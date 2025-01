Las rebajas de enero se adelantan y el textil se juega la campaña en Castellón

Si antaño las rebajas de invierno en Castellón se inauguraban tradicionalmente el 7 de enero, ahora lo habitual es que se adelanten al 2 de enero, e incluso al 1 en el canal on line para socios de ciertas franquicias. En las calles de la capital y en centros comerciales se podían ver ayer ya tiendas del sector textil con descuentos oficiales del 50 y 60%, lo cual es siempre una buena opción de cara a ahorrar unos euros en los obsequios de los Reyes Magos.

El sector textil viene de un 2024 con un consumo no demasiado boyante, ante el encarecimiento general de la cesta de la compra que ha propiciado una menor renta para gastos extra en moda. La patronal nacional del textil Acotex recalca que noviembre no fue un buen mes, al caer en -2,8% la venta interanual (con un acumulado anual de un 0,21% más, apenas nada); unido a un retroceso del canal físico y una desaceleración del on line. Es decir, la gente compró menos ropa y calzado. A falta de las cifras oficiales en Castellón, la secretaria general de la patronal Confecomerç en la provincia, Tere Esteve, sí ratifica que se experimenta la misma tendencia, de un 2024 con el consumo retenido y muy desigual.

Una tabla de salvación para obtener márgenes

Ya hay comercios con artículos a precios rebajados. / Carlos Pascual

«En esta inminente campaña de rebajas de invierno el sector textil se juega mucho, pues es la tabla de salvación para ganar algo de liquidez y beneficios, más allá de lo justo para afrontar gastos que se ha vivido el año pasado. El textil sobre todo que ya tiene comprada la temporada de verano necesita vender su estoc de prendas de invierno», manifestó Esteve.

Cartel oficial el 7 de enero

La representante de Confecomerç valoró que el grueso del pequeño comercio colgará el cartel oficial de descuentos el 7 de enero, partiendo del -30% y escalando de forma progresiva. «Pero desde la liberalización de fechas, cada emprendedor tiene una estrategia y algunos sí que puede ser que avancen las rebajas en función de su ubicación y lo que haga su competencia directa. Nuestra demanda es que se legisle para volver a unificar las fechas», matizó.

El centro de Castellón, ayer, con rebajas en el comercio. / Carlos Pascual

Cautela en el consumo

Por ahora, la campaña de Navidad va bien pero en textil los castellonenses «cada vez más compran con cautela y viendo que falta poco para rebajas mucha gente se espera; y ya no hacen esos regalos más caros, sino que se eligen de precio menor. En alimentación y nuevas tecnologías sí gastan más». Antes, a finales de noviembre, el Black Friday ya se percibió desigual y algunos comerciantes detectaron menos ventas porque el cliente ya venía de gastar en productos con descuentos por los bonos de finales de octubre en Vila-real y en Castelló.

«Pero claro, si siempre vendemos con descuento, las tiendas no ganan suficiente para tener un margen de beneficio. Los hábitos de consumo han cambiado y si la gente solo compra cuando ve ofertas debemos replantearnos con el sector nuevas estrategias para 2025 y en ello estamos desde Confecomerç», declaró, tras un 2024 sobre el cual pesa la percepción de ser igual o menor en ventas.

Guía para el consumidor La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado una guía de las rebajas de invierno. Así, indicaron que el comercio debe mostrar el precio actual y el anterior; y que haya estado en la tienda, on line o física, al menos un mes. «Con el tíquet, si el artículo adquirido en tienda está en perfecto estado, no tienen la obligación de cambiarlo o devolver el dinero, pero sí de ofrecerte otro artículo o vale. Si es compra on line, sí hay derecho a cambiar o devolver en 14 días aunque su estado sea adecuado», citaron.

Gasto medio de 181 euros

La Asociación Española de Consumidores estima que estas rebajas de invierno cada ciudadano gastará 181 euros, 17 más que en 2024.

En la calle Enmedio de Castellón varios viandantes observan el cartel de rebajas de invierno que ya ha colocado esta franquicia en su escaparate.

