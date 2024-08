La Sareb aligera su estoc de ‘chollos’ inmobiliarios pese a subir los precios

La Sareb ha aligerado en los últimos meses su estoc de activos inmobiliarios procedentes de los bancos en Castellón y ha disparado sus ventas, a tenor de las cifras de su web: con más de 700 viviendas compradas en menos de un año. Una media de tres al día.

La radiografía muestra cómo a finales del 2023, en noviembre, el también llamado banco malo contaba en la provincia con más de 10.000 unidades inmobiliarias de todo tipo (en concreto, 10.652), de más a menos: 2.911 viviendas, otras 2.719 en obras (inacabadas en su mayoría), 2.345 suelos, 2.171 anejos y 506 terciarios.

Sin embargo, este verano, las cifras consultadas este agosto reflejan cómo la Sareb ha reducido su estoc (ver infografía), con un patrimonio de 8.760 unidades, principalmente viviendas, a la par que suelos y anejos; y algo menos de locales de uso terciario. Pertenecen a un total de 48 localidades

Los precios no son lo que eran, pero con todo, son más económicos que las nuevas promociones e incluso que la cuota de un alquiler en la capital Castelló. Uno de los agentes inmobiliarios con cartera de inmuebles Sareb, José María Amorós, explica cómo «las viviendas de la Sareb se han encarecido un poco en estos años, entre un 3 y un 5%, dependiendo de poblaciones, pero no es algo desorbitado. No es una gran subida. Si el tipo de interés hubiera vuelto a bajar en agosto como se esperaba hubiera movido más las hipotecas».

¿Dónde apuntan las preferencias de los compradores de Castellón? «Se están vendiendo bastante bien viviendas procedentes de embargos de los bancos en Moncofa, Orpesa, Vall d’Alba y Cabanes; y algo en la Vall d’Uixó y Almassora, en base a lo que comercializamos nosotros», relató Amorós. En cuanto a ejemplos de lo más barato, «podría poner un piso de entre 60 y 70 m2 que se ha vendido en el casco urbano de Cabanes por 50.000 euros; o algún adosado en 72.000 euros; o en la pedanía de Vall d’Alba de la Barona se han comprado entre 90.000 y 100.000 euros adosados con jardín; o en Vall d’Alba dos torres de 6 y 8 pisos de unos 90.000 euros». «En Moncofa también va bien la venta y entre 60.000 y 110.000 con garaje y según habitaciones. Se venden garajes con opción para segunda plaza por 4.000 euros», manifestó el API.

Un 80% de la hipoteca

Una vivienda del catálogo de la Sareb llega a ser más económica incluso que un alquiler. «A parejas jóvenes que han conseguido el 80% de la hipoteca del piso les sale más mejor paga una cuota de 600 euros que un alquiler de 350», relató en base a testimonios de sus clientes. Este fenómeno ha hecho que «muchos jóvenes opten por compran un piso como primera residencia en la playa, en puntos con buenos precios de Sareb, como es Orpesa, Moncofa o Ribera de Cabanes». En Orpesa se da el caso de que «empleados de hostelería fijos en puestos más cualificados de Magic World, como jefes de sala, que vienen de fuera, han elegido comprar en lugar de arrendar». Los compradores de Sareb que buscan vivir en un adosado pero no se pueden permitir Castelló «encuentran otros un 20% más baratos en Vall d’Alba o Cabanes, que pese a la distancia de la capital están bien comunicados por autovía. Y en Sant Joan de Moró van muy bien las parcelas a 50€/m2 para construirse su propia casa con jardín y barbacoa, más económica».

