Hasta año y medio de espera para una valoración del grado de discapacidad en Castellón

Obtener una valoración del grado de discapacidad para poder optar a ayudas se ha convertido en una odisea, ya que el plazo puede prolongarse hasta un año y medio en Castellón.

De hecho, esta problemática ha llegado a través de quejas de distintos afectados de la provincia de Castellón al Síndic de Greuges. En una de ellas, el órgano solicita que, habida cuenta de la demora en la tramitación y resolución de estas solicitudes, se inicie un plan de choque para resolver, en el plazo establecido, las valoraciones del grado de discapacidad. Asimismo, recuerda que la Administración tiene la obligación legal de dictar una resolución expresa y notificarla en el plazo máximo establecido, que es de 3 meses.

Ahora mismo, se superan ampliamente dichos plazos, a tenor de las quejas. En este caso, se denunciaba que la persona interesada había solicitado la valoración del grado de diversidad funcional el 13 de enero del 2023 y -a fecha 4 de junio del 2024- habían transcurrido más de 16 meses y no se había resuelto. «En el momento de emitir esta resolución, no nos consta que se haya resuelto la solicitud de calificación del grado de discapacidad», señala el Síndic, en un documento publicado ayer y en el que hace constar que agotado ampliamente el plazo concedido de un mes para que la conselleria diera respuesta a su petición de informe no habían recibido esta.

Grave demora

Según el Síndic, «la información facilitada en otras quejas recientes pone de manifiesto que existe una grave demora en dar respuesta a las solicitudes de valoración del grado de discapacidad». Algo que, indica, «tiene gran impacto en la vida de las personas afectadas y vulnera cuantos derechos les han sido reconocidos para, en última instancia, mejorar sus condiciones de vida y conseguir una inserción sociolaboral». El defensor del pueblo valenciano señala que «reiteradamente se ha informado a esta institución de la creciente afluencia de solicitudes como causa de esta demora. Por lo tanto, se hace necesario iniciar acciones en un plan de choque encaminadas a conseguir que estas se resuelvan en el plazo establecido».

El retraso en el tiempo de respuesta, de hecho, ha crecido, pues otra persona -que ha presentado queja ante el Síndic de Greuges a lo largo de este mes de agosto- denunciaba hasta 18 meses de espera para una resolución.

Asimismo, el síndic también ha resuelto otra queja similar de la provincia de Castellón relativa a una persona que el 16 de enero del 204 presentó la instancia para solicitar reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, sin haber obtenido respuesta a fecha 4 de junio.

Falta de técnicos

El Síndic señala que Conselleria respondió que dado el estado actual de demora existente y dificultad de cubrir las vacantes de técnicos valoradores no era posible determinar una fecha concreta de resolución del expediente. Por ello, el Síndic apela a la necesidad de que se ponga en marcha con carácter inmediato el plan de choque para dar respuesta a la situación.

Silencio de Bienestar Social

La Conselleria de Bienestar Social no ha respondido a la consulta del Periódico Mediterráneo acerca de las medidas que va a poner en marcha para solventar el retraso en la tramitación de las solicitudes de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad y que, según ha podido saber este diario, podrían tener que ver con la falta de técnicos.

Descenso en las personas con reconocimiento

No obstante, las últimas estadísticas autonómicas en la provincia de Castellón revelan un descenso en las personas con reconocimiento del grado de discapacidad. Sin ir más lejos en el 2023 había un total de 42.472 con esa consideración en la provincia de Castellón, lo que supone un leve descenso respecto al año anterior, en que ascendían a 42.750 en este territorio.

De ellas, prácticamente la mitad se hallan en edad de trabajar. En concreto, en el 2023 se encontraban en esta situación 21.247 mientras que en el 2022 la cifra ascendía a 21.738.

En el conjunto de la Comunitat, en el 2023 había 326.623, un retroceso respecto al año anterior, en el que sumaban 330.109 personas.

