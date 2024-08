Las pruebas para comprobar la selectividad del cesto malla se podrán hacer en otoño

Ocho años de espera y un cambio de gobierno han hecho falta para que los paranyers puedan acariciar su sueño. Así, el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus trasladó el lunes a Apaval que autorizará las pruebas científicas del cesto malla para atender las peticiones del sector y cumplir con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Como se recordará, el alto tribunal tumbó una resolución del anterior gobierno del Botànic, que no autorizaba ensayar la que podía ser una alternativa a la tradicional caza del parany, y obligaba a la Conselleria a emitir una nueva resolución fundamentada.

Así lo trasladó el conseller en un encuentro, celebrado con los representantes de Apaval, para abordar la situación del sector y buscar líneas de colaboración que permitan ejecutar la sentencia. Según fuentes de Medio Ambiente y de Apaval, el objetivo es que se puedan hacer este otoño.

El conseller manifestó que va a trabajar en una resolución «para cumplir con el mandato judicial y continuar con la investigación para hacer compatible una práctica tradicional de caza de gran arraigo en la provincia de Castellón».

Martínez Mus destacó que la nueva resolución de su departamento promoverá «el estudio con rigor científico para adaptar esta práctica al cesto-malla, un método que se prevé más selectivo y compatible con la legislación europea sobre la materia».

El conseller, Vicente Martínez Mus, reunido con los representantes de Apaval, acompañado por el secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida, y el director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis. / GVA

Asimismo, indicó que «hace unas semanas ya se celebró una reunión técnica en la que se analizaron los aspectos recogidos en la sentencia». «En este nuevo encuentro hemos mostrado nuestra voluntad de llegar a puntos de acuerdo y de consenso para evaluar el impacto de este nuevo método de captura en vivo de zorzales (tordos) sobre el medio ambiente y las especies animales».

Martínez Mus defendió la caza «como elemento esencial para el desarrollo sostenible de las comarcas del interior y su compatibilidad con la regulación y preservación de los espacios naturales».

Migración en otoño

Por su parte, el representante de Apaval, Miguel Ángel Bayarri, señaló que la Conselleria les ha comunicado «que va a cumplir rigurosamente la sentencia» y confió en que en otoño puedan comenzar las pruebas por coincidir con la migración de estas aves. «No cabe hacerlos en otra época que no hay paso de tordos porque entonces no capturas nada», aseveró. «Nosotros vamos a estar preparados. Hemos comentado que no nos gustaría dilatar más la cuestión porque ya llevamos ocho años de lucha con este tema. Lo que más me duele es que se ha quedado en la cuneta mucha gente mayor que no ha podido verlas realizadas», manifestó. Bayarri aclaró que el objetivo es realizar un estudio científico y que los técnicos llevarán la dirección de este para verificar la selectividad del cesto malla. «Los paranyers, indicó, simplemente estaremos a su servicio y dejaremos las instalaciones».

En Castellón y Valencia

El representante de Apaval agregó que algunas de las pruebas se harán por el término de Castellón y otras en Valencia. Científicamente la idea es capturar en vivo, ver la hora, el tipo de ave que ha caído en el cesto malla, si resulta factible lo que se ha puesto que se reincorpore al medio natural con sus propios medios con el método que determinan los técnicos en el proyecto y que los resultados se verán cuando terminen las pruebas durante el periodo marcado.

Alternativa al parany

APAVAL lleva desde el 2016 intentando que la administración autonómica autorice a la realización de pruebas de campo, realizadas por ingenieros de la Universidad Politécnica, para lograr acreditar el cumplimiento de los criterios técnicos y selectivos para conseguir la legalización del cesto malla. Así, frente al uso de liga impregnada en varitas verticales dispuestas sobre perchas colocadas en la parte superior de árboles preparados para ello, como olivos y algarrobos (lo que se conoce como parany), el cesto malla incluye una trampa que solo activaría en condiciones de cierto peso y tamaño, y permitiendo la captura y posterior liberación en vivo.