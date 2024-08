Solo dos de cada cinco castellonenses se preocupa por su salud sexual

Con motivo del Día Mundial de la Salud Sexual, que se conmemora el próximo 4 de septiembre, el XII Barómetro Los españoles y el sexo de Control España ha puesto de relieve que no toda la población presta atención a su salud sexual. En Castellón y la Comunitat solo un 39% de la población -prácticamente, el 40%, dos de cada cinco- acude al especialista una vez al año; y aún así, es de los territorios con un porcentaje superior a la media del país (donde uno de cada tres nunca ha acudido a un especialista para este menester).

El investigador y catedrático de la UJI, a la vez que director de Salusex, Rafael Ballester, valoró que «las revisiones ginecológicas y urológicas son esenciales para la prevención temprana de muchos problemas, no solo la existencia de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) sino algunos cánceres que afectan al aparato genito-urinario». Además, coincide con el informe de Control en que «efectivamente la conciencia del riesgo es mucho mayor en mujeres que en hombres y eso se muestra por la menor búsqueda de ayuda médica entre el colectivo masculino».

Apariencia saludable

Uno de los ejemplos donde se ve claramente la despreocupación es en las pruebas de detección de anticuerpos frente al VIH, según destaca Ballester. «Realizarse este test es esencial para una detección temprana del virus pero existe muy poca conciencia entre la población. La mayor parte de jóvenes castellonenses no se la han hecho nunca, incluso a pesar de haber realizado una práctica sexual de riesgo», explicó. En su análisis, valoró que «la conciencia del riesgo aún es menor en Castellón entre los que tienen una pareja estable a pesar de la realidad de que un 35% reconocen haber sido infieles en alguna ocasión a su pareja y por lo tanto podrían haberse infectado».

Respecto al uso del preservativo, efectivamente una de las razones de no utilizarlo -según apuntó el también profesor y catedrático-- es «la confianza en que la pareja está sana, sin más argumentos que su apariencia saludable, cuando una persona con VIH podría tener perfectamente esa apariencia y ser capaz de infectar a otra persona».

Las tendencias

En base a las investigaciones de Salusex, se ha concluido que en la provincia el uso del preservativo es en general menor en las relaciones con la pareja estable que en parejas esporádicas. «Los últimos datos recogidos en el día del Sida, a finales del año pasado, van en la dirección de que solo un 46% de los chicos y un 39% de las chicas utiliza el preservativo de manera sistemática en el coito vaginal», indicó.

Uso del preservativo

Según el informe nacional sobre salud sexual, «seis de cada 10 españoles argumentan no usar siempre preservativo por confiar en el buen estado de salud de su pareja sexual. No obstante, uno de cada tres encuestados dice no conocerlo». Otra de las conclusiones es que «el uso del preservativo para el sexo oral está muy poco extendido, pese al riesgo de contraer una ITS». La realidad social, en números, implica que «la mitad de la población no usa protección para el sexo oral. El 42,7% no se lo plantea por tener pareja estable y solo el 6,7% lo utiliza».

