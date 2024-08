Aumenta el importe de la acción concertada, pero no cubre gastos de los centros de atención a personas con discapacidad de Castellón

La Conselleria de Bienestar Social ha publicado resoluciones modificando la cuantía de los módulos económicos del acuerdo de acción concertada en materia de servicios sociales en la atención a las personas con discapacidad en el periodo 2024/26 y 2023. Sin embargo, las entidades de Castellón con centros que prestan este tipo de servicios admiten que aún no cubren los gastos pese a reconocer la mejora.

Así, desde Afanias señalan que la conselleria ha actualizado los precios de 2023 y 2024 así como la adaptación de las circunstancias de las personas usuarias atendidas ya que el nivel de discapacidad ha cambiado con el tiempo en algunos casos. Ello supone un aumento de ingresos para la entidad, con la actualización de precios del 5,7% en 2023 y el 3,1% en el 2024 pactado con la Conselleria actual para hacer frente a la subida generalizada de la inflación. Asimismo, en la resolución se contempla una mejora del precio del transporte, que pasa de 6 a 10 euros al día. Una cantidad que no obstante, señalan, no es que resulte suficiente aunque sí ha supuesto una mejoría. Pese a todo, indican, «sigue habiendo servicios que no consiguen cubrir sus gastos al 100%».

Se trata de dos resoluciones porque no todos los servicios pudieron tener los gastos justificados en diciembre del 2023.

Mientras, desde Síndrome de Down hicieron una valoración similar, señalando que la conselleria ha subido un poco el precio por plaza por lo que los centros serán un poco menos deficitarios, pero aún queda mucho que hablar.

Infancia y exclusión social

Asimismo, la Conselleria de Bienestar Social también ha modificado la cuantía de los módulos económicos de los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de la infancia y de la atención a personas en situación de riesgo o exclusión social que pertenecen a colectivos vulnerables en el periodo 24/26 y 2023.

