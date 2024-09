La Diputación de Castellón ‘vuelve al cole’ con rifirrafe por la financiación singular a Cataluña

La Diputación Provincial de Castellón ha vivido este martes su particular vuelta al cole con la celebración del pleno ordinario correspondiente al mes de agosto y lo ha hecho con rifirrafe incluido entre ambos bloques ideológicos por el debate sobre la activación de una financiación singular para Cataluña.

Los votos de Partido Popular y Vox han permitido sacar adelante una moción para posicionar a la institución provincial castellonense en el rechazo a esta medida, si bien tanto PSPV como Compromís han votado en contra. El acuerdo aprobado argumenta que el planteamiento de un sistema propio para Cataluña "vulnera los principios de igualdad entre los ciudadanos españoles y la solidaridad interterritorial, algo fundamental en la Constitución Española".

"Privilegio para unos pocos"

En esta línea se ha pronunciado el portavoz del PP, Sergio Toledo, valorando que "supone un privilegio para unos pocos que perjudicará a todos los castellonenses y que puede poner en riesgo la sostenibilidad de los servicios públicos de nuestra provincia".

El diputado popular ha cargado además contra el sentido del voto de las formaciones progresistas, calificando a Compromís de "sucedáneo de Esquerra Republicana de Catalunya" y culpando a los socialistas de "imponer los intereses de su partido al de los castellonenses".

Por su parte, el diputado de Vox, Luciano Ferrer, ha incidido en la "manifiesta insolidaridad" del acuerdo entre PSOE y ERC, a la vez que ha mostrado su rechazo al estado de las autonomías, señalando que ya estas "vulneran el principio de igualdad"

En la otra cara, el portavoz del PSPV, Samuel Falomir, ha reprochado al PP el uso de este debate como "cortina de humo" y ha defendido la necesidad de abordar la reforma del sistema de financiación autonómica. "El Consell está a la cola en inversiones en nuestra provincia y el PP vuelve a convertir el pleno en un sainete sobre Cataluña en lugar de abordar los problemas reales de la provincia de Castellón y la Comunitat Valenciana", ha afirmado.

Desde Compromís, David Guardiola ha atacado la falta de propuestas de la moción: "Solo busca argumentos de desgaste político del contrincante", ha apuntado, añadiendo que "a Compromís no le preocupa tanto qué modelo particular tiene o no una autonomía vecina, sino el hecho de que aquí no nos llega lo justo".

Más propuestas

Las diferencias entre bloques han vuelto a estar presentes en otras dos mociones, que han sido desestimadas. La primera, del PSPV, instaba a garantizar el suministro de agua a las explotaciones ganaderas, mientras que la segunda, de Compromís, criticaba el plan Simplifica del Consell por dar "barra libre" a macroproyectos de renovables.

Más cambiadores inclusivos Más allá de las diferencias sobre la financiación, sí que hubo acuerdo entre gobierno y oposición en la moción para promover la instalación de cambiadores inclusivos en la provincia. La propuesta, impulsada por Compromís y cuyo texto incorporó la modificación presentada por el PP, contó con los votos favorables de los populares, del PSPV y de la coalición valencianista, mientras que Vox se abstuvo. En concreto, se instó a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias a elaborar un estudio de necesidades para su posterior atención.

