Porcelanosa calienta motores para sus premios PIPA: este es el jurado

Porcelanosa se prepara para la celebración de la gala de entrega de sus prestigosos premios PIPA (Porcelanosa International Project Awards) y que tendrá lugar en Milán el próximo 12 de septiembre. El grupo azulejero vila-realense ha anunciado los nombres que formarán parte del jurado de un certamen que en esta tercera edición se presenta bajo el lema Earthcrafted Designs.

Kazi Khaleed Ashraf, Mohammed Adib, Moisés Royo, Sophie Thuillier y Cristiano Benzoni, todos ellos renombrados profesionales a nivel internacional, integran el jurado de los PIPA 2024 . Unos premios que este año, además, exploran nuevas dimensiones de la arquitectura y el interiorismo, enfatizando la conexión natural entre el origen de las materias primas y el diseño técnico que las transforma.

Arquitecto, urbanista y crítico de arquitectura, la obra de Kazi Khaleed Ashraf explora la intersección entre arquitectura, urbanismo y paisajes. Con formación en el BUET, el MIT y la Universidad de Pensilvania, ha ejercido de profesor en diversas instituciones estadounidenses. Autor de numerosas publicaciones, su libro más reciente es The Mother Tongue of Architecture (2024). Por su parte, Mohammed Adib es director de Diseño en Dewan Architects + Engineers.Con estudios de arquitectura en la AA School of Architecture de Londres y en la Escuela EINA de Barcelona, fundó en 1993 la compañía Intercon en Londres, especializada en diseño de interiores comerciales a gran escala.

Moisés Royo es doctor en Arquitectura por la Escuela de Arquitectura de Madrid (ETSAM) y un experto en arquitectura finlandesa, con dos libros y numerosos artículos publicados sobre esta temática, mientras que Sophie Thuillier se formó en la Escuela de Arquitectura Paris Val de Seine. Junto a Cristiano Benzoni, el quinto miembro del jurado, fundó el estudio REV en París, especializado en arquitectura, diseño de interiores, escenografía y urbanismo,

Los veinte proyectos finalistas, seleccionados entre más de 200 propuestas, serán expuestos en Piazza Castello de Milán del 9 al 15 de septiembre y defendidos ante el jurado en el showroom de Porcelanosa en la ciudad italiana.