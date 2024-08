La venta de pisos okupados no cala en Castellón pese a ser un 50% más baratos

Fernando busca piso en Castelló, preferiblemente en el PAU Sensal, un barrio que le gusta y donde ya vive de alquiler. Sin embargo, los precios de la vivienda son en esta zona de la capital «prohibitivos», por lo que su esperanza de poder comprarse un piso en ella se desvanecen en cada búsqueda. De vez en cuando, hay un anuncio que le llama la atención por su precio y las prestaciones del domicilio. Fernando se ilusiona por momentos hasta que la descripción del anuncio desvela el secreto, el truco del precio: la casa se vende con okupas.

La okupación es un fenómeno que afecta gravemente a la provincia, con ejemplos como los de las mafias que operan el PAU Lledó o los más de 40 adosados okupados en Orpesa, de los que viene informando Mediterráneo. Según datos del Ministerio del Interior, se ha multiplicado por diez en una década en la provincia, pasando de los 37 casos residuales en 2012, a más de 300 en 2022.

Un 50% más baratas

La venta de viviendas okupadas también se ha vuelto ya una realidad y puede verse en los portales de internet. O, al menos, lo es su ofrecimiento, ya que los compradores son muy reticentes a adquirir una propiedad con este tipo de cargas y muchas llevan en venta años. Agentes inmobiliarios consultados así lo confirman y aseveran que, aunque el precio puede llegar a ser hasta un 50% más bajo que el de una casa similar en condiciones normales, no tienen fácil salida. «Nunca he tenido un piso de estas características en cartera, aunque los bancos que se los quedan buscan cada vez más darles salida. Es difícil que un particular lo adquiera por las complicaciones que acarrea y los potenciales compradores son fondos de inversión», incide Ángel Rubio, gerente de The Global Home.

Casos en la capital

Este diario lo ha comprobado con casos reales: en la calle Río Támesis de Castelló hay disponible un piso de 120 m², tres habitaciones, dos baños, garaje y trastero por solo 150.000 euros; mientras que a escasos metros pisos casi idénticos se venden por 270.000. Pongamos otro ejemplo: en la calle Danubio, también en el PAU Sensal, hay en venta un dúplex con cuatro habitaciones y una gran terraza en planta baja por 178.800 euros. En este último caso, Solvia advierte de que es «una oportunidad sólo para inversores» y que no se puede visitar. «El inmueble se transmite sin conocerse por parte del vendedor el estado de conservación actual, ni su situación ocupacional, arrendaticia, de servicios y de suministros», advierte la entidad.

Fuera de la capital también se dan casos, no solo de viviendas muy rebajadas por tener okupas, sino también de pisos que, sin estarlo aún, se encuentran en fincas en las que sí hay una fuerte okupación. Esto, sin duda, también devalúa el inmueble (degradación de zonas comunes, desperfectos, molestias vecinales...). En Moncofa, otra de las localidades golpeada por la okupación, piden menos de 40.000 euros por un apartamento de dos habitaciones en el residencial de la calle Geldo que ha estado años tomado ilegalmente (hace un año una empresa de desokupación hizo algunos desalojos). En el mismo municipio también se ofertan pisos por menos de 50.000 en una finca de calle l’Escorxador con problemas de convivencia y deterioro de zonas comunes por la presencia de residentes ilegales.

Suscríbete para seguir leyendo