El aviso del jefe de servicio de Urología del Hospital General de Castellón: «Uno de cada seis hombres será diagnosticado de cáncer de próstata»

Miguel Rodrigo es jefe de Servicio de Urología del Hospital General Universitario de Castellón. Destaca la importancia de la concienciación a la hora de la detección precoz del cáncer de próstata, el más común en varones en Europa pero que tiene un porcentaje de supervivencia superior al 90% si es detectado a tiempo.

--¿Qué posición tiene el cáncer de próstata entre el total de cánceres y qué incidencia tiene?

--El cáncer de próstata es el segundo cáncer más frecuente entre los hombres a nivel mundial y en Europa es el cáncer más frecuente en varones y el tercer cáncer con mayor mortalidad. Tiene una incidencia de unos 60 casos por cada 100.000 habitantes / año.

--¿Cuántos casos de cáncer de próstata se detectan al año?

--En España se diagnostican cada año alrededor de 30.000 nuevos casos de cáncer de próstata y en la Comunidad Valenciana se diagnosticarán este año más de 3.000 nuevos casos. Para haceros una idea de la prevalencia de la enfermedad, sabemos que 1 de cada 6 hombres será diagnosticado de cáncer de próstata a lo largo de su vida.

--¿Qué porcentaje de supervivencia tiene?

--Con respecto a las tasas de curación, la gran mayoría de los cánceres de próstata se curan en las etapas tempranas de la enfermedad bien mediante cirugía o bien mediante radioterapia. A pesar de la intención curativa con la que se realiza el tratamiento en estas fases, alrededor de un 30% de ellos presenta algún tipo de recurrencia a lo largo del tiempo.

Un dato positivo es que más del 90% de los varones con cáncer de próstata no morirán de esta enfermedad. En primer lugar gracias a los esfuerzos hechos para promover la detección precoz de la enfermedad en etapas tempranas donde la cirugía es capaz de curar a la gran mayoría de los pacientes; en segundo lugar gracias a los nuevos tratamientos que han aparecido en los últimos 15 años; y en tercer lugar porque el cáncer de próstata afecta a varones en etapas ya avanzadas de la vida donde la existencia de otros factores y enfermedades compiten también como causa de mortalidad. A pesar de todo esto, unos 6.000 varones fallecen cada año en España por cáncer de próstata

--¿Se incrementa la supervivencia si te sometes a revisiones?

--El objetivo de acudir a las revisiones es la detección precoz de un posible cáncer de próstata en etapas tempranas donde la curación del cáncer es posible. Como todos los cánceres, cuanto más localizada está la enfermedad mayor es la probabilidad de lograr la curación definitiva. La supervivencia del cáncer de próstata cuando está exclusivamente localizado en la próstata es superior al 90%, sin embargo cuando el paciente ya tiene metástasis en el momento del diagnóstico la supervivencia disminuye drásticamente. A pesar de ello, las nuevas terapias hormonales y los tratamientos dirigidos a las metástasis que han surgido en los últimos años han conseguido prolongar en más de 5 años la supervivencia de muchos de nuestros pacientes. Y lo más importante, sin un deterioro en la calidad de vida.

--¿A partir de cuándo se tienen que someter a revisiones y con qué periodicidad?

--Existen unas directrices bien claras por parte de las asociaciones científicas tanto nacionales como internacionales, donde se recomienda llevar a cabo un programa de detección precoz oportunista, es decir la realización de un análisis de sangre para detectar una proteína que circula por la sangre que se llama PSA, junto a la realización de una exploración rectal para tocar la próstata a los varones mayores de 50 años.

Es muy improbable sufrir de cáncer de próstata por debajo de los 50 años salvo que tengas factores de riesgo conocidos como familiares afectos de cáncer de próstata, familiares directos con cáncer de mama y/u ovario, ser de raza negra o tener un familiar directo que haya padecido cáncer de próstata antes de los 50 años. De ahí que un diagnóstico de cáncer de próstata antes de los 50 años debe ponernos en alerta y buscar un factor genético responsable del mismo.

Los varones con factores de riesgo como los anteriores necesitan una revisión anual con PSA y tacto rectal a partir de los 45 años. Los varones sin factores de riesgo, se recomienda un inicio a los 50 años y en función de los valores de PSA las revisiones pueden espaciarse para poder ser cada 2 ó 3 años. Hay que remarcar que estas revisiones están recomendadas para todos los varones, tengan o no tengan síntomas miccionales.

-- ¿Qué perfil tiene el paciente de cáncer de próstata?

La mayoría de los pacientes con cáncer de próstata son varones sanos, mayores de 50 años, sin ningún problema ni sintomatología miccional, en los que el cáncer se ha diagnosticado mediante un análisis de sangre (PSA), motivo por el que han acudido al urólogo. Hay otros pacientes que son mayores de 60-65 años, que ya presentan síntomas o problemas al orinar. Estos síntomas miccionales no son causados por el cáncer de próstata sino por un crecimiento benigno de la próstata que puede coexistir con el cáncer. El cáncer suele crecer en la zona externa o periférica de la próstata y no suele ser el responsable de las molestias del paciente, motivo por el cual no debemos esperar a tener síntomas para acudir a las revisiones.

El paciente que debuta con dolor en los huesos o con metástasis en otros órganos, hoy en día, en los países desarrollados, cada vez es menos frecuente, suponiendo tan sólo un 5-10% de todos los diagnósticos de cáncer de próstata. El 90-95% restante son pacientes con cáncer localizado.

--¿Hay algún factor decisivo en la aparición de esta enfermedad como la alimentación o la genética?

--Se conocen factores genéticos implicados en el cáncer de próstata que aumentan el riesgo de padecer la enfermedad y la mayoría de las veces conllevan una aparición más precoz y un peor pronóstico. Esto obliga a realizar un estudio genético en busca de mutaciones cuando se dan unos determinados antecedentes familiares, o cuando existe un debut muy precoz del cáncer y con unas características especialmente agresivas, o bien cuando existan otros cánceres en la familia tales como el cáncer de mama y ovario.

Con respecto a los factores ambientales, se sabe que los varones que emigran a otro país con otros estilos de vida adquieren un riesgo de sufrir cáncer de próstata que se acerca al del resto de la población de dicho país, por lo que se infiere que también los factores ambientales tienen un impacto en el desarrollo del cáncer de próstata.

Con respecto a la dieta, se conoce que una alimentación rica en verduras, tales como el tomate, zanahoria, acelgas, espinacas tienen un efecto protector no solo en el cáncer de próstata, sino en la mayoría de las neoplasias de nuestro organismo.

--¿Qué terapias nuevas emplea el Hospital General para combatir este cáncer?

--Los avances en la cirugía nos los ha proporcionado la cirugía robótica. Los urólogos podemos ahora, mejor que nunca, realizar una cirugía mínimamente invasiva sin comprometer los resultados funcionales de nuestros pacientes.

¿Qué quiere decir esto? Pues que la cirugía robótica, con el sistema Da Vinci, que como sabéis ya lo tenemos en el Hospital General desde hace 2 años al servicio de los castellonenses, es capaz de ayudar al urólogo a realizar una cirugía muy precisa gracias a la visión con aumentos de 10X y la visión en 3D. Se trata de una columna con 4 brazos articulados que permite la introducción de instrumentos laparoscópicos como tijeras y pinzas en el abdomen del paciente y, el urólogo, desde una consola a unos 3-4 metros de distancia es el encargado de realizar la cirugía con una precisión exquisita y sin dañar las estructuras de nervios y pequeñas arterias que pasan muy cercanas a la próstata. Todas estas ventajas repercuten en la recuperación del paciente, que normalmente regresa a su domicilio a las 24 horas después de la cirugía y sin complicaciones durante su ingreso.

