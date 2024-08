Ojo a las estafas telefónicas: no ‘cierran’ por vacaciones en Castellón

«SOS, mamá, he perdido el móvil, por favor, hazme un Bizum para el taxi a este número, que es de un amigo», «estimado cliente: no podrá usar su cuenta hasta que actualice su número de seguridad haciendo clic», o «la entrega está en espera, actualice en este enlace»... Son mensajes fraudulentos que llegan casi a diario a los millones de usuarios de Castellón y de medio mundo con un smarthphone y que no saben de vacaciones.

Es más, las estafas telefónicas, tipificadas como ciberdelitos por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad delEstado y por alMinisterio del Interior, se multiplican en periodo estival y no hay día en que se enciendas las alertas por estas casuísticas.

Ciberdelincuencia. / Juan Carlos Gozalbo

Suplantación de identidad

Son palabras y conceptos que poco a poco han ido entrado en el vocabulario social de las nuevas (y no tan nuevas) generaciones y no son pocos los que han sufrido por esta suplantación de números de teléfonos de entidades bancarias o oficiales, suplantaciones de identidad, engaños para suscripciones de pago, virus para usurpar datos o llamadas perdidas que, cuando se devuelven, remiten a un número de pago en el extranjero que deriva en el goteo de comisiones extra.

Estafas, todas, que van a más, y que usan técnicas de ingeniería social para ganarse la confianza de las víctimas. ¿Quién no está esperando un paquete de reparto? ¿Quién no tiene ya una cuenta bancaria on line? ¿Quién no devuelve las llamadas entrantes aún estando en la playa o la montaña?

Nueve de cada 10 cibercrímenes son estafas

En el 2023, se dispararon, con más de 350.000 personas afectadas por este tipo de ciberdelitos en España. Y con la Comunitat Valenciana entre las autonomías donde más de incrementa, un 40%, con 40.835 casos, tras Madrid, Cataluña yAndalucía. En Castellón, sumaron 3.947 denuncias, más de 10 al día, según datos de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

En la última estadística publicada por este organismo, con los datos del primer trimestre de este 2024, las cifras no son nada halagüeñas:de enero a marzo se han incrementado un 24,3% las estafas informáticas en la provincia, pasando de 771 a 958, constituyendo el 88,7% del total de la cibercriminalidad, o, lo que es lo mismo, nueve de cada 10 infracciones penales registradas en este apartado digital. Ocurren 12 cada día.

Por municipios

Son estadísticas que suben y bajan según la ciudad. Esto supone, en Castelló de la Plana, que las estafas informáticas, telefónicas y a través de redes sociales o correos electrónicos, se han estabilizado (-0,4% en el balance intertrimestral), pero en Vila-real han ido en aumento (+30,8%), lo mismo que en Benicàrló (que suman más del doble, un +133%), la Vall d’Uixó (+76%), Burriana (+78%), Onda (+14,3). En la otra cara de la moneda, bajan en Almassora (-38,7%) y en Vinaròs (-16,3%).

‘Phising’, ‘smishing’, ‘vishing’, ‘ wangiri’, el timo del hijo en apuros, o la ‘llamada fantasma’ están ya a la orden del día

Los consejos contra el fraude No facilite datos personales ni bancarios: No facilite datos personales o bancarios vía telefónica o por SMS y Whatsapp; su entidad bancaria nunca le solicitará información personal por estos medios personales. Si sospecha, llame a su entidad: Si sospecha que una llamada puede ser fraudulenta cuelgue directamente y llame al número oficial (o habitual) de su entidad bancaria y no al teléfono que le haya facilitado el interlocutor. No haga pagos ni actualice datos en ‘links’: Utilice las aplicaciones oficiales de las entidades bancarias y nunca realice pagos ni actualice datos a través de links que le envíen mediante correo electrónico o SMS. Habilite la verificación en dos pasos: Habilitar la verificación en dos pasos, para garantizarnos una doble seguridad en la cuenta. Desactivar el buzón de voz o ponerle contraseña para que no puedan acceder a su cuenta. ¿Dónde denunciar la estafa telefonica?: Se puede presentar en cualquier comisaría de policía, puesto de la Guardia Civil, juzgado, Fiscalía, oficinas de atención a víctimas o en los servicios sociales o asistenciales de la Administración.

Imagen de un timo del hijo en apuros. / Mediterráneo

Sonado timo del hijo en apuros en Castellón

Esta misma semana se conocía el esclarecimiento de cinco casos con víctimas en varias provincias, Oviedo, Sevilla, Albacete... y Castellón. La Guardia Civil de Cantabria, en el marco de la operación Matters, iniciada hace un año, detuvo el viernes a 15 personas (una de ellas menor de edad) por presuntos delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal, en relación con el engaño denominado falso hijo en apuros.

Los detenidos integraban los diferentes escalones de la organización, desde las mulas, que facilitaban tarjetas o cuentas bancarias para recibir el dinero estafado, captadores, controladores y la cúpula de la organización, que se calcula que han podido estafar más de 200.000 euros. Durante la investigación se han puesto al descubierto 230 cuentas bancarias a disposición del grupo criminal.

¿Cómo lo hacen?

El modus operandi de la trama vale para esta y otras tantas ciberestafas. Para muestra, un botón. Todo empezó con la denuncia de un joven en Cantabria ante la Guardia Civil. Sus padres, residentes en Oviedo, habían sido víctimas de una estafa que superaba los 17.000 euros. ¿Cómo? Recibieron un mensaje de Whatsapp, de un número desconocido, en el que afirmaban que era su hijo, que se le había estropeado su teléfono y les escribía desde uno del trabajo que sólo estaba habilitado para mensajes por la app.

En un primer instante les pidieron dinero para un nuevo teléfono, con la excusa de no poder pagarlo al no tener acceso a su banca on line, solicitando una transferencia. Ganada la confianza, el ciberdelincuente le expuso problemas urgentes, comenzando las transferencias para ayudar al que creían su hijo, hasta que se percataron que era una estafa. El dinero se transfirió a seis cuentas bancarias diferentes. Una red.

Alertan de que los ciberestafadores son «verdaderos profesionales del engaño»

La última: la llamada fantasma

Y la última de las estafas telefónicas y la más arraigada este verano es la llamada fantasma, en la que un número español desconocido, aparentemente normal, llama a la víctima, con la sorpresa de que cuando éste contesta, los estafadores cuelgan. En realidad es un número extranjero, por lo que cuando la víctima vuelve a llamar, el sistema le cobra, haciendo que ese dinero vaya a parar a manos del estafador.

Pero ojo, tiene un segundo formato: es la llamada de un contestador que invita a la víctima a guardar ese número por WhatsApp. Sin embargo, este paso tan aparentemente inofensivo y sencillo, comporta en realidad unas consecuencias extremadamente graves, como que los estafadores tengan acceso a todo tipo de datos personales, como por ejemplo, los bancarios si se tiene banca digital.

La portavoz de la Policía Nacional, Elisa Rebollo, explica en las redes sociales que estos nuevos ciberestafadores son «verdaderos profesionales del engaño», por lo que hay que tener mucho cuidado. Lo mismo pide Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que advierte de que se trata de estafas «cada vez más habituales y bastante peligrosas». Cuidado, sobre todo con la gente mayor, que son un nicho de mercado para estos delitos.