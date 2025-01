Todas las barcas de pesca de Castellón se suman al paro: las propuestas del Ministerio no convencen

Las drásticas medidas de la Comisión Europea para la modalidad de pesca de arrastre en el 2025 marcaron un final de año caliente en este sector en Castellón, una tensión que tiene todos los números de continuar en los próximos meses.

La propuesta de Bruselas de reducir de forma rotunda el número de jornadas a partir del recién iniciado año han puesto en alerta a embarcaciones y trabajadores, que advierten de que con estas reducciones no se puede mantener la viabilidad del sector. La propuesta inicial era reducir el número de fechas -que en 2024 estaba fijado en unos 180 días- a apenas 27, con una serie de medidas correctoras que permitan ampliar el calendario, cuenta con el rechazo frontal de las cofradías de la provincia.

El primer día hábil del nuevo año era relevante, ya que los representantes de las cofradías estaban llamados a reunirse con responsables del Ministerio de Agricultura y Pesca, con el fin de concretar las medidas paliativas que propone el Gobierno. Con motivo de esta cita, las embarcaciones de arrastre de Mediterráneo español estaban llamadas a un paro.

Según los datos aportados desde la Conselleria de Agricultura y Pesca, en Castellón ha sido el 100% de las 61 embarcaciones de arrastre las que han secundado esta acción de protesta. Un dato que muestra la preocupación del sector ante el futuro.

Balance negativo

El presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Castellón (Fedcopesca), Mateo Fresquet, califica de "decepcionante" el resultado de la reunión. "Agradecemos el interés del Ministerio, pero creemos que nos vamos a ahogar igual". Una de las claves de este descontento tiene que ver con la obligación de cambiar el tamaño de las redes y elementos para el arrastre. "Es una barbaridad", explica.

A pesar de que desde el Gobierno se han comprometido a asumir el coste de estas modificaciones -algo que también anunció la Generalitat valenciana- "tener unas redes de 45 no es factible, porque habrá una fuerte reducción de capturas y rentabilidad, que no quedaría compensado por las ayudas del Gobierno", especifica Fresquet. Por eso, insiste en la idea de que los marineros "no queremos subvenciones, sino que nos dejen trabajar, algo que no se puede si se pasa de 180 días a unos 130".

El presidente de la federación provincial mencionó que en la cofradía de Castelló se hizo una prueba con esta nueva modalidad de mallas que impone Europa. "Los ingresos bajaron entre el 30% y el 40%", comenta.

Más horas y menos rentabilidad

Fresquet también destacó cómo en el encuentro en el Ministerio se puso encima de la mesa la posibilidad de que se compense la reducción de jornadas con una ampliación de horas por día. "No entendemos cómo desde el Gobierno se fomenta la reducción de la jornada laboral, y, en cambio, nos ofrecen pasar a 12 horas diarias, para ganar menos".

Europa propone una serie de 12 medidas para ampliar los días de pesca de arrastre. "En Castellón ya se cumplían casi todas", apunta Fresquet, por lo que apenas hay margen para mantener la supervivencia de este oficio. "Nos parece mal que se hayan hecho unas propuestas sin consultar antes al sector", sentencia.

Respaldo de la Generalitat al paro

El conseller de Agricultura y Pesca, Miguel Barrachina, manifestó el apoyo "a los pescadores de la Comunitat Valenciana en esta nueva protesta contra la decisión de la UE y el Gobierno de España que pone en peligro al sector pesquero". Recordó su argumento de que Bruselas "amenaza con destruir un sector que, en la Comunitat Valenciana, alcanza los 201 buques de arrastre, y que supondría una pérdida económica anual de 85 millones de euros y la eliminación de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos en nuestro territorio".

"El ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debe adoptar una postura firme y activa en Bruselas para proteger los derechos e intereses de nuestros pescadores. Hasta el momento, solo ha demostrado la soledad del Gobierno central, su poca influencia en Europa y su dejadez", insistió Barrachina.

Desde la Conselleria mencionaron que el gobierno valenciano será el primero en compensar los recortes en la pesca impuestos por la Unión Europea con una subvención de 2,8 millones de euros para el sector y que servirán para financiar el 100% del cambio de redes de todos los barcos de la Comunitat Valenciana perjudicados por el acuerdo de la Unión Europea.