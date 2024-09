Salomé Pradas: «Defenderé Castellón ante el Gobierno para tener más medios judiciales»

Después de su paso por la Conselleria de Medio Ambiente, se encuentra al frente de Justicia e Interior, un área que conoce muy bien por su formación y profesión. Es consciente de las demandas del sector, del endémico atasco judicial -avalado por los datos- y la falta de medios. ¿Cómo ve la situación de la justicia en Castellón?

La situación refleja algunos de los desafíos más profundos que afronta la administración de justicia, como es resolver el atasco y la falta de medios adecuados. Estos problemas no son nuevos. En Castellón, la carga de trabajo es significativa, lo que afecta directamente a la agilidad y la eficacia con la que se resuelven los casos. Mi objetivo al frente de la Conselleria es abordar estos problemas con determinación. Trabajaré para dotar a los juzgados de los recursos necesarios, impulsando y exigiendo al Ministerio la creación de nuevos órganos, y modernizando las infraestructuras y tecnologías. Además, es esencial mejorar la coordinación entre las distintas instituciones judiciales y policiales, así como fortalecer el apoyo a los funcionarios, cuyo trabajo es fundamental. No descansaré hasta mejorar lo máximo posible la calidad de la administración de justicia, en Castellón y en el resto de la Comunitat Valenciana.

Su entrada como consellera de Justicia se ha dado, precisamente, por la ruptura del pacto de Gobierno PP-VOX en la Generalitat y la salida de Elisa Núñez. ¿Qué nuevas líneas de trabajo le gustaría marcar en esta nueva etapa?

Mi compromiso es con la ciudadanía y con la mejora de la administración, la seguridad pública y la respuesta a las emergencias. En esta nueva etapa, quiero marcar varias líneas de trabajo claras: primero, modernizar y agilizar la justicia; pero también me propongo fortalecer la protección de las víctimas de delitos, en especial las de violencia de género y de las más vulnerables, garantizando que reciban desde el inicio el apoyo y la atención especializada que requieren. A su vez, voy a trabajar por dignificar el turno de oficio, para que los abogados y procuradores lo ejerzan en mejores condiciones y con reconocimiento. También estamos ya invirtiendo en la mejora de los medios humanos y técnicos de extinción de incendios. En definitiva, mi trabajo está centrado en mejorar la justicia y la seguridad pública, siempre buscando los mayores estándares de bienestar social.

El TSJCV solicita ocho nuevos juzgados para Castellón en distintas jurisdicciones y pone de manifiesto la precaria situación en Segorbe, Vinaròs, Castelló o Vila-real. Aun así, el Gobierno no ha incluido ninguno de estos juzgados como prioridad en su particular lista con los 120 casos más urgentes. ¿Va a presionar para defender los intereses de esta provincia?

Por supuesto y lo haré ante quien sea necesario. De hecho, ya le he remitido al Ministro una petición de reunión, y espero me atienda a la mayor brevedad. Revertir la situación de la justicia es una prioridad para mí como consellera, como jurista y como ciudadana. Soy consciente de la necesidad urgente de crear nuevos juzgados, y voy a defender con firmeza los intereses de nuestros ciudadanos, que son quienes necesitan mayor agilidad en la resolución de sus casos. Y si esto incluye trabajar estrechamente con el Gobierno central para asegurar que Castellón esté incluida en la lista de prioridades, lo haré. No voy a tolerar del Gobierno de España castigos como los que sufrimos en el ámbito de la financiación.

La postura de sus exsocios de gobierno y exdirigentes de esta Conselleria (VOX) sobre la violencia machista es un tema controvertido. Hablan de violencia intrafamiliar y no de género, y no participan en los actos de condena de crímenes. ¿Cree usted que la violencia sobre la mujer debe ser una prioridad en materia de justicia e interior? ¿Le gustaría desmarcarse de las políticas que hasta ahora han regido esta Conselleria?

La protección de las víctimas de violencia de género es y va a seguir siendo una prioridad absoluta en el Consell de Carlos Mazón. Nuestra responsabilidad como gestores públicos es ofrecer respuestas firmes y eficaces para combatir la violencia de género, una lacra social que hay que erradicar. La Conselleria de Justicia e Interior se va a centrar en garantizar que las víctimas reciban todo el apoyo especializado necesario, desde el asesoramiento y protección inmediata hasta la asistencia jurídica, psicológica y social. Una sociedad avanzada como la nuestra debe actuar frente a una lacra que afecta a miles de mujeres y a la sociedad en su conjunto. Las mujeres víctimas de violencia de género van a tener a la Conselleria de Justicia e Interior siempre a su lado para todo lo que necesiten.

Solo hay dos juzgados especializados en la materia y uno de ellos (Vila-real) es el más colapsado de la Comunitat. Allí se han llegado a alargar los turnos de los funcionarios hasta la madrugada por la sobrecarga. ¿Cómo piensa revertir esta situación, que hace que las plantillas no tengan estabilidad? ¿Va a haber algún plan de choque?

La situación en los juzgados especializados de violencia de género, como el de Vila-real, requiere una respuesta. Soy plenamente consciente de la sobrecarga de trabajo que afrontan los jueces, fiscales y funcionarios. Mi prioridad es abordar esta situación para garantizar una mayor estabilidad y mejor distribución de la carga laboral. Estamos trabajando para incrementar los recursos y dotar a estos juzgados de los medios necesarios. No obstante, se necesita de más juzgados especializados, y esa solución pasa por que el Ministerio cree juzgados.

El decano del Colegio de Abogados de Castellón, Manuel Mata, reclamó días atrás una mejor retribución para el turno de oficio y auguró años de protestas si no aumenta el sueldo de los letrados (menos de 9 euros la hora en la guardia). ¿Cree que el actual baremo es adecuado? ¿Tiene previsto abordar la cuestión?

Entiendo perfectamente las reivindicaciones del decano para mejorar las condiciones del turno de oficio. La dedicación que realizan los abogados y procuradores que prestan este servicio esencial es encomiable. Como consellera, estoy comprometida con implementar mejoras, de hecho, mi intención es establecer un diálogo constante con los representantes de la abogacía y la procura para asegurar que cualquier medida adoptada responda a las necesidades reales del servicio de justicia gratuita y contribuya a una justicia más eficiente y digna.

En materia de ‘bous al carrer’, ¿cuál será su hoja de ruta?, ¿modificará el decreto?, ¿cómo se regulará la figura del veterinario, ya que profesionales y aficionados no coinciden en su consideración?

En la Conselleria de Justicia e Interior tenemos la intención de aprobar un nuevo decreto de bous al carrer. Ya he mantenido una primera reunión con la Federación de Peñas de Bous al Carrer y la Asociación en Defensa de las Tradiciones y les dejé muy claro el firme compromiso del Consell con los festejos taurinos. Les emplacé a trabajar conjuntamente en la revisión y actualización de la normativa en vigor en aras de avanzar en el mantenimiento de las tradiciones a la par que en la seguridad en los festejos. Habrá mejoras, y las trabajaré y consensuaré con el colectivo directa y personalmente.

Otro de los temas que, como consellera de Justicia e Interior, le afectan es la okupación. Muchos afectados se sienten indefensos ante una justicia que, como también señaló Mata, «da alas al okupa» y limita a la policía y a los legítimos propietarios. ¿Cree usted que debería cambiar la legislación actual? En su ámbito de actuación, ¿qué medidas tiene previstas?

El problema de la okupación es una cuestión que debe abordarse desde la política nacional, ya que afecta al derecho constitucional y a la propiedad privada. Se necesitan leyes que protejan de mejor forma este derecho, y ello pasa por agilizar el procedimiento de la respuesta policial y judicial.

A diario los ciudadanos viven situaciones que pueden requerir de la acción de la justicia: un procedimiento de desahucio a un okupa, pleitear por un despido... En la Audiencia de Castellón, por ejemplo, hay recursos civiles que soportan demoras de 18 meses. ¿Cree que esos tiempos responden a los estándares de calidad que se esperan de un sistema como el nuestro?

La justicia si es lenta, no es justicia. Los tiempos de espera tan largos, como los 18 meses en recursos civiles, no se alinean con los estándares de calidad que el Gobierno Valenciano desea para el sistema. Una administración de justicia eficiente es fundamental para la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho. Es evidente que debemos tomar medidas para reducir estos tiempos. Uno de mis objetivos es la modernización de los procesos y la implementación de nuevas tecnologías. Ya hay proyectos y métodos en vías de implementación y en los próximos meses espero que podamos ver alguna mejora real. Pero todo eso no será suficiente si no contamos con más juzgados.

En relación a los ahogamientos en playas y piscinas, que este verano se han cobrado 15 vidas en Castellón. ¿Habrá una normativa autonómica para regular los servicios de vigilancia y/o las sanciones ejemplarizantes por no respetar la bandera roja?

Ya he dado instrucciones al director general de emergencias a fin de que priorice analizar estos dolorosos hechos junto con los ayuntamientos costeros y, así, buscar soluciones. Deben pasar por más campañas de concienciación, planes de salvamento, unificar criterios y apostar por nuevas tecnologías para evitar estas tragedias. Con ayuntamientos y la FVMP, trabajaremos en la ejecución de los planes municipales de salvamento y un plan de coordinación para 2025.

