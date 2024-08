Castellón pierde el 90% de ‘paranys’ tras más de 20 años de persecución

Han formado parte de la fisonomía del paisaje castellonense durante siglos. Algarrobos u olivos (en un 80%) en círculo, sometidos a un podado especial, mimados y mantenidos durante años. En el año 2000 llegó a haber casi 4.000 paranyers en la provincia de Castellón. Sin embargo, dos décadas de batalla legal, persecución y sanciones llevaron a muchos a la desesperación y a abandonar sus paranys. En la actualidad, según explica Miguel Ángel Bayarri, miembro de la asociación Apaval, solo entre 180 o 200 perviven en Castellón, como testigo de un pasado en el que todavía estaba permitida la práctica cinegética ancestral mediante el uso de las varetes y la liga. Aunque ya no pueden cazar tordos con este sistema, todavía hay quienes miman sus árboles, por amor al arte y a la tradición.

Sentencias y recursos

El quebradero de cabeza comienza en el 2000. En dicho año, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat decide suspender cautelarmente el decreto del Consell 135/2000 que regulaba esta práctica, dictando sentencia un día antes del inicio de la temporada, el 11 de octubre. Apaval anuncia que recurrirá y el TSJCV levanta la suspensión cautelar señalando que podría causar una perturbación grave de los intereses generales.

Un año después, se anuncia que la Unión Europea prohibirá cara al 2002 el uso de la liga. Esa temporada 2001/2002, la Generalitat ya solo concede 3.000 permisos frente a los 4.000 de la anterior.

En septiembre del 2002, el TSJCV vuelve a anular el decreto de la Generalitat y este organismo y Apaval recurren ante el Tribunal Supremo. El TSJCV ordena a Medio Ambiente a revocar las autorizaciones concedidas, pero condiciona el cumplimiento a que los ecologistas paguen 300.506 euros de aval. Al no poder afrontarlo, la temporada comienza y más de 3.000 paranyers salen a cazar. En junio del 2003, se publica en el Diari Oficial de la Comunitat (DOGV) la suspensión de la emisión de autorizaciones

En 2004, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea condena a España por permitir el parany. Además, en septiembre del 2005, el Tribunal Supremo dictamina sobre el recurso de casación interpuesto por la Federación de Caza, la administración autonómica y Apaval frente a la sentencia del TSJCV de 2002, y avala la derogación del decreto 135/2000 de la Generalitat.

Reforma penal

No obstante, la estocada definitiva llega en 2010. Con la reforma del Código Penal se abre la puerta a considerarlo ilícito penal, al incluir en el artículo 336 los métodos no selectivos de caza como delito, castigado con penas de prisión de 4 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses e inhabilitación especial para cazar o pescar de 1 a 3 años. A pesar de que el último párrafo de la ley de caza del 2009 de la Comunitat sí daba cobertura al parany, el Tribunal Constitucional declara nulo en el 2013 este método.

Cesto malla

Sin embargo, en el 2016 Apaval plantea un sistema el del cesto malla como método para la captura en vivo del animal y así cumplir con la legislación vigente. No obstante, durante ocho años les fueron denegadas las pruebas en campo para poder demostrar su selectividad. Finalmente, la última sentencia del TSJCV, tumbando la resolución del anterior Gobierno del Botànic que no autorizaba los ensayos, y la decisión del nuevo Consell de no recurrirla y de autorizar los ensayos este otoño, ha permitido a los paranyers acariciar su sueño.

En septiembre

En ese sentido, el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, señaló este martes que están trabajando en la resolución de las autorizaciones y esperan que estén en septiembre, para que en otoño se encuentren ya operativas. «No vamos a recurrir la sentencia, vamos a cumplir los términos que establece y, además, lo haremos con gusto, porque era una práctica haberse autorizado desde el principio como han dicho los tribunales», señaló, para añadir que la resolución del Consell anterior era errónea y se había de corregir.

En la Plana Alta y Baixa, el triángulo de l’Alcora, Onda, Vila-real, Vall d’Alba, Betxí, Vilafamés, Tales, Almassora, Moncofa, Nules, Ribesalbes... y buen parte del Maestrat tenían tradición paranyera.

Suscríbete para seguir leyendo