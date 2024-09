Cibervoluntarios que combaten la brecha digital en Castellón

Las nuevas tecnologías de la información (TIC) ha contribuido a hacer la vida más fácil: desde hacer compras o consultar las cuentas bancarias a reservar un billete de avión o estar en contacto con familia o amigos. Sin embargo, la falta de competencias digitales también puede aislarnos o generar trabas en el acceso en igualdad de condiciones a servicios o información. Fundación Cibervoluntarios lucha por evitarlo. Esta organización colabora con más de 2.800 organizaciones, ayuntamientos, centros educativos o asociaciones. En España han realizado 4.400 actividades con 74.471 participantes. Solo en Castellón suma 45 cibervoluntarios y este año ya han realizado 104 actividades con 1.900 participantes.

Más de 20 años

Como explica Andrea Tarraso, portavoz de Cibervoluntarios, «la fundación nació en el año 2001 y llevamos más de 20 años luchando contra la brecha digital».

Andrea Tarraso, Portavoz y Coordinadora de Voluntariado de Cibervoluntarios / Cibervoluntarios

Su principal objetivo es reducir dicha brecha y facilitar la adquisición de competencias digitales, es decir, «que cualquier persona con una necesidad, con un interés en formarse en el uso de las nuevas tecnologías pueda hacerlo de una manera gratuita». Puede ser en un nivel muy inicial, como por ejemplo, aprender a crear una cuenta de correo electrónico, o cómo utilizar Whatsapp. O puede ser a personas que están emprendiendo y quieren crear una tienda on line o quieran conocer técnicas de ciberseguridad. «Se puede elegir tanto talleres presenciales como en línea, lo que la persona o la entidad prefieran», señala la también coordinadora de voluntariado.

Brecha digital

Pero ¿qué se entiende por brecha digital? «La dificultad de acceso a internet o de conocimientos sobre el uso de las nuevas tecnologías», apunta Tarraso. A día de hoy, añade, «cualquier persona puede tener ese tipo de carencias e inquietudes para hacer un uso seguro y positivo de las nuevas tecnologías». «Nuestra formación va dirigida a toda la ciudadanía, pero es verdad que ayudamos a aquellos colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad digital, como puede ser personas mayores, mujeres en zonas rurales, personas con discapacidad, migrantes o incluso menores».

Uno de los talleres en Onda / Cibervoluntarios

Las principales carencias

Según añade Tarraso, «sobre todo, las principales carencias que detectamos son la ausencia de confianza y seguridad sobre los servicios de internet, por ejemplo las compras y la accesibilidad a las páginas web de servicios públicos, como pueden ser descargar el certificado digital, hacer cualquier trámite con la administración, pedir una ayuda o incluso pedir cita médica a través de internet».

A nivel de servicios financieros, abunda, «nuestro objetivo es enseñar también que todas las personas puedan acceder a ellos a través de internet, porque el mundo cambia y cada vez usamos la digitalización de esos servicios. Hay veces que la persona no sabe cómo utilizar las aplicaciones o cómo hacer cualquier trámite y desde la fundación tenemos talleres gratuitos, específicos en banca on line, para enseñarles».

Menores

En su trabajo con menores, sobre todo los talleres «abordan el tema del ciberacoso, así cómo aprender a detectar noticias falsas y bulos y no difundir cualquier noticia de internet antes de comprobar si es cierta y el uso seguro y positivo de internet, porque hay veces que desconocen los riesgos». También intentan luchar contra los discursos de odio en internet. Eso nos lo estamos encontrando bastante», revela.

Cómo ser cibervoluntario

Para ser cibervoluntario hay que tener 16 años como mínimo y no hay límite de edad. «Solo hay que saber algo de tecnología que otra persona no sepa y querer compartir este conocimiento, ya que hay formaciones de muchos niveles», añade. Desde temáticas muy iniciales a avanzadas, como ciberseguridad, marketing, redes sociales. «Dependiendo de los conocimientos de la persona puede elegir la temática del taller que mejor se adapte y colaborar en el tipo de formaciones», aclara la portavoz. El perfil de cibervoluntario es «muy amplio, hay personas de perfil de ingeniería informática, perfil de tecnología, o personas que son a nivel usuario pero que se les da bien y quieren compartirlo y ayudar a los demás». La dirección de la página web es https://www.cibervoluntarios.org/

Un cibervoluntario en Castellón

José Antonio García cibervoluntario / Cibervoluntarios

José Antonio García es cibervoluntario y nació en Valencia hace 57 años pero lleva ya 35 en Castellón. Prejubilado, es licenciado en informático de gestión. Trabajaba en Telefónica como operador de comunicaciones y durante una década también fue profesor asociado en la UJI. «Llevo casi 15 años haciendo voluntariado porque independientemente de los esfuerzos que hace la sociedad y la administración, aquellos que tenemos una serie de conocimientos que hemos obtenido mediante recursos públicos tenemos el deber de compartirlos con el resto de la sociedad». A su juicio, «el voluntariado es una manera de compartir esos conocimientos en el tiempo de que disponemos para poder beneficiar a la gente».

"Aquellos que tenemos una serie de conocimientos que hemos obtenido mediante recursos públicos tenemos el deber de compartirlos con el resto de la sociedad"

En 2011 le dieron la formación y en 2012 comenzó a colaborar con Cibervoluntarios, primero en Valencia y luego en Castellón. «Ayudo a superar la brecha digital a diferentes colectivos, como mujeres rurales, gente mayor, inmigrantes e incluso una vez niños y niñas con altas capacidades», informa.

"Ayudo a superar la brecha digital a diferentes colectivos, como mujeres rurales, gente mayor, inmigrantes e incluso una vez niños y niñas con altas capacidades"

«La organización concierta talleres con oenegés, centros de gente mayor, centros de Secundaria... a los que acudimos a impartirlos con el material que la Fundación nos prepara», indica García, que puntualiza: «Antes del parón de verano, estuve impartiendo talleres de administración digital en el centro de mayores de Orpesa y talleres contra la desinformación en el IES Ribalta, de Castelló, junto con otros compañeros».

Nuevas brechas

A su juicio, «sigue habiendo una brecha digital importante y aunque es verdad que la tecnología ahora es más fácil de usar hay mucha más tecnología que antes y, entonces, aparecen nuevas brechas».

Respecto a la gente mayor, García opina que «hay mucha brecha digital». «Aunque a raíz de la pandemia, casi todo el mundo aprendió a utilizar el Whattsapp y a hacer vÍdeo llamadas; por ejemplo es complicado que alguna gente use la aplicación GVA Sanitat para pedir hora en su médicos». También les enseña a sacarse la tarjeta de Renfe.

Sobre las trabas en el acceso en igualdad de condiciones a servicios e información, García señala: «Ya vimos en la pandemia cuando se cerraron los servicios de atención al público que una inmensa cantidad de gente no sabía utilizar los servicios electrónicos. Sí que es verdad que a raíz de la pandemia se facilitó el acceso a los servicios digitales, etc pero, yo, por ejemplo, coopero con un sindicato y colaboro para hacer la declaración de la renta porque hay mucha gente que no se aclara para poder usar el programa Padre, independientemente de que Hacienda te hace la declaración si quieres».

Según Garcia, «normalmente la gente agradece la formación». Le alegra saber detalles como que «no es necesario que dejes mensajes de voz que a lo mejor tu hijo no puede oir en una reunión, pero sí puede ver el texto que traduce automáticamente el teclado de Android. Eso hay mucha gente que no lo sabe y eso le sorprende».

«No solo colaboro con cibervoluntarios, también con otras asociaciones que llevo la parte informática y puedo gastar 8 o 10 horas a la semana en voluntariado. Con cibervoluntarios hay semanas que a lo mejor hago 4 horas y otras en las que no hago nada, dependiendo de los talleres que me proponen, es bastante flexible», dice.

Más de 600 actividades en la Comunitat En la Comunitat, Fundación Cibervoluntarios ha realizado 614 actividades con 9.960 participantes. Las actividades incluyen los talleres gratuitos ’ Verificados con Newtral’, para que los jóvenes aprendan a analizar la información de forma crítica y herramientas para verificar la información antes de compartirla y detectar fake news. ‘ Saludables’ son talleres gratuitos para personas mayores de la Comunitat los que aprenden a utilizar las aplicaciones móviles de salud para hacer gestiones médicas y tener hábitos de vida más saludables. ‘Mujer TIC’ incluye, formación gratuita para féminas en el uso de Internet y herramientas digitales, para reducir la brecha digital de género y mejorar su inclusión personal, social y laboral gracias a la tecnología. ‘Integra Salud’, talleres gratuitos en el uso de aplicaciones móviles sociosanitarias para personas con discapacidad para facilitar su autonomía en la gestión de salud, y mejorar su bienestar social, físico y mental. ‘ConTICgo Migrantes' son talleres gratuitos en herramientas digitales a personas migrantes para la prevención y denuncia de actos de discriminación y el discurso del odio dentro y fuera de Internet. ‘En mi pueblo’ son talleres para personas mayores, especialmente en zonas rurales, enfocados en el uso del teléfono móvil para crear y compartir vídeos sobre la historia, cultura y tradiciones de su pueblo. ‘Conectados’ proporciona formación a personas mayores en el uso de herramientas digitales de comunicación, gestiones y ocio desde su móvil o tablet, para mejorar su autonomía personal, su participación en la sociedad y su calidad de vida. 'Ciberformaciones TIC' brinda formación a cualquier persona que quiera iniciarse o profundizar en el uso de la tecnología, Internet y las redes sociales con talleres adaptados a todos los niveles. ‘ Transforma ONG’ es un programa de apoyo a la digitalización de las oenegés.

Suscríbete para seguir leyendo