La investigació s’obri a la societat a l’UJI amb Science GTS

La Universitat Jaume I de Castelló celebrarà el 27 de setembre en l’Àgora universitària, entre les 17 i les 20 hores, una nova edició de Science GTS, una trobada de divulgació científica per a tots els públics que forma part de la Nit Europea de les Investigadores i Investigadors 2024.

Aquest esdeveniment es durà a terme simultàniament en diferents ciutats europees amb l’objectiu d’acostar la ciència i el treball de les investigadores i investigadors a la societat. En aquesta edició de Science GTS, s’oferiran al voltant de 40 propostes, amb tallers científics que abordaran una àmplia varietat de disciplines, des de la bioquímica al dret, passant per la computació quàntica, l’epidemiologia, els nous materials, o la lingüística.

Equips d'estudiantat

A més dels tallers que mostraran la diversitat de la investigació que es du a terme en l’UJI, els equips de l’estudiantat d’UJILab Innovació, l’Escola de Doctorat, i altres àmbits de la Universitat també estaran presents en Science GTS.

La iniciativa, impulsada per la Unitat de Divulgació Científica i Ciència Ciutadana del Vicerectorat d'Innovació, Transferència i Divulgació Científica de l’UJI, forma part del programa conjunt de les universitats públiques i altres centres d'investigació i divulgació científica de la Comunitat Valenciana i la regió de Múrcia. El seu propòsit és apropar la ciència realitzada en l’UJI a la societat, fomentar l’interès per la ciència i les vocacions científiques en tots els assistents, promoure la igualtat en l'àmbit científic i destacar la importància de la investigació en la vida diària de les persones.

En aquest context, el personal investigador de la UJI interactuarà amb el públic de totes les edats, que podrà descobrir, conèixer i gaudir de la investigació mostrada en «El Jardí de la Ciència», amb demostracions i tallers científics. A més dels tallers, el programa inclou l’activitat «Parla amb ella, la científica», una sèrie de trobades especials amb investigadores, on dones científiques oferiran xarrades i compartiran les seues experiències, subratllant la rellevància del rol de la dona en la investigació.

Visites guiades

També hi haurà la possibilitat de participar en visites guiades a algunes de les instal·lacions del campus, proporcionant una visió completa de l’entorn on es desenvolupa la investigació.

El programa d’aquesta edició inclou l’European Corner, un espai de divulgació sobre l’acció europea en l’àmbit de la investigació i una àrea lúdica i de descans per a tots els assistents. Una vegada més, Science GTS es planteja com un esdeveniment de divulgació inclusiva, amb accions per a compartir la divulgació científica amb públics no habituals.

A més, Science GTS comptarà amb la participació d’altres centres d’investigació i divulgació científica, així com d’administracions públiques, com l’Institut d’Aqüicultura de Torre de la Sal (CSIC), el Planetari de Castelló i Europe Direct Castelló (Diputació de Castelló).