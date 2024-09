El drama que no cesa: las víctimas activas son más de 2.500 en Castellón

Las cifras no dejan de crecer. La lacra de la violencia machista parece imparable y la pregunta de ¿qué falla? sigue en el aire sin que nadie tenga la respuesta definitiva. No es fácil. Hay muchas variables educativas, policiales y judiciales a tener en cuenta. Lo que sí es un dato incontestable son los números. El sistema de vigilancia Viogén del Ministerio del Interior muestra que, a fecha 31 de julio del 2024 y desde que comenzaron a cuantificarse con registros en el 2003, la provincia de Castellón ha tenido con 11.179 mujeres víctimas de violencia machista.

Aunque para algunos será un simple número difícil de extrapolar a la realidad, quizás una sencilla comparativa sirva para dar cuenta de la magnitud del problema: esta cifra ya es mayor que toda la población de Orpesa.

¿Qué es un caso activo?

En estos momentos hay 2.511 casos activos en la provincia, si bien es sabido que los casos inactivos --aquellos que temporalmente no son objeto de seguimiento policial-- también pueden, en cualquier momento, desembocar en tragedia. Un ejemplo de ello es el crimen de la última asesinada por violencia de género, una castellonense que en estos momentos no tenía ninguna orden de alejamiento ni protección en vigor, si bien había contado con varias medidas y había interpuesto numerosas denuncias a cuatro parejas y exparejas. Aunque en este instante su vida parecía a priori no correr peligro, su maltratador --con antecedentes-- le asestó el domingo varias puñaladas y abandonó la vivienda que compartían en la Guinea para entregarse después en una comisaría de Barcelona.

185 niños en riesgo

De los 2.511 casos activos, en 1.322 hay menores de edad a cargo de la víctima. Al igual que sucede con sus madres, también se valora su nivel de riesgo --si lo hay-- y en este instante hay un total de 185 en peligro por parte de un maltratador. Además, un niño/a se encuentra en peligro extremo y otros dos, en alto, según los datos del citado balance mensual.

Si tenemos en cuenta los distintos niveles de riesgo que recoge el sistema Viogén del Ministerio, hay que diferenciar entre: no apreciado, bajo, medio, alto y extremo.

La mayor vulnerabilidad

Aunque habitualmente son pocas las víctimas que están en los dos niveles de mayor peligro, esta cifra ha ido aumentando de forma notable en los últimos tiempos. En la actualidad hay casi un centenar (99, concretamente) en una situación de máxima vulnerabilidad.

Cabe recordar que ese nivel de riesgo conlleva medidas de protección extraordinarias, tales como el ingreso en un centro mujer 24h cuando se teme por la vida de la víctima, seguimiento policial constante (en el trabajo, en los centros escolares de los hijos, para ir al médico o a la compra, entre otras situaciones cotidianas).

41 menores maltratadas

En lo referente a los tramos de edad, hay 41 menores de edad que ya están sometidas al yugo de la violencia de género en Castellón. Las jóvenes de entre 18 y 30 son 1.507 y las mujeres de 31 a 45, un total de 4.206. El grupo más numeroso es el que abarca de los 46 a los 64 años, con 4.788 mujeres; mientras que las mayores de 65 son 637.

Por lo que respecta a víctimas mortales, este año solo está confirmado el caso de Lorena en el barrio de la Guinea --la muerte de una turista francesa apuñalada en su caravana de Alcossebre aún está por esclarecer--. En 2023 hubo otro crimen machista en la calle la Unión de Castelló en septiembre.