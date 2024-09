La debacle del olivar la próxima campaña no impedirá una bajada de precios

Un desastre. Esa es la previsión que el sector tiene en Castellón y el resto de la Comunitat sobre la próxima campaña del olivar. La sequía ha afectado de tal manera a este cultivo que los cálculos son extremadamente pesimistas. Eso sí, el mal del agricultor autóctono no afectará al consumidor porque Andalucía es la que fija los precios de este producto y los pronósticos apuntan a que la cosecha de este año será muy superior a la del pasado.

Las organizaciones agrarias valencianas coinciden en la debacle que se avecina para este sector como consecuencia de la sequía. El responsable de la sectorial del aceite de AVA-Asaja, Luis Julián Pérez, cree que la próxima cosecha se quedará a un 30% o 40% de lo normal, fundamentalmente porque el cultivo de secano «no va a producir casi nada, mientras que el de regadío llegará a niveles similares a los de años anteriores». La cuestión, en el secano, es que, por la falta de agua, los árboles se quedaron sin reservas «y casi no han producido floración».

Temporada «nefasta»

Por su parte, el director del mismo sector en la Unió Llauradora, Enric Simó, se mostró más pesimista: la campaña próxima será tan «nefasta» que no espera llegar al 5% de lo que sería una cosecha normal. Todo ello, además, con las almazaras vacías, dado que en el último año los productores tuvieron que tirar mano de ella para suplir la falta de oferta en el mercado, según el dirigente de AVA.

No obstante, como ha quedado dicho, los problemas del olivar valenciano no van a tener una incidencia en la fijación de los precios en el campo, que, a su vez, marca el camino para lo que pagan los consumidores en los supermercados. La clave es Andalucía, el gran productor español. En conjunto, el sector prevé duplicar en la próxima campaña la producción del año pasado, cuando, según datos del Ministerio de Agricultura, se alcanzaron las 851.000 toneladas en España. Esto implicaría llegar a entre 1,4 y 17 millones. Sin embargo, los dirigentes del olivar en la Comunitat Valenciana se muestran cautos ante esa previsión, aunque coinciden en que, si no sucede una tragedia, habrá aumento de cosecha. Como dice el responsable de la Asociación Valenciana de Agricultores, «ahora, todo lo que sale es ruido. No hay nada real, sino especulación, porque faltan tres meses para la recolección y, en consecuencia, queda mucho tiempo por delante. No sabemos cómo va a incidir la eventual sequía de las próximas semanas en el tamaño de la oliva», aunque la floración y sus primeros frutos indiquen una buena cosecha en Andalucía, donde ha llovido más que en la Comunitat Valenciana.

Por su parte, el dirigente de la Unió considera que es factible superar el millón de toneladas, aunque «todo es relativo porque falta pasar todo el verano».

¿Beneficiará al consumidor el alza de la producción en España? Enric Simó coincide con Luis Julián Pérez y da por hecho que los precios bajarán «pero no me aventuro a dar una cantidad. Pueden ser cinco pero también uno. Lo sabremos en Navidad».

Los súper han abaratado ya las botellas de marca blanca por debajo de los 7 euros, pero parece difícil que se vuelva a los niveles de 3,5 o 4 euros de antes de la crisis.

