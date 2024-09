Más de la mitad de ayudas a la ley de dependencia en Castellón son para cuidados en casa

Más de la mitad de los beneficiarios de la ley de dependencia en Castellón corresponden a cuidados en el propio domicilio (57%). Así, según los datos facilitados por la Conselleria de Servicios Sociales, de los 18.208 amparados bajo esta norma en la provincia, 12.526 perciben una ayuda económica. Y, de ellos, 10.495 cobran la prestación para cuidador no profesional, lo que supone ocho de cada diez compensaciones monetarias.

El resto son otro tipo de aportaciones, como un servicio de ayuda a domicilio (1.141); vinculada a residencia (403); residencia de garantía (297); centro de día (130); servicios de Promoción (110), y asistente personal, con 67.

José Mª Toro, presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat, apela a aumentar las ayudas profesionales reduciendo las dirigidas a cuidador no profesional para así aumentar la calidad del servicio y la generación de empleo en el sector.

Mientras, el presidente del Observatorio Estatal de la Dependencia, José Manuel Ramírez, apela a cumplir la ley y acabar con la lista de espera, que en la Comunitat sigue siendo superior a los seis meses que marca la ley. Señaló que el importe medio de la ayuda no profesional es de 270/280 euros.

Cuidador no profesional

La ayuda a cuidador no profesional va destinada a sufragar los gastos derivados de la atención prestada en su casa por personas con relación familiar o allegadas.

Además, Toro señaló que 359,69 euros es la media de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar (PECEF) en la Comunitat, según el último dictamen del observatorio, que alerta del excesivo peso de la PECEF en la cartera de servicios, cuando debería ser excepcional

Asistente personal

En cambio, el asistente personales una figura contemplada en la ley vinculada a un proyecto de vida independiente. En función de las horas, corresponde una prestación. Ya reconocida, se puede contratar al asistente, bien a través de una empresa, contratando a un autónomo o como empleado del hogar.

Benito Pérez, de la Oficina de Vida Independiente Sole Arnau Ripollés de Castelló, explica que la mayoría de quienes la piden son menores para contar con un profesional de asistencia terapéutica infantil (PATI). Sin embargo, en el caso de los adultos va más a cuentagotas. Una las razones es la fórmula de contratación y que, como va asociado a un proyecto de vida independiente, hasta que no se concede no se puede fichar al cuidador. Puso como ejemplo una persona de la provincia con un grado 2 que pidió pasar de una ayuda de cuidador no profesional a asistente personal y seis meses después no se la han concedido. También propuso exigir la formación acorde con las necesidades de la beneficiaria. Pérez indicó que las ayudas para un asistente personal para un afectado de grado 3 ascienden a unos 2.350 € al mes.

