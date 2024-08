La mitad de los incendios en viviendas de Castellón ya se deben a los incidentes eléctricos

La mitad de los incendios en viviendas de Castellón ya son eléctricos. Es decir, se producen debido a encendidos procedentes de componentes eléctricos, equipos o cableados sobrecalentados, averiados o dañados. El último caso en la capital de la Plana se ha dado esta misma semana, hace tan solo 48 horas, en la calle Maestro Ripollés, donde un fuego en la conexión eléctrica de un termo de agua caliente movilizó a bomberos y Policía Local. No hubo que lamentar heridos, puesto que los dueños ni siquiera estaban en el domicilio.

La batería de un patinete explota en Vila-real

Días atrás, en Vila-real, el foco estuvo en un patinete eléctrico (el medio de transporte de moda), que estaba conectado a la corriente, cargándose. Según las primeras investigaciones, la batería de litio explotó y las llamas acabaron afectando a toda la habitación. Aunque en este caso el origen no estuvo en el propio uso de la electricidad, sino en la batería, también se trata de un fuego eléctrico.

El pasado año se produjeron en la provincia 310 incendios, es decir, prácticamente seis cada día . En la capital de la Plana hubo un total de 59 y, de ellos, 27 fueron de origen eléctrico, según datos de los Bomberos de Castelló. La utilización continua de todo tipo de electrodomésticos, aparatos de aire (ventiladores y aires acondicionados en verano y estufas eléctricas en invierno) y dispositivos (televisiones, ordenadores, tablets o móviles) ha disparado los riesgos y ya hace del fallo eléctrico la principal causa de fuegos en el hogar.

El análisis profesional

«La electricidad es como una tubería de agua. Si metes mucha presión, esta puede reventar. En el caso de un enchufe, si lo sobrecargas, puede acabar en incendio», explica el oficial jefe del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento en Ayuntamiento de Castelló, Antonio Costa. En este sentido, incide en la importancia de no sobrecargar enchufes con regletas que permiten conectar muchos aparatos y, en la medida de lo posible, desconectar aquellos que no están en uso. «El riesgo cero no existe porque hay electrodomésticos, como la nevera, que no apagamos a no ser que nos vayamos de casa un periodo largo. Lo que sí podemos hacer es desenchufar las regletas de televisión y ordenadores y, sobre todo, no manipular instalaciones eléctricas, hacer chapucillas o reformas caseras», apunta el máximo responsable de los bomberos de Castelló.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos también reconocen el auge de los fuegos eléctricos a todos los niveles, aunque puntualizan que en los entornos rurales no hay tanta dependencia eléctrica como en los grandes municipios. En pueblos del interior, por ejemplo, se utilizan más calderas de gasoil, braseros y chimeneas, que durante el invierno son el origen de numerosos incendios.

107 este año

En lo que va de año, los bomberos de la Diputación han sofocado 107 fuegos en domicilios por diversas causas y recuerdan que la institución provincial pone a disposición de los ciudadanos de más de 65 años que viven solos detectores de humo gratuitos -en el caso de necesitar comprarlos, pueden adquirirse por 10 o 15 euros-. Estos objetos pueden instalarse en la cocina, un pasillo u otros espacios y realizar un mantenimiento mínimo para garantizar que, en caso de fuego, emitan la correspondiente señal acústica. Un aviso que, en muchas ocasiones, puede resultar de vital importancia y salvar vidas.

