medios, desde nuestras clínicas, en los colegios de primaria, con charlas en municipios, colaborando con las protectoras… La práctica totalidad de clínicas veterinarias son colaboradores del RIVIA (Registro Informático Valenciano de Identificación Animal) y por tanto pueden microchipar y elevar esas altas a esa base de datos.

--El aumento de garrapatas que se está registrando en el medio natural ¿a qué es debido?

Esta situación se viene repitiendo en los últimos años porque las condiciones meteorológicas, junto con otros factores, están favoreciendo un repunte poblacional de ciertas especies como mosquitos, cucarachas y las propias garrapatas. Las temperaturas suaves del invierno, el cálido inicio de la primavera con las precipitaciones que entonces se dieron han propiciado la expansión otra vez de este parásito. El problema es que no hablamos de algo molesto, ni de un problema de falta de higiene, hablamos en muchos casos de vectores que transmiten enfermedades, zoonosis también, que afectan a nuestros animales pero también a las personas, hablamos pues de un serio problema de salud pública que el cambio climático está agravando. Cada vez hay más insectos, parásitos, ácaros, mosquitos propios de otras latitudes que se están adaptando a nuestro entorno, a temperaturas cada vez más cálidas, a lluvias torrenciales… y ello trae consigo las amenazas que hoy tantos titulares acaparan, como la Enfermedad de Lyme, la fiebre Q, la fiebre del Nilo, el Chikungunya, la fiebre hemorrágica Crimea-Congo… Es evidente que los veterinarios debemos trabajar codo con codo con médicos, farmacéuticos, enfermeros, virólogos, entomólogos… porque cada cual, con su especialidad, domina un campo pero todos están cada vez más interrelacionados. Nosotros, los veterinarios y cada vez más sanitarios, hablamos por todo ello de que existe ‘una salud’ (One health) y ese es el enfoque que debiéramos de dar a la medicina preventiva que, pese a acabar de sufrir una pandemia como la del Covid, sigue minusvalorándose, situándola en un segundo plano frente a la medicina asistencial.

--¿Qué le pediría a las autoridades autonómicas en materia de bous al carrer ¿tienen alguna preocupación en particular desde el colegio?

Que cada conselleria concernida (Agricultura, Justicia e Interior y Sanidad) asuma sus competencias y cumplan con la legislación vigente en asuntos claves como la sanidad animal, el bienestar animal y la salud pública (seguridad alimentaria, incluso, en el caso de los toros cerriles). Que consideren que, además de reforzar la seguridad de los participantes, una buena manera de prestigiar el festejo, de mejorarlo, es velar también por el bienestar animal del que es su protagonista y que para ello es imprescindible introducir la figura del veterinario. Sería una mejora legal sustancial, que ya fue acordada entre 2018 y 2019 con el beneplácito incluso de los peñistas, teníamos ya un borrador de decreto acordado y la politización de un asunto que es sólo técnico y profesional impidió que se reformase el reglamento para incorporar al veterinario. Ahora ese mismo reglamento de 2015 se trata de volver a revisar. Somos la comunidad, esta es la provincia con más festejos de este tipo pero somos la excepción, la única de toda España junto con Navarra que no tiene regulado como obligatorio la presencia del veterinario durante los encierros. Y dados los últimos acontecimientos, que la Administración ha sabido lidiar con cierta habilidad frente a tanta desinformación y manipulación, reclamaría que respeten el trabajo de los veterinarios oficiales y habilitados que han cumplido con sus obligaciones y que, con sus controles en materia de sanidad animal (trazabilidad de las reses, fundamentalmente) o seguridad alimentaria, han evitado que se cometan irregularidades e ilegalidades incluso que también irían en detrimento de la fiesta.

"La Comunitat es, junto a Navarra, la única comunidad que no tienen el veterinario obligatorio en los encierros"

--Recientemente se ha sometido a exposición pública un proyecto de decreto sobre la venta de carne de caza al público ¿cómo colaborará el colegio?

Ahora mismo estamos valorando hacer las alegaciones que corresponda. Se está trabajando en ello. En el pasado más reciente, los colegios de veterinarios hemos trabajado de la mano de la Federación de Cazadores de la CV para facilitar la formación necesaria para cumplir con la legislación vigente en materia de higiene, sanidad y seguridad alimentaria, tanto a cazadores como a los propios veterinarios. Hacían falta laboratorios para hacer las prescriptivas pruebas de triquina a la carne de jabalí para autoconsumo, para pequeñas cantidades. De un solo centro público disponible, gracias a las medidas impulsadas y al convenio suscrito con Sanitat, en menos de dos años ya hay 11 laboratorios en toda la Comunitat y se certificarán tres más en breve, con personal y medios habilitados para poder hacer estas pruebas como exige la normativa. Compartimos que para afrontar el problema de sobrepoblación de jabalíes que existe en muchas comarcas hay que facilitar la salida comercial -a restaurantes o incluso donaciones- de esas canales que ahora igual se acumulan en congeladores. Pero todo eso pasa por garantizar la seguridad alimentaria y resolver, entre otros, el problema de la triquinosis. Estamos abiertos a agilizar el proceso, a ser más flexibles en todo menos en materia de seguridad alimentaria y salud pública.

--¿Hay un déficit de veterinarios en la provincia?

--No sé a qué se refiere. A priori, sin concretar, diría todo lo contrario. Si se refiere a los habilitados para bous al carrer, incluso considerando los días de más festejos, hay de sobra. En Cataluña se ha regulado la presencia durante el festejo de hasta dos veterinarios y no ha habido ningún problema.

--¿Cuáles van a ser sus objetivos al frente del colegio en el nuevo curso?

--Entre otros muchos, que igual interesan más a los colegiados que a los lectores de este diario, quisiera cerrar el traslado del colegio a un local, que ya hemos adquirido, más amplio, cómodo y mejor comunicado, que permitirá prestar mejores servicios para los veterinarios de Castellón.

--El Consell trabaja en un seguro veterinario ¿cree que puede ser positivo?

Es un proyecto llamativo, atrevido incluso. El entonces director general de Medio Natural y Animal y hoy secretario autonómico, Raúl Mérida, nos trasladó la iniciativa, que ya venía en el programa del PP. Nosotros le propusimos que la fórmula del seguro fuera la del sistema reembolsable. Pretendíamos con ello lograr que todos los centros veterinarios de la Comunitat quedaran integrados, sin exclusión, en esta nueva posible cobertura. Como es bien sabido este tipo de pólizas no trabajan con un grupo de veterinarios (dentistas o médicos, porque también existen seguros reembolsables para estas profesiones) sino que sus asegurados pueden acudir a la clínica que quieran, abonan el servicio, se llevan factura y después la giran a la aseguradora para que se la reembolse. Más allá de esta filosofía -que Mérida aceptó e hizo suya- hay muchas dudas sobre cómo lograr que -como se aspira- todos los animales de compañía tengan un mínimo sistema de seguro privado para garantizar su salud. Ni se conoce tal cosa, ni cómo -en su caso- se financiará. Debería desarrollarse esta propuesta mucho más de lo que hasta ahora sabemos para evaluarla y en ello está la Facultad de Veterinaria del CEU, que está estudiando la oferta existente del mercado. Cuando toque, nos reuniremos para presentar nuestros planteamientos y pondremos por delante de todo que los animales reciban un servicio veterinario de calidad, y no se vea condicionado, ni mermado por los sistemas de aseguranza, como ocurre en otras profesiones. Ya existen diversos sistemas y habrá que escoger el que mejor se acople a la salud de los animales y a los propios veterinarios.

"Propusimos que la fórmula del seguro para mascotas fuera la del sistema reembolsable"

Suscríbete para seguir leyendo