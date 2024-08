Los nuevos dueños de Marie Claire garantizan la continuidad "durante muchos años" y anuncian un plan para relanzar la marca

Casi un mes después de que el juzgado de lo Mercantil número uno de Castellón autorizara la venta de la unidad productiva de Marie Claire al grupo hispano-polaco For Men y Koltex, los nuevos dueños de la histórica textil de Vilafranca han anunciado sus planes de futuro. La compañía, que lidera el empresario madrileño Ángel Pío Sánchez Pérez, ha explicado este jueves que con la adquisición garantiza la permanencia en el mercado "durante muchos años más" y anuncia un plan para modernizar la fábrica de Els Ports y relanzar la marca tanto a nivel nacional como internacional.

For Men asegura que entrada en Marie Claire supone "un nuevo amanecer para la mítica marca de lencería. "La adquisición marca el inicio de una nueva era para la histórica marca, que ha sido reconocida durante más de un siglo por su calidad y diseño innovador", explica la compañía que añade que la operación supone también "un impulso renovado para la comarca de Els Ports y para la industria textil española.

La empresa subraya su compromiso por "rerevitalizar y relanzar Marie Claire, respetando su legado y, al mismo tiempo, adaptándola a las tendencias emergentes del mercado global". Así, y tras mostrar su "entusiamo por la oportunidad de darle un nuevo impulso, garantizando su permanencia en el mercado durante muchos años más", For Men explica que la compra de la textil de Vilafranca "no solo es una estrategia de negocio, sino también una muestra de compromiso con la comarca de Els Ports y con la preservación de un patrimonio fundamental en la historia textil del país".

Los nuevos dueños de Marie Claire anuncian, además, que tienen "planes ambiciosos" para la empresa de lencería y, entre las iniciativas que van a llevar a cabo destaca la expansión de su catálogo de productos para abarcar ropa interior, ropa deportiva, ropa de baño para hombres y mujeres, productos sanitarios, así como el mantenimiento de la línea tradicional que ha definido la excelencia de la marca. "Además, se prevé la modernización de la planta de producción en Castellón y el fortalecimiento de la presencia de la marca tanto en el mercado español como en el internacional", prosigue la compañía.

Paneles solares en la fábrica

For Men destaca asimismo su "compromiso" con la economía local al mantener y generar nuevos puestos de trabajo en la comarca. "En el marco de sus planes de modernización, For Men SA realizará una inversión significativa en la instalación de paneles fotovoltaicos en las instalaciones de producción de Els Ports. Esta iniciativa es parte de una estrategia integral destinada a optimizar la capacidad de autoconsumo eléctrico de la empresa y a reducir considerablemente las emisiones de CO2, contribuyendo al bienestar del medio ambiente y a la sostenibilidad de la comarca". "La inversión en energía solar permitirá que las instalaciones de Marie Claire en Castellón se conviertan en un modelo de eficiencia energética, aprovechando las abundantes horas de sol de la comarca para generar energía limpia. Esto no solo fortalecerá la capacidad de producción de la marca, sino que también reflejará el compromiso de For Men con la sostenibilidad y la innovación", sentencia.